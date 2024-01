Argentinien schlägt Brasilien mit 1:0 und gewinnt die Copa America

Di Maria, der erst zum zweiten Mal bei der Copa in der Startelf stand, rechtfertigte seine Wahl mit dem Führungstreffer Mitte der ersten Halbzeit.

Renan Lodi konnte einen langen Ball von Rodrigo De Paul nicht entschärfen, und Di Maria lupfte den gestrandeten Ederson souverän.

In einer spannenden zweiten Halbzeit erhöhte Brasilien den Druck, doch selbst mit fünf Stürmern auf dem Feld gelang es nicht, gegen die vom überragenden Rodrigo De Paul gehütete argentinische Abwehr den Ausgleich zu erzielen.

"Zunächst müssen wir unseren Gegnern gratulieren, vor allem in der ersten Halbzeit, als sie uns neutralisiert haben", sagte der brasilianische Verteidiger Thiago Silva.

"In der zweiten Halbzeit gab es keinen Wettbewerb - nur eine Mannschaft hat versucht, Fußball zu spielen, die andere hat nur Zeit vergeudet, wie wir wussten, dass sie das tun würde. Das ist keine Entschuldigung, wir haben nicht das getan, was wir tun mussten, vor allem in der ersten Halbzeit".

Der argentinische Sieg war ein besonderer Triumph für Barcelonas Stürmer Messi, der nach mehr als einem Jahrzehnt voller Vereins- und Einzelerfolge seinen ersten Titel im blau-weißen Trikot holte.

Die argentinischen Spieler umringten ihren Kapitän nach dem Schlusspfiff. Torhüter Emilian Martinez feierte das, was er einen Maracanazo nannte, einen bemerkenswerten Sieg im berühmten Stadion von Rio.

"Ich bin sprachlos", sagte er. "Ich wusste, dass mein Traum wahr werden würde, und wo ginge das besser als im Maracanazo, wo der Beste der Welt den Titel holt und sich seinen Traum erfüllt."

Messi wurde mit vier Toren gemeinsam mit Neymar zum besten Torschützen des Turniers und zum besten Spieler gewählt.

Während des gesamten Spiels im Maracana-Stadion blieb er jedoch unauffällig und vergab zwei Minuten vor Schluss die große Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden.

Als der Schlusspfiff ertönte, erklärte das argentinische Fernsehen: "Argentinien ist Meister, Lionel Messi Meister!"

Das Spiel selbst war enttäuschend, denn Argentinien war in einer zähen ersten Halbzeit, in der 21 Fouls vorkamen, die bessere Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit kam Brasilien jedoch aggressiver aus der Kabine und warf mit zunehmender Spieldauer immer mehr Leute nach vorne - zeitweise standen sogar fünf anerkannte Stürmer auf dem Feld.

Ein Tor von Richarlison wurde sieben Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit wegen Abseits abgepfiffen, und zwei Minuten später musste Emiliano Martinez einen Treffer verhindern.

Doch als Brasilien nach vorne stürmte, taten sich Lücken auf, und Argentinien vergab in den letzten Minuten des Spiels zwei klare Torchancen.

Der Sieg war Argentiniens 15. Triumph bei der Copa América und bedeutet, dass sie mit Uruguay in der ewigen Bestenliste gleichziehen.

"Dies ist ein sehr großer Titel", sagte der argentinische Trainer Lionel Scaloni. "Ich hoffe, dass die Argentinier ihn genießen können. Die Fans lieben die Mannschaft bedingungslos, und ich glaube, sie identifizieren sich mit dieser Mannschaft, die nie aufgibt.

Mit dem Sieg verlängerten die Argentinier ihre Serie von 20 ungeschlagenen Spielen unter Scaloni und fügten Brasilien die erste Niederlage in einem Pflichtspiel seit der Niederlage gegen Belgien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2018 zu.

Quelle: edition.cnn.com