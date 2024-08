Anzeichen von Mafia-Einfluss sind in Bagheria zu sehen

Der "Dreieck des Todes" ist ein unheimlicher Name für die Region um Palermo, Italien, Heimat der friedlichen Stadt Bagheria. Dieser Bereich verdankt seinen bedrohlichen Namen den zahlreichen Morden, die von der sizilianischen Mafia in den 1980er Jahren begangen wurden, nicht nur in Bagheria, sondern auch in Casteldaccia und Altavilla Milicia.

Bagheria mit seinen 50.000 Einwohnern gilt noch immer als Hochburg der sizilianischen Mafia, der "Cosa Nostra". Über Jahre hinweg blühte die organisierte Kriminalität in der Stadt ungehindert, und Bagheria tauchte häufig in den Schlagzeilen auf, wegen ihrer brutalen Mafia-Morde. Sogar verlassene Fabriken außerhalb der Stadt wurden für Folter, Mord und Entsorgung von Säure verwendet.

Glücklicherweise sind die Tage solcher schrecklichen Verbrechen auf den Straßen von Bagheria vorbei. Die Gewalt hat nachgelassen, und die Mafiosi operieren nun diskreter. Doch ihre Macht bleibt ungebrochen, wie ein Aktivist der anti-mafia-Organisation "Pio La Torre" in Palermo betont.

Die Spuren der Verbrecher vergangener Zeiten sind in Bagheria noch sichtbar. Schrottimmobilien, Ergebnis von Mafia-Beteiligung, haben das Stadtbild negativ beeinflusst. Der Aktivist beschrieb Bagheria als "Beton von den Bergen bis zum Meer". Mafia-erpresste Erpressung, Drogenhandel und hohe Arbeitslosigkeit plagen weiterhin die Stadt.

Cosa Nostra floriert weiterhin in Bagheria

Bagheria bietet zahlreiche touristische Attraktionen, wie schöne Strände, reichen kulturellen Erbe und eine berühmte kulinarische Tradition mit Schwerpunkt auf lokalem Meeresfrüchten. Es ist bequem mit dem Zug von Palermo in nur 15 Minuten erreichbar.

Leider behindert die Mafia-Präsenz die Stadtentwicklung. Die Stadt ermutigt die Menschen, Erpressungszahlungen zu verweigern und diejenigen zu melden, die sie fordern. Mafia-eingezogene und von der Stadtverwaltung übernommenen Immobilien sollen diesem Einfluss entgegenwirken. Leider ist das ein harter Kampf, wie der Aktivist es ausdrückt: "Die Mafia fühlt sich hier zu Hause."

Villa-Hideouts für Siziliens Elite

Gegründet als Sommerrefugium für Palermos Aristokratie, ist Bagheria Heimat mehrerer prächtiger Villen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wie Villa Palagonia, Villa Trabia und Villa Valguarnera. Diese Villen beherbergten die Reichen während der Sommermonate.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Immobilienbesitz eine wichtige Einnahmequelle für die Mafia in Süditalien. Schließlich füllte sich das Zentrum von Bagheria mit unattraktiven Betongebäuden, die die eleganten barocken Villen ersetzten. Von der Mauer der prächtigen Villa Palagonia aus kann man die umliegenden Konstruktionen sehen, die die Schönheit der Villa verschlungen haben.

Die italienische Autorin Dacia Maraini sagte über Villa Valguarnera: "Dieser einst atemberaubende Blick ist jetzt durch unsensibel plazierte Häuser und Wohnblocks verdeckt. Alte Gebäude, Bäume, Parks und Gärten sind alle Opfer architektonischer Vandalen."

Illegaler Bau beeinträchtigt Bagheria

Experten schätzen, dass bis zu zwei Millionen 'schwarze' Gebäude illegal in Sizilien errichtet wurden. In Italien wird dies als "abusivismo edilizio" bezeichnet. Laut der italienischen Statistikbehörde Istat wurden etwa 48 von 100 Gebäuden, die legal in Sizilien errichtet wurden, ohne Genehmigung gebaut.

Die Methoden der Mafia haben sich seit den 1990er Jahren verändert. Nach einem Machtverlust konzentrieren sie sich nun darauf, die Wirtschaft zu infiltrieren. In Bagheria hatte die Mafia starke Verbindungen zu lokaler Politik und Wirtschaft, insbesondere im Immobilien- und Agrarsektor. Doch das hat sich geändert, laut dem Aktivisten des "Pio La Torre"-Zentrums. "Heute ist der Schwerpunkt ihres Geschäfts der Drogenhandel und die Erpressung, die sie unabhängig durchführen können."

Widerstand gegen Cosa Nostra

Jährlich finden öffentliche Demonstrationen gegen die Mafia in den größeren Städten statt. Auch Organisationen wie "Pio La Torre" und private Individuals betreiben Jugendarbeit und Aktivismus, indem sie sich weigern, Erpressungsgelder zu zahlen. kürzlich hat ein Geschäftsmann in Bagheria sein Auto in einer Parklücke nach seiner Weigerung, zur Mafia-Beute beizutragen, in Brand gesetzt.

Trotz allem hat der "Kampf gegen Windmühlen" bei einigen zur Resignation geführt. Eine Umfrage des "Pio La Torre"-Zentrums ergab, dass nur 20 % der italienischen Schüler glauben, dass die Mafia besiegt werden kann. Trotzdem bleiben viele aktiv im Kampf gegen die Mafia.

Die Europäische Union hat sich über die anhaltenden Mafia-Aktivitäten in Bagheria Sorgen gemacht und die italienischen Behörden aufgefordert, stronger Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität zu ergreifen. Trotz der reichen touristischen Attraktionen und historischen Villen bleibt die anhaltende Präsenz der sizilianischen Mafia, der "Cosa Nostra", eine bedeutende Bedrohung für die Entwicklung und den Fortschritt von Bagheria.

