António Félix Da Costa gewinnt mit beeindruckender Leistung den ePrix von Marrakesch

Der Portugiese startete von der Pole-Position und setzte sich nach einem Duell mit BMW-Pilot Maximilian Günther in der ersten Hälfte des Rennens von den Verfolgern ab und holte seinen ersten Sieg für sein neues Team.

Der Vorsprung von 11,427 Sekunden war der drittgrößte in der Geschichte der Formel E, in der Elektroautos eingesetzt werden. Für da Costa war es der dritte Podiumsplatz in drei Rennen, nachdem er in Santiago und Mexiko jeweils Zweiter geworden war.

Er hat nun 11 Punkte Vorsprung auf Mitch Evans, der in der Gesamtwertung Zweiter ist.

Günther, der in der Mitte des Rennens kurzzeitig die Führung übernommen hatte, kämpfte mit seinem Techeetah-Teamkollegen Jean-Éric Vergne und holte sich seinen zweiten Platz erst in der letzten Runde zurück.

Der Franzose - der von Platz 11 gestartet war - zeigte seine Erfahrung und wurde Dritter, indem er Sebastien Buemi auf der Ziellinie knapp aufhielt, als seine Batterie noch 0 % Ladung hatte.

Da Costa nutzte taktisch seine beiden Angriffsmodi - bei denen die Fahrer von der Ideallinie wegfahren und durch die Aktivierungszone fahren, in der sie einige Runden lang zusätzliche 35 kW Leistung abrufen können - um sich den Sieg zu sichern.

Es war der dritte Sieg in da Costas Formel-E-Karriere, nachdem er bereits 2015 in Buenos Aires und 2019 in Ad Diriyah gewonnen hatte.

Bei jedem der bisherigen fünf Rennen der Saison gab es einen anderen Sieger. In der vergangenen Saison gab es acht verschiedene Sieger bei den ersten acht Rennen.

"Ich meine, ich musste eine mutige Karte spielen, ich musste Max dort super nah herankommen lassen und ich musste ihn zwingen, seine Energie zu nutzen und im zweiten Angriffsmodus", sagte da Costa danach. "Ich habe Andre (Lotterer) kontrolliert und es hat perfekt funktioniert.

"Wir hatten einen guten Plan im Kopf und eine tolle Vorbereitung, wir arbeiten hart und das zahlt sich aus.

"Hut ab vor Vergne - er hatte eine harte Woche, er hatte einen harten Tag und er hat ein Podium für das Team geholt, also gut gemacht."

Nach dem Rennen würdigte Günther seine Leistung, die beiden Techeetah-Autos getrennt zu haben und auf dem Podium zu stehen.

"Ich habe gegen die Techeetah-Autos gekämpft, das war aufregend. Wir wussten, dass wir es mit der Energie schaffen konnten, und zwei Kurven vor Schluss auf P2 zu fahren, war ein gutes Gefühl", sagte der Deutsche.

"Es war beeindruckend, was [Vergne] getan hat, die Erholung, die er während des Rennens gemacht hat, und wir hatten den Energievorteil gegenüber ihm, und das haben wir in der letzten Phase des Rennens genutzt."

Evans, der den vorangegangenen ePrix in Mexiko gewonnen hatte und als Spitzenreiter der Fahrerwertung in den Tag gestartet war, musste vom Ende des Feldes starten, nachdem er im Qualifying nach einer Zeitüberschreitung keine Rundenzeit fahren konnte.

Von hinten arbeitete sich der Neuseeländer durch das Feld, machte 18 Plätze gut und belegte schließlich den sechsten Platz.

