Highlights der Geschichte

Annika Sorenstam: Golfgröße kämpft gegen Geschlechterklischees bei der Platzgestaltung

Sorenstam im Gespräch mit CNN's Living Golf

Spricht über Geschlechterstereotypen bei der Platzgestaltung

Schwedin baut "Marke ANNIKA" weiter aus

Größte Lektion: "Lernen, nein zu sagen

Im Mai 2003 gab sich die damals 32-jährige Schwedin nicht damit zufrieden, die beste Golferin der Welt zu sein. Sie riskierte ihren Ruf, um beim Colonial Invitational in Fort Worth, Texas, gegen das andere Geschlecht anzutreten - als erste Frau auf der PGA Tour seit 58 Jahren.

Sie verpasste in dieser Woche den Cut, aber es bleibt einer der Höhepunkte ihrer Karriere und hat sie wohl mehr ins öffentliche Bewusstsein katapultiert als jeder ihrer 93 Karrieresiege.

Vierzehn Jahre später ist Sorenstam nun im Ruhestand, verfolgt aber eine erfolgreiche Karriere als Geschäftsfrau und Unternehmerin und fordert weiterhin den Status quo in dem, wie sie feststellte, ebenfalls von Männern dominierten Umfeld des Golfplatzdesigns heraus.

Ich würde jederzeit und überall gegen dich spielen".

"Es war schwieriger als ich dachte", sagte Sorenstam gegenüber Shane O'Donoghue von CNN Living Golf.

"Wenn man meinen Namen als weibliche Designerin in den Ring wirft, heißt es oft: 'Oh, dann wird dieser Platz kurz und einfach sein'.

"Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, sie haben einfach die Vorstellung, dass Frauen kürzere Kurse entwerfen, und das ist nicht wirklich das, was mir in den Sinn kommt.

"Ich betrachte mich natürlich als Frau, aber ich bin auch eine Golferin, und ich habe das Gefühl, dass ich auf jedem Golfplatz da draußen spielen kann, und ich denke, mein Abwehrmechanismus ist vielleicht: 'Hey, ich würde jederzeit und überall gegen dich spielen, und dann können wir von dort aus weitermachen'."

Sorenstam hat drei Plätze in verschiedenen Teilen der Welt entworfen, die man auf den ersten Blick sicher nicht als "kurz und einfach" bezeichnen würde. Mission Hills in Shenzhen, China, ist 6.703 Yards lang und ihr Euphoria-Kurs in Südafrika ist mehr als 7.000 Yards lang.

Sorenstam sagt, dass ihre Plätze so angelegt sind, dass Golfer aller Spielstärken, jeden Alters und Geschlechts sie genießen können.

"Wenn wir den Golfsport weiterentwickeln wollen, müssen wir ihn für Junioren und Frauen zugänglicher machen", sagt Sorenstam, die kürzlich das Team Europa beim Solheim Cup 2017 als Kapitänin anführte.

"Das bedeutet, dass man alternative Abschläge haben muss, aber auch, dass man sicherstellen muss, dass die Plätze den Champions und Longhittern gerecht werden.

"Ich denke, dass die Leute lange Zeit nur Meisterschaftsplätze wollten, und ich denke, das ist kurzsichtig. Irgendwann wird uns das Land ausgehen, man kann keine Plätze mit einer Länge von 7.600 oder 7.800 Yards bauen, das wird nicht funktionieren, wir müssen andere Wege finden, damit dieses Spiel Spaß macht.

"Ich denke, das Spiel ist zu schwer und schreckt die Leute ab. Es sollte nicht wirklich eine Geschlechterfrage sein".

Das Golfplatzdesign ist nur ein Teil der Marke ANNIKA, die als Dach für alle Aspekte ihres florierenden Unternehmens dient, einschließlich Sorenstams Bekleidungslinie, ihrer Stiftungsarbeit, ihrer Golfakademie und mehrerer Juniorenturniere.

Ich war fest entschlossen, erfolgreich zu sein".

Ihr Name hat großes Gewicht, und am Ende jeder Saison verleiht die LPGA den Rolex ANNIKA Major Award an die Spielerin mit der besten Bilanz bei allen fünf Majors.

Die 46-Jährige ist sicherlich die erste Golferin und wohl auch die einzige Sportlerin, die ihren Namen nach ihrem Rücktritt in eine wirklich globale Marke verwandelt hat.

"Als ich über den nächsten Schritt in meiner Karriere nachdachte, beschlossen wir, diese kleine Umfrage zu machen", sagte Sorenstam, die sich vor fast einem Jahrzehnt zurückzog, aber sagt, dass sie mehr denn je beschäftigt ist.

"Wir baten die Leute, männliche Athleten zu nennen, die eine Marke aufgebaut haben, und alle Leute auf der Straße konnten 10 bis 15 Namen nennen, aber sie konnten es nicht mit den Frauen tun, weil ihnen oft großartige Athleten in den Sinn kommen, aber nicht unbedingt solche, die eine Marke aufgebaut haben.

"Ich sagte: 'Wo ist der Unterschied? Warum kann ich nicht etwas tun, was Greg Norman getan hat? Warum kann ich nicht etwas tun, was Jack Nicklaus getan hat oder John Elway oder Magic Johnson oder wer auch immer?

"Also, ja, ich denke, es wurde eine Herausforderung für mich, und ich war entschlossen, erfolgreich zu sein."

Während sie einen Teil ihres Geschäftssinns von ihrem Vater Tom - einem pensionierten IBM-Manager - erhält, verriet Sorenstam, dass sie sich das meiste Wissen einfach dadurch angeeignet hat, dass sie erfolgreichen Menschen nacheiferte, die sie bewunderte, und sich mit einem Beratungsgremium umgab, das ihr bei ihren Entscheidungen half.

"Ich habe einfach geschaut und gelernt, genau wie beim Golf", sagte Sorenstam, die in ihrer 16-jährigen Karriere 10 Major-Titel gewonnen hat. Sie war die erste Frau, die eine 59er-Runde spielte, und kassierte mehr als 22 Millionen Dollar an Preisgeldern - immer noch mehr als jede andere Spielerin in der Geschichte.

"Vieles hat mit der 59 zu tun, damit, dass sie in dieser Hinsicht eine Vorreiterin ist, aber auch damit, dass sie mit den Männern zusammenspielt und keine Angst vor Herausforderungen hat, so dass die Zusammenstellung der Marke eine Mischung aus Annika, dem Champion, und der Frau, der Mutter, der innovativen Person war, und dem Versuch, alles zusammenzubringen.

Sie weiß, wie man sich um ihre Marke kümmert".

Die Marke ANNIKA wird von einem kleinen Team geführt, zu dem auch Sorenstams Ehemann Mike McGee gehört, der Geschäftsführer ist und seine Frau als "sehr geschäftstüchtig" beschreibt. Sie und ihr Mann haben zwei Kinder, die achtjährige Ava und den sechsjährigen Will.

Die Strategie von Sorenstam besteht darin, das Geschäft nicht zu sehr zu erweitern, weil sie einen praktischen Ansatz beibehalten und die Standards nicht senken möchte.

Gegenüber CNN's Living Golf sagte sie, ihre größte Lektion in den letzten zehn Jahren sei gewesen, "zu lernen, nein zu sagen".

"Alles muss zu dem passen, wofür ich stehe", sagt sie.

"Für mich ist es sehr wichtig, mit Hand und Fuß dabei zu sein, um ein authentisches Gefühl zu vermitteln, also versuche ich, das zu liefern, was ich bin, und wenn es nicht passt, dann ist es nicht Teil des Deals.

"Ich lege die Messlatte gerne hoch, meine Erwartungen sind sehr hoch und das wollen wir bei allem, was ich tue, auch erreichen."

Ich habe überhaupt nicht nachgelassen

Gary Player, neunfacher Major-Sieger und Legende des Herrenspiels, ist ein großer Bewunderer der Art und Weise, wie Sorenstam mit sich selbst umgeht, und beschreibt sie als "eine großartige Mitarbeiterin", die "wirklich weiß, wie sie ihre Marke pflegt".

Und Sorenstam, die auch als Analystin für die NBC-Übertragungen der LPGA-Major-Turniere arbeitet, scheint sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, diese Marke auch in Zukunft zu pflegen.

Ihr Auftritt auf der PGA Tour im Jahr 2003 ließ die Einschaltquoten bei den Frauen um 44 Prozent in die Höhe schnellen - wie wäre es also, wenn sie auf der Senior Tour wieder gegen die Männer antritt?

Auf CNN.com/sport finden Sie weitere Berichte und Reportagen

"Nein, nein", sagt sie. "Was den Golfsport angeht, bin ich sehr glücklich und zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, und ich habe nicht das Verlangen, mich selbst zu testen.

"Aber was mein Geschäft angeht, habe ich überhaupt nicht nachgelassen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com