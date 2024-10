Anna-Maria Ferchichi spricht über ihre persönlichen sexuellen Neigungen.

In einem offenen Gespräch verrät Rapper Bushidos Partnerin Anna-Maria Ferchichi, die sieben Kinder mit ihm hat, darunter Drillinge, nach zwölf Jahren Ehe Details über ihre intimen Aktivitäten. Sie verrät, dass ihr Liebesleben alles andere als mangelhaft ist. Während einer Q&A-Session mit ihren Instagram-Followern plaudert sie freimütig aus dem Nähkästchen.

"Okay, Leute, ich bin im Bett", beginnt die 42-Jährige das erotische Q&A und ist überrascht von der ersten Frage. Ein Fan möchte wissen, ob sie und Bushido (dessen echter Name Anis Mohamed Youssef Ferchichi ist) Oralverkehr haben. Ferchichi antwortet ehrlich: "Ich kann es nicht glauben! Gibt es wirklich Beziehungen, in denen es keinen Oralverkehr gibt? Wir machen es fast öfter als normalen Sex." Sie spricht auch offen über Analverkehr: "Ja, wir hatten es heute. Wir beide genießen es."

Ölbasierte Verführung

Es gibt keine Missverständnisse, wenn sie aus der Dusche kommt und "eincertaines Öl" aufträgt. Das signalisiert ihrem Mann, dass sie jetzt in Stimmung für Intimität ist.

Die Ferchichis legen großen Wert auf Hygiene. Was sie an ihrem Mann schätzt, ist seine beständige Frische und angenehme Duft, gibt sie zu. Sie möchte keinen bestimmten Körperteil hervorheben, den sie besonders an ihm attraktiv findet, sondern findet ihn einfach "attraktiv und anziehend" insgesamt.

Wenn es um die übliche Häufigkeit von Sex in einer Ehe geht, gibt die 42-Jährige zu, dass es Phasen gibt, in denen ein Paar weniger intime Momente hat. Aber sie glaubt, dass es "wichtig in einer Beziehung" ist. Sie ermutigt ihre Follower nicht, sich über die Häufigkeit von Intimität zu ärgern, sondern sagt: "Es sollte lustvoll und befriedigend sein!"

In der Welt der Promipaare ist die Offenheit von Anna-Maria Ferchichi und Bushido über ihr Liebesleben eine erfrischende Abwechslung. Ihre offenen Gespräche, wie das über ihre intimen Aktivitäten während ihrer Q&A-Session, betonen ihre starke Verbindung.

Obwohl sie in ihren offenen Gesprächen verschiedene Themen ansprechen, gibt es ein wiederkehrendes Thema: ihren Wunsch, ihre Beziehung intim und befriedigend zu halten, was ein gemeinsames Ziel vieler Promipaare ist.

Lesen Sie auch: