Anime, Eisskulpturen und Buffalo Wings: NFL-Teams werden kreativ, wenn der Spielplan für die Saison 2022 veröffentlicht wird

Aber um das normalerweise relativ unkomplizierte Verfahren aufzupeppen, haben die Teams die Gelegenheit genutzt, kreativ zu werden.

Am Donnerstag gaben die NFL und ihre Franchises den Spielplan für die Saison 2022 bekannt, wobei die genauen Daten und Wochen für einige interessante Begegnungen enthüllt wurden.

Die Los Angeles Chargers, die für ihren kreativen Umgang mit den sozialen Medien bekannt sind, beschlossen, ihren kommenden Spielplan in Form eines Anime-Films anzukündigen.

Die amtierenden Super Bowl-Champions, die LA Rams, veröffentlichten ein Video mit dem Titel "Stealing the Schedule" (Den Spielplan stehlen), in dem einige der größten Stars des Teams versuchen, einen Raub durchzuführen, um die Daten der Spiele des Teams zu enthüllen.

Die Indianapolis Colts veröffentlichten ein Video, in dem der neue Quarterback Matt Ryan - Spitzname Matty Ice - beim Eisschnitzen zu sehen ist, während die New York Jets ihren Spielplan "aus dem Zusammenhang gerissen" veröffentlichten, wobei der Höhepunkt darin bestand, dass Spieler der Jets neben einem Langschiff der Wikinger ruderten und das Spiel der Mannschaft in Woche 13 gegen die Minnesota Vikings ankündigten.

Wichtige Spiele

Abgesehen von den lustigen Videos und unterhaltsamen Tweets - darunter der Thread der Chargers, in dem sie ihre Gegner für 2022 als das beliebte Frühstücksessen Pop Tarts ankündigen - wurden am Donnerstag auch verlockende Spiele angekündigt.

Die Saison beginnt mit einem Paukenschlag am Donnerstag, dem 8. September, wenn der amtierende Meister Rams die Buffalo Bills in einem Spiel empfängt, das eine sehr frühe Vorschau auf Super Bowl LVII sein könnte.

Weitere wichtige Spiele sind die Kansas City Chiefs, die in Woche 2 die Chargers empfangen, die Green Bay Packers, die in Woche 15 die Rams empfangen, sowie das Duell zwischen den Chargers und den Rams am Neujahrstag in Los Angeles - obwohl beide Teams ihre Heimspiele im SoFi Stadium austragen.

Einer der anderen wichtigen Football-Tage in der NFL ist Thanksgiving, an dem in der Regel drei Spiele stattfinden, während die Familien ihr Essen genießen.

Auch in diesem Jahr ist das nicht anders: Die Bills treffen zunächst auf die Detroit Lions, dann folgen die New York Giants bei den Dallas Cowboys, und zum Abschluss reisen die New England Patriots nach Minnesota, um das Football-Fest zu beschließen.

Anders als in den vergangenen Jahren erweitert die NFL in diesem Jahr die Zahl der Spiele am ersten Weihnachtstag auf drei.

Am Sonntag, den 25. Dezember, empfangen die Miami Dolphins die Packers, die Rams die Denver Broncos und die Arizona Cardinals die Tampa Bay Buccaneers.

Der vollständige NFL-Spielplan für die Saison 2022 ist hier zu finden.

Quelle: edition.cnn.com