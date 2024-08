- Angriff am Kottbusser Tor: Verletzung des Halses

Unbekannter Täter überfällt und verletzt einen 39-jährigen Mann an der Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Der Mann erlitt zwei Schnittverletzungen am Hals und wird derzeit ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Täter nutzte ein unbekanntes Werkzeug für den Angriff, seine Identität ist bisher unbekannt. Diese Informationen wurden erstmals von "B.Z." bekanntgegeben.

Der ursprüngliche Bericht über den Überfall wurde von "B.Z." veröffentlicht. Folgende Details zum Täter sind bisher unbekannt: seine Identität und die genaue Art des verwendeten Werkzeugs.

