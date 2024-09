Angesichts der Umstände ist es entscheidend, dass Sean "Diddy" Combs inhaftiert bleibt.

Für viele Jahre wurde Musikmogul Sean "Puff Daddy" oder "P. Diddy" Combs beschuldigt, Frauen zu misshandeln. Derzeit wird der amerikanische Rapper wegen Vergehen wie Menschenhandel und organisierter Kriminalität untersucht. Ein Richter sieht in Combs eine Bedrohung für die Öffentlichkeit und hat seine Bitte um Hausarrest während der Wartzeit auf den Prozess abgelehnt.

Hip-Hop-Mogul Sean Combs wird bis zu seinem Prozess in Haft bleiben, in dem er sich wegen Menschenhandel, organisierter Kriminalität und anderer Vergehen verantworten muss. Der Bundesrichter lehnte die Argumente der Verteidigung ab, ihn auf Kaution freizulassen und unter Hausarrest zu stellen. Combs wurde am Montagabend in einem Manhattan-Hotel in New York City festgenommen und die Anklagepunkte wurden am Dienstag bekanntgegeben. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Laut dem Entertainmentsportal "Deadline" stimmt der Richter der Argumentation der Staatsanwaltschaft zu, dass Combs eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, insbesondere für potenzielle Zeugen gegen ihn.

$50 Millionen Kaution und Hausarrest

Nach der Verlesung seiner nicht schuldhaften Einlassung im Gericht verlangen Combs' Anwälte eine Kaution in Höhe von $50 Millionen (ungefähr €45 Millionen) und Hausarrest. Nach der Anhörung der Argumente beider Seiten und einer kurzen Pause verkündete der Richter, dass Combs in Haft bleiben muss.

Obwohl Combs noch einen Einspruch beim Bezirksgericht einlegen kann, ist es unwahrscheinlich, dass der Richter seine Entscheidung aufhebt, wie das Branchenmagazin berichtet. Die Verteidigung plant jedoch, dies zu versuchen. Eine Voranhörung in dieser Angelegenheit ist für den 24. September angesetzt. Das Prozessdatum für Combs steht noch nicht fest.

Sean "Puff Daddy" oder "P. Diddy" Combs muss sich gegen mehrere Zivilklagen wegen sexueller Belästigung zur Wehr setzen, darunter eine Klage in Höhe von $30 Millionen von einem der Produzenten seines letzten Albums "The Love Album: Off The Grid". Seine Ex-Freundin Cassandra Ventura beschuldigte ihn im November 2023 der Beteiligung am Menschenhandel und Missbrauch. Im Anschluss kamen weitere Personen mit ähnlichen Vorwürfen gegen den Rapper hervor.

Das Anwaltsteam von Sean Combs versuchte vergeblich, eine Kaution in Höhe von $50 Millionen und Hausarrest für ihren Mandanten zu erwirken. Die Kommission untersucht derzeit mehrere Vorwürfe gegen Combs, darunter Menschenhandel und organisierte Kriminalität.

Lesen Sie auch: