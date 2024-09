Angeblich hat der Mossad im Geheimen Sprengstoff in die Paging-Geräte der Hisbollah übertragen.

Lebanon befindet sich derzeit in Chaos nach einer Serie von koordinierten Explosionen, an denen zahlreiche Pager beteiligt waren. Quellen aus der Region vermuten, dass Israels Geheimdienst Mossad für die Umwandlung von Hezbollahs Kommunikationswerkzeugen in gefährliche Waffen verantwortlich sein könnte. Es gibt bisher keine offizielle Bestätigung dieser Behauptung.

Laut Quellen soll Mossad angeblich Tausende von Pager für Hezbollah Monate vor deren Verbreitung kategorisiert haben. Es wird behauptet, dass 5.000 Einheiten des taiwanesischen Herstellers Gold Talon während des Produktionsprozesses mit einer geringen Menge an Sprengstoff ausgestattet wurden. Laut einem hochrangigen libanesischen Sicherheitsbeamten und einer weiteren Person mit Kenntnis der Lageinsertierte Mossad eine mit Sprengstoff und einem Code beladene Platine in das Gerät. "Es ist virtually unmöglich, es mit irgendwelchen Mitteln zu erkennen, sogar mit modernen Geräten oder Scannern."

Die 5.000 Pager wurden von Hezbollah erworben und zu Beginn des Jahres ins Land gebracht. Schließlich detonierten am Dienstag 3.000 von ihnen gleichzeitig bei Empfang einer codierten Nachricht und lösten die verborgenen Sprengstoffe aus.

Eine Analyse der Überreste der zerstörten Pager durch Reuters ergab ein Design und Aufkleber, die denen der Gold Talon Pager ähnlich sind. Der Gründer des Unternehmens, Hsu Ching-Kuang, bestritt jedoch die Behauptungen, dass sein Unternehmen für die Explosionen verantwortlich sei. "Das Produkt gehörte nicht uns. Es trug nur unsere Marke," sagte er.

Laut Hsu wurden die Pager von einem europäischen Unternehmen geliefert, das berechtigt war, die Marke des taiwanesischen Unternehmens zu nutzen. Er verweigerte jedoch die Nennung des Unternehmens. Gold Talon selbst war ebenfalls von dem Vorfall betroffen. "Wir sind ein respektables Unternehmen. Dies ist eine beschämende Situation," remarked er.

Hezbollah-Kämpfer nutzen Pager als diskrete Kommunikationsmethode, um israelische Überwachung von Smartphones zu umgehen. Quellen behaupten, dass die modifizierten Geräte zu Beginn des Jahres unbemerkt ins Land gelangten und mehrere Monate unentdeckt blieben. Die Explosionen resultierten in neun Todesfällen und verursachten fast 3.000 Verletzte, hauptsächlich Hezbollah-Mitglieder und den iranischen Botschafter in Beirut. Hezbollah, unterstützt von Iran, drohte Israel mit Vergeltung. Die israelische Armee wollte sich zu den Vorfällen nicht äußern.

