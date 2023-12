Highlights der Geschichte

Andy Murray zieht sich von den Australian Open zurück

Murray zieht sich vom ersten Grand Slam der Saison zurück

Australian Open beginnen am 15. Januar

Auch Kei Nishikori zieht sich zurück

"Ich werde in Kürze nach Hause fliegen, um alle Optionen zu prüfen."

Mit ihrem 24. Grand-Slam-Titel würde Williams mit der umstrittenen Australierin Margaret Court gleichziehen und die Führung bei den Grand-Slam-Turnieren aller Zeiten übernehmen, ob bei Frauen oder Männern.

Das Zögern der Britin, sich einer Operation zu unterziehen, ist verständlich. Spieler, die sich in der Vergangenheit einer Hüftoperation unterzogen haben, wie die ehemaligen Weltranglistenersten Gustavo Kuerten und Lleyton Hewitt, hatten es schwer, ihre Form wiederzufinden.

Der zweifache Grand-Slam-Champion Hewitt erreichte nach seiner Operation im Jahr 2008 nicht einmal die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere, während Kuerten nach seinem Eingriff im Jahr 2002 lediglich die dritte Runde der Australian Open erreichte.

"Ich mache seit langem eine wirklich schwierige Phase mit meiner Hüfte durch und habe mich von einer Reihe von Hüftspezialisten beraten lassen", schrieb Murray Anfang der Woche auf Instagram.

"Nachdem man mir empfohlen hat, meine Hüfte seit den US Open konservativ zu behandeln, habe ich alles getan, was man von mir aus der Reha-Perspektive verlangt hat, und habe extrem hart gearbeitet, um wieder auf den Platz zurückzukehren und zu spielen.

"Nachdem ich hier in Brisbane mit einigen Topspielern Trainingssätze gespielt habe, hat das leider noch nicht dazu geführt, dass ich das Niveau erreicht habe, das ich mir wünsche. Natürlich ist es eine Möglichkeit, die Reha fortzusetzen und meiner Hüfte mehr Zeit zur Genesung zu geben.

"Eine Operation ist auch eine Möglichkeit, aber die Erfolgsaussichten sind nicht so hoch, wie ich es mir wünschen würde, weshalb ich diese Option als zweitrangig erachte und hoffe, sie zu vermeiden. Aber das ist etwas, das ich vielleicht in Betracht ziehen muss, aber ich hoffe nicht."

Die Australian Open beginnen am 15. Januar und Murray ist nicht der einzige hochkarätige Spieler, der sich zurückzieht.

Kei Nishikori wird sein zweites Grand-Slam-Turnier in Folge verpassen, da er sich noch nicht vollständig von einer Handgelenksverletzung erholt hat.

Nishikori, Finalist der US Open, hat seit August kein Turnier mehr bestritten und ist in der Weltrangliste auf Platz 22 zurückgefallen.

"Meine Reha läuft gut, aber ich bin noch nicht zu 100 % bereit, um in Best-of-Five-Satz-Matches zurückzukommen", sagte der 28-Jährige.

Novak Djokovic, Gewinner von 12 Grand-Slam-Turnieren, sagte am Mittwoch, dass er nach der Teilnahme an zwei Exhibition-Turnieren eine Entscheidung über seine Teilnahme an den Australian Open treffen wird.

Der sechsmalige Australian-Open-Champion fehlte auch in der zweiten Hälfte der Tour im vergangenen Jahr und hat sein Comeback verschoben, als er letzte Woche sagte, er habe "Schmerzen" in seinem rechten Ellbogen verspürt.

Auf seiner offiziellen Website erklärte der 30-jährige Serbe diese Woche jedoch, dass er an den Kooyong Classic (10. bis 12. Januar) und den Tie Break Tens am 10. Januar teilnehmen werde.

Auch der Weltranglistenerste Rafael Nadal wird bei den Tie Break Tens in Melbourne sein Comeback nach seiner Verletzung geben - er hatte sich im November mit einer Knieverletzung von den World Tour Finals zurückgezogen - und nährte die Hoffnungen, dass er bei den Australian Open antreten wird, indem er auf Instagram ein Bild von sich an einem Flughafen mit der Bildunterschrift postete: "Australian Open on my way."

Quelle: edition.cnn.com