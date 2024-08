- An seinem Geburtstag besuchte sie Ben Affleck.

Beide Ex-Frau von Ben Affleck, Jennifer Garner (52), und seine aktuelle Ehefrau, Jennifer Lopez (55), sollen dem Schauspieler an seinem Geburtstag am 15. August einen Besuch abgestattet haben. Die "Daily Mail" veröffentlichte Fotos von der Sängerin, die in ihrem schwarzen SUV vor Afflecks gemietetem Anwesen ausstieg. Es wurden keine öffentlichen Geburtstagsgrüße ausgetauscht. Gerüchte über Eheprobleme kursieren bereits seit mehreren Monaten.

Ein Foto zeigt Lopez von hinten in Jeans und einer lockeren Jacke. Garner entschied sich ebenfalls für ein legeres Outfit, sie trug ein gestreiftes Oberteil und dunkle Hosen. "Page Six" behauptet, dass Garner Affleck an seinem besonderen Tag in seinem Zuhause in Brentwood, Los Angeles, besuchte.

Im Gegensatz dazu erschien Affleck nicht bei Lopez' Geburtstagsparty am 24. Juli. Stattdessen teilte die Schauspielerin freudige Bilder von sich in ihrem Pyjama und einer "Bridgerton"-thematischen Party. Zu seinem Geburtstag postete sie Bilder auf Instagram, die scheinbar während ihrer Feier aufgenommen wurden, darunter eines in dem Spitzendress, den sie damals trug.

Zweiter Besuch in schneller Folge

Lopez' Besuch soll kein Einzelfall sein: Laut einer Quelle der "People"-Zeitschrift besuchte sie ihn bereits am 11. August, um Zeit mit ihren Stiefkindern zu verbringen. Zuvor wurde sie in einem Einkaufszentrum mit Samuel, dem youngest of Affleck and Garner's kids, gesehen. Das Paar hat auch die Töchter Violet (18) und Seraphina (10).

Obwohl es innerhalb einer Woche zwei Besuche gab, halten Gerüchte über eine bevorstehende Scheidung an. Die "Daily Mail" berichtete letzte Woche, dass die Scheidungspapiere bereits ausgefüllt, aber noch nicht eingereicht wurden. Jennifer Lopez soll angeblich Interesse an einem Haus im Beverly Hills Bereich haben, wie "People" von einer Quelle berichtet. Das gemeinsame Anwesen des Paares steht bereits zum Verkauf.

