Ampel ist nicht einverstanden mit der Subventionsnutzung

Intel verschiebt den Baubeginn seiner 30 Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Magdeburg um etwa zwei Jahre, wie CEO Pat Gelsinger schätzt. Er betont, dass diese Schätzung auf der projected demand basiert. Daraufhin hat die deutsche Regierung Diskussionen über die Nutzung der geplanten Milliarden-Subventionen begonnen.

Intel hatte zuvor den Bau von zwei Chipfabriken in Sachsen-Anhalt angekündigt, der rund 3.000 Arbeitsplätze schaffen sollte. Die Grundsteinlegung war für dieses Jahr geplant. Die deutsche Regierung hatte dem Projekt im vergangenen Jahr eine staatliche Subvention von 9,9 Milliarden Euro zugesichert, die Genehmigung durch die Europäische Kommission stand jedoch noch aus.

Kürzlich erklärte Gelsinger, dass in Magdeburg fortschrittliche Produktionsprozesse eingesetzt werden, um Intel mit seinen Konkurrenten gleichzuziehen. Allerdings kämpft das Unternehmen mit finanziellen Problemen und muss Einsparungen vornehmen. In diesem delicate balance haben nationale Investitionen Vorrang: Gelsinger bestätigte Investitionen in den US-Bundesstaaten Ohio, Arizona, Oregon und New Mexico und kündigte eine zweijährige Pause bei den Plänen für Polen an.

Was wird aus den Subventionsmilliarden?

Angesichts seines Haushaltsdefizits überlegt die deutsche Regierung, was mit den Milliarden getan werden soll, die für Intel bereitgestellt wurden. Finanzminister Christian Lindner schlug auf der Online-Plattform X vor: "Jeder nicht für Intel benötigte Betrag sollte zur Bewältigung finanzieller Herausforderungen im Bundeshaushalt beiseitegelegt werden. Alles andere wäre keine vernünftige Politik."

Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen entgegnete: "Wir werden jetzt darüber diskutieren, wie wir die nicht verwendeten Mittel sinnvoll und verantwortungsvoll nutzen und dem Gemeinwohl zugutekommen lassen." Laut dem Ministerium sind die Mittel für den Klimafonds (KTF) reserviert und nicht für den Haupthaushalt zugänglich. Der KTF hat jedoch ebenfalls eine Milliarde Euro Defizit. Die Haushaltswächter im Bundestag prüfen, wo Anpassungen am Bundeshaushaltsentwurf des Bundes necessary sind und wie die 12 Milliarden Euro Lücke geschlossen werden kann.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident, der CDU-Politiker Reiner Haseloff, hat mit Gelsinger telefoniert. Wirtschaftsminister Sven Schulze setzt sich weiterhin für die Ansiedlung von Intel ein. "Intel bleibt beim Projekt, wenn auch mit einer Zeitverzögerung, was gute Nachrichten für uns alle ist", sagte er. Allerdings hängt dies davon ab, ob Intel in den nächsten zwei Jahren weitere Milliardeninvestitionen tätigen kann.

Intel muss wieder Boden gutmachen

Früher ein Branchenpionier, findet sich Intel nun aus den lukrativsten Halbleitermärkten ausgeschlossen. Smartphone-Chips werden von Apple, Qualcomm oder Google entwickelt und basieren auf Technologie des britischen Chip-Designers Arm. Nvidia dominiert den Bereich der Chips für künstliche Intelligenz-Software wie ChatGPT im Grafikkarten-Sektor. Die meisten dieser Hightech-Halbleiter werden in Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC produziert.

Intel beschränkt sich auf den Bereich einiger Chips für Datenzentren und Windows-PCs, aber auch hier hat Qualcomm mit Arm-Prozessoren recently eingedrungen. Der ehemalige Marktführer hat auch Probleme bei neuen Chip-Generationen hatte.

Gelsinger, der im frühen 2021 als Sanierungsspezialist zu Intel kam, präsentiert ein ambitioniertes und kostenintensives Rettungsprogramm. Sein Ziel ist es nicht nur, erfolgreiche Inhouse-Chips zu entwickeln, sondern auch im Manufacturing proficient zu werden, damit andere Unternehmen Intel als Auftragsfertiger wählen können. Dazu will er die Fabriken in eine eigenständige Einheit innerhalb des Unternehmens ausgliedern und mehrere neue Werke bauen, wofür er substantial government subsidies in Anspruch nehmen will. Gelsinger erhofft sich, von Ängsten vor Halbleitermangel aufgrund eines potentiellen Konflikts um Taiwan zu profitieren. Ohne TSMCs Lieferungen warnen Experten vor significanten Störungen. Der Halbleitermangel während der COVID-19-Pandemie würde im Vergleich dazu geringfügig erscheinen.

Alternative: Fabriken in den USA und Europa. Dies würde substantial Investitionen und Zeit erfordern, aber wenn es gelingt, könnte es bis zum Ende dieses Jahrzehnts etwa die Hälfte der fortschrittlichen Chipproduktion in den Westen verlagern, behauptete Gelsinger im Februar. Dadurch würde Intel tiefer in die westlichen Chip-Versorgungsketten integriert sein. Magdeburg ist Teil dieses Plans.

Allerdings muss Intel auch die verbleibenden 20 Milliarden Euro finanzieren und Kosten einsparen. Das Unternehmen hat im letzten Quartal einen Verlust von einer Milliarde Euro verbucht und Analysten erwarten weiteres rotes Zahlen. Gelsinger kündigte im August an, rund 15.000 Jobs zu streichen, was etwa 15 Prozent der Belegschaft entspricht, um mehr als 10 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Jahres zu sparen.

In den USA, wo Intel ebenfalls Milliarden-Subventionen erhält, hat Gelsinger einen Erfolg für seine Vertragsfertiger-Strategie erzielt. Er verkündete, dass Intel mit Amazons Cloud-Division zusammenarbeiten werde, um einen künstlichen Intelligenz-Chip gemeinsam zu entwickeln und herzustellen.

Das Europäische Parlament kann der Kommission bei der Verwendung der zugewiesenen Mittel für Intel behilflich sein. Trotz Intels Entscheidung, den Baubeginn der Magdeburg-Fabrik zu verschieben, setzen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident und Deutschlands Wirtschaftsminister ihre Bemühungen für die Ansiedlung von Intel in Deutschland fort.

