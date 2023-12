Amnesty-Bericht: Sicherheitspersonal in Katar ist Bedingungen ausgesetzt, die Zwangsarbeit gleichkommen

Einem am Donnerstag von Amnesty International veröffentlichten Bericht zufolge ist das Sicherheitspersonal in Katar, darunter auch einige, die an Projekten im Zusammenhang mit der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft arbeiten, Arbeitsbedingungen ausgesetzt, die "auf Zwangsarbeit hinauslaufen".

Auf der Grundlage von Gesprächen mit 34 derzeitigen und ehemaligen Sicherheitskräften, die alle Wanderarbeitnehmer waren, wird in dem Bericht behauptet, dass Angestellte von acht verschiedenen privaten Unternehmen regelmäßig gezwungen wurden, 12 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zu arbeiten und manchmal jahrelang ohne einen freien Tag zu arbeiten.

Und das, obwohl das katarische Gesetz vorschreibt, dass die reguläre Arbeitszeit acht Stunden pro Tag nicht überschreiten darf und dass die Arbeitnehmer einen regelmäßigen Ruhetag am Wochenende erhalten müssen.

"Viele der Sicherheitskräfte, mit denen wir gesprochen haben, wussten, dass ihre Arbeitgeber gegen das Gesetz verstoßen, fühlten sich aber machtlos, dagegen vorzugehen", sagte Stephen Cockburn, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit von Amnesty International.

"Körperlich und emotional erschöpft, meldeten sich die Arbeiter immer wieder zum Dienst unter Androhung von Geldstrafen - oder schlimmer noch, Vertragsauflösung oder Abschiebung."

In einer Erklärung vom Donnerstag erklärte das Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC) von Katar, das für die Organisation der Weltmeisterschaft zuständig ist, dass es sich verpflichtet habe, "die Gesundheit, Sicherheit und den Schutz aller Arbeiter zu schützen, die an offiziellen FIFA-WM-Projekten arbeiten".

In dem Amnesty-Bericht wird jedoch behauptet, der SC und der Weltfußballverband FIFA hätten es versäumt, vor der Beauftragung privater Unternehmen mit der Durchführung der Weltmeisterschaft eine "angemessene Sorgfaltsprüfung" durchzuführen.

Die in dem Bericht befragten Arbeiter, die von Amnesty nicht namentlich genannt wurden, um sie vor Repressalien zu schützen, sagten, dass ihnen obligatorische Ruhetage verweigert und sie für offensichtliche Vergehen wie das nicht ordnungsgemäße Tragen ihrer Uniform oder das Verlassen ihres Arbeitsplatzes für eine Toilettenpause finanziell bestraft wurden.

In dem Bericht wurde auch beschrieben, wie die Arbeiter bei großer Hitze im Freien eingesetzt wurden, angeblich ohne Unterkunft oder Trinkwasser, wie ihre Unterkünfte überfüllt und unhygienisch waren und wie die Mitarbeiter rassistischen Stereotypen ausgesetzt waren.

"Sie sagen: 'Du bist ein Afrikaner, du kannst 12 Stunden arbeiten, weil du stark bist'", wird ein Arbeiter in dem Bericht zitiert.

Die Fußballweltmeisterschaft wird am 21. November mit Spielen in acht neu errichteten Stadien in Katar eröffnet.

Die in Amnestys jüngstem Bericht dargelegten Erkenntnisse sind nicht neu. In den letzten zehn Jahren haben mehrere Menschenrechtsorganisationen behauptet, dass Tausende von Arbeitern, die am Bau von Stadien und Infrastrukturprojekten in Katar beteiligt waren, ausgebeutet wurden und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt waren.

Katarische Beamte haben die Vorwürfe über die Verletzung von Arbeitnehmerrechten energisch zurückgewiesen, und das Land hat vor kurzem Maßnahmen zur Reform seiner Arbeitsstruktur ergriffen, darunter die Abschaffung des staatlichen Sponsorensystems, der so genannten Kafala, und die Einführung eines nicht diskriminierenden Mindestlohns von 275 US-Dollar pro Monat, der für Wanderarbeitnehmer und Hausangestellte gilt.

In seiner Antwort auf den Amnesty-Bericht erklärte der SC, dass er "alle möglichen Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer in unseren Projekten geschützt und ihre Rechte gewahrt werden".

Außerdem wurde festgestellt, dass drei Unternehmen während der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2020 und der FIFA-Arabienmeisterschaft 2021 in einer Reihe von Bereichen die Standards für das Wohlergehen der Arbeitnehmer nicht eingehalten haben.

"Diese Verstöße waren völlig inakzeptabel und führten dazu, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen wurden, einschließlich der Aufnahme von Auftragnehmern in eine Beobachtungs- oder schwarze Liste, um zu verhindern, dass sie an zukünftigen Projekten - einschließlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft - arbeiten, bevor sie dem Arbeitsministerium für weitere Untersuchungen und Strafmaßnahmen gemeldet werden", so der SC in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass bis heute 391 Auftragnehmer dem Arbeitsministerium gemeldet wurden und dass 50 von ihnen vom Arbeitsministerium für den Einsatz bei SC-Projekten gesperrt wurden.

In einer Erklärung, die CNN zugesandt wurde, erklärte die FIFA, sie akzeptiere "keinen Missbrauch von Arbeitnehmern durch Unternehmen, die an der Vorbereitung und Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 beteiligt sind".

Für Baustellen und Unternehmen, die Dienstleistungen für die Weltmeisterschaft erbringen, sei ein "robustes System von Audits vor und nach der Auftragsvergabe und deren Durchsetzung" eingerichtet worden, hieß es.

"Wir sehen ein hohes Maß an Engagement und Zusammenarbeit bei vielen Dienstleistungsunternehmen, und das Programm hat bereits jetzt greifbare Vorteile für Tausende von Arbeitnehmern gebracht", heißt es in der Erklärung der FIFA weiter.

"Gleichzeitig weigern wir uns, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich nicht an die FIFA-WM-Standards halten, und schrecken nicht davor zurück, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium harte Maßnahmen gegen solche Unternehmen zu ergreifen".

Amanda Davies von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com