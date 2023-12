American Airlines CEO: Angriff auf Flugbegleiter "einer der schlimmsten" in der Geschichte der Fluggesellschaft

Der Flug 976 vom John F. Kennedy International Airport in New York City nach Santa Ana, Kalifornien, landete sicher in Denver, wo die Polizei den Passagier "entfernte und festnahm", so die Fluggesellschaft.

Eine Quelle, die mit den Einzelheiten des Vorfalls vertraut ist, sagte, dass der Angriff unprovoziert war" und fügte hinzu, dass der Passagier in den hinteren Teil des Flugzeugs ging und der Flugbegleiterin zweimal ins Gesicht schlug und ihr die Nase brach.

Der Chef von American Airlines sagte, der Vorfall am Mittwoch sei "eines der schlimmsten Beispiele für ungebührliches Verhalten, das wir je erlebt haben".

In einem Video-Statement, das in den sozialen Medien gepostet wurde, sagte der CEO von American Airlines, Doug Parker, dass man die verletzte Flugbegleiterin unterstütze und dem Mann, der des Angriffs auf sie beschuldigt wird, verbiete, wieder mit der Fluggesellschaft zu fliegen.

"Das ist nicht genug", sagte Parker. "Wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass er so weit wie möglich strafrechtlich verfolgt wird."

Das FBI erklärte, es untersuche den Vorfall. Die Behörde erklärte, dass es keine Verhaftungen gegeben habe und die Ermittlungen noch andauerten.

Auch die Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration erklärte am Donnerstag, dass sie den Vorfall untersuchen wird.

American Airlines arbeitet mit den Behörden zusammen, so der Sprecher der Fluggesellschaft, Curtis Blessing. "Wir sind empört über die Berichte darüber, was sich an Bord ereignet hat", sagte Blessing.

Die FAA hat Anfang des Jahres eine Null-Toleranz-Politik für widerspenstige Passagiere an Bord von Flugzeugen eingeführt. Im August teilte die Behörde mit, dass sie im Jahr 2021 Bußgelder in Höhe von mehr als 1 Million Dollar gegen ungehorsame Passagiere verhängt habe.

Eine im August bekannt gegebene Geldstrafe in Höhe von 45.000 Dollar wurde gegen einen Passagier verhängt, der beschuldigt wurde, sein Gepäck nach einem anderen Passagier geworfen zu haben und, während er auf dem Gang lag, eine Flugbegleiterin an den Knöcheln gepackt und seinen Kopf unter ihren Rock gesteckt zu haben".

In ihrer letzten Aktualisierung teilte die FAA mit, dass es in diesem Jahr 4.941 Berichte über widerspenstige Passagiere gegeben habe.

Eine im Juli veröffentlichte Umfrage der Association of Flight Attendants ergab, dass von den 5.000 befragten Flugbegleitern 85 % angaben, im Jahr 2021 mit widerspenstigen Passagieren zu tun gehabt zu haben.

61 % der Befragten gaben an, dass störende Passagiere sexistische, rassistische und/oder homophobe Ausdrücke verwendet haben, während 17 % angaben, in diesem Jahr Opfer eines körperlichen Angriffs geworden zu sein.

Quelle: edition.cnn.com