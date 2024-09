Amazon-Mitarbeiter müssen in ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Trotz der Verbesserung der COVID-19-Situation plant Amazon eine Änderung. Mitarbeiter müssen ab Januar fünf volle Tage pro Woche im Büro verbringen, wie in einer E-Mail des CEO Andy Jassy bekanntgegeben. Jassy glaubt, dass face-to-face-Arbeit die Produktivität erhöht und das Teamgefühl stärkt. Currently, Amazon-Mitarbeiter haben das Privileg, zwei Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Gleichzeitig wird Amazon die Option für gelegentliche Remote-Arbeit beibehalten, die sich in Fällen wie der kranken Kinder oder bei intensiver Projektarbeit als nützlich erweisen kann. In seinen Hauptquartieren in Seattle und Arlington, Virginia, wird Amazon das während der Pandemie verwendete Schreibtischreservierungssystem durch feste Arbeitsplätze ersetzen.

Als die Büros während des Pandemie-Höhepunkts leer wurden, begannen viele Unternehmen, die Mitarbeiter schrittweise zurückzubringen.

In Seattle, wo Amazon mehrere Wolkenkratzer hat, führte der Trend zur Remote-Arbeit zu einem Rückgang der Umsätze bei lokalen Geschäften und Restaurants. Tech-Giganten wie Apple haben es geschafft, ein Gleichgewicht zu finden, indem sie ihre Mitarbeiter drei Tage pro Woche ins Büro bitten.

Trotz der Änderung erkennt Amazon die Notwendigkeit von Flexibilität und bietet die 'Other'-Option für gelegentliche Remote-Arbeit in bestimmten Fällen an. Mit der Umsetzung der neuen Regel können Mitarbeiter weiterhin die 'Other'-Option nutzen, wenn ihr Kind krank ist oder wenn sie für ein Projekt intensive Konzentration benötigen.

Lesen Sie auch: