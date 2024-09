Am Dienstag kämpften viele Feuerwehrleute hartnäckig gegen zahlreiche Waldbrände in Portugal.

In Portugal kämpften am Dienstag zahlreiche Feuerwehrleute gegen zahlreiche Waldbrände, insgesamt etwa 3.700. Bis Montagabend hatten die drei stärksten Brände in der Region Aveiro im Norden Portugals etwa 10.000 Hektar Land verbrannt, was dem gesamten Sommer entspricht. Tragischerweise sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Feuerwehrmann.

Nationweit wurden rund 50 Brände von über 3.700 Feuerwehrleuten bekämpft, unterstützt von etwa 20 Wasserflugzeugen und Hubschraubern. Die Kämpfe wurden durch starke Winde und hohe Temperaturen erschwert.

Die am Samstag wegen der extremen Brandgefahr in zahlreichen Teilen des Landes verhängte Notstandsdeklaration wurde bis Donnerstagabend verlängert. Die kommenden Tage werden "extrem schwierig", warnte Premierminister Luis Montenegro, der alle seine Dienstagstermine absagte.

In der Stadt Albergaria-a-Velha kam ein 28-jähriger Brasilianer, der für eine Forstfirma arbeitete, ums Leben, als er versuchte, Ausrüstung aus dem Feuer zu retten. Ein weiterer Mensch starb an einem Herzinfarkt. Am Sonntag starb ein Feuerwehrmann überraschend während einer Pause bei einem Einsatz gegen ein Feuer in der Nähe von Oliveira de Azeméis, wie die Regierung bestätigte.

Seit dem Wochenende haben die portugiesischen Behörden mindestens 40 Verletzte gemeldet, darunter 33 Feuerwehrleute.

Erstaunlicherweise war der Sommer in diesem Jahr für Portugal, ein Land, das oft von Waldbränden heimgesucht wird, relativ mild: Bis Ende August waren nur 10.300 Hektar verbrannt, weniger als ein Drittel der Menge im Vergleich zum Vorjahr und weniger als ein Siebtel des Durchschnitts der vergangenen zehn Jahre.

Die Löscharbeiten gingen am Mittwoch mit voller Kraft weiter, nachdem am Dienstag heftige Kämpfe stattgefunden hatten. Premierminister Luis Montenegro, der seine Dienstagstermine wegen der Notlage abgesagt hatte, sprach den Familien der Verstorbenen sein Beileid aus.

Lesen Sie auch: