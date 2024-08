- Ältere Menschen sind in Gefahr, wenn ein Fahrzeug in einen Inferno aufbrennt

In einem Brand in Borderstorf, einer Stadt im Landkreis Rostock, erlitt ein 71-jähriger Mann schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, fing ein in einer Garage abgestelltes Fahrzeug frühmorgens aus unbekannten Gründen Feuer. Ein weiteres in der Nähe geparktes Fahrzeug war ebenfalls von den Flammen betroffen, wie die Polizeiinspektion Rostock mitteilte. Das Feuer breitete sich dann schnell von der Garage auf das Wohnhaus aus. "Bei Eintreffen der Feuerwehr loderten bereits Flammen aus dem Dach des Wohnhauses", wurde gemeldet.

Der 71-jährige Bewohner, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befand, erlitt eine starke Rauchvergiftung und musste von den Rettungskräften gerettet und reanimiert werden. initially hatte die Polizei sein Alter mit 72 Jahren angegeben. Er wurde in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Das Wohnhaus wurde als unbewohnbar declared. Die Polizei schätzte den Materialschaden auf etwa 250.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen weiter, und Brandstiftung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Das Wohnhaus des älteren Mannes stand in Flammen, mit Feuer, das aus dem Dach schlug. Durch das Feuer war sein Haus unbewohnbar.

Lesen Sie auch: