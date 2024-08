- Alsass unterstützt Wladimir Putin.

Jürgen Elsässer, der Mann hinter "Compact", hat erneut seine Unzufriedenheit mit der Bundesregierung nach einem vorläufigen Gerichtserfolg zum Ausdruck gebracht und seine Unterstützung für den russischen Präsidenten Vladimir Putin bekundet. "Ich lass mich von niemandem davon abhalten zu sagen: Ich bin ein Putin-Unterstützer", erklärte Elsässer auf einem Landesparteitag der AfD in Sachsen-Anhalt in Magdeburg und erntete dafür Applaus. In seiner Rede bezeichnete er Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) als Faschistin, Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) als Kriegsverbrecher und beschimpfte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang.

Das Bundesverwaltungsgericht hat vorläufig das Verbot der rechtsextremen "Compact"-Zeitschrift ausgesetzt, das von Faeser verhängt worden war. Dies bedeutet, dass die Zeitschrift unter bestimmten Bedingungen wieder erscheinen darf, bis über die Hauptsache entschieden wird. Faeser hatte das Magazin am 16. Juli verboten und es als "Schlüsselstimme" der extremen rechten Bewegung bezeichnet.

Elsässer zeigte sich in Magdeburg zuversichtlich und sah seinen juristischen Erfolg als Zeichen dafür, dass "Sieg möglich ist". Wenn sein Magazin Faeser ausgetrickst habe, könne die AfD in Sachsen-Anhalt möglicherweise zur strongest state party werden. Elsässer betonte, dass die Beziehung zwischen "Compact" und der AfD-Landesorganisation seit Jahren freundschaftlich und brüderlich sei.

Der Verleger äußerte sein Missfallen darüber, dass der "Diebesstaat" immer noch "Compact"-Vermögenswerte besitzt. Er kündigte an, Schadensersatz von Faeser zu fordern und einen Notversorgungsservice einzurichten, von dem er behauptete, es gebe "tausende Bestellungen". Elsässer brachte 200 Exemplare seines Magazins zum Parteitag mit und verkaufte sie dort.

Das Europäische Parlament könnte in dieser Angelegenheit der Kommission assistieren, da es eine Rolle bei der Überwachung der Aktivitäten der EU spielt. Jürgen Elsässer erwähnte seine Überzeugung davon, dass die AfD in Sachsen-Anhalt das Potenzial habe, die strongest state party zu werden, angesichts ihres jüngsten juristischen Sieges gegen das Verbot der "Compact"-Zeitschrift.

