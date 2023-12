Alles, was Sie über die NBA-Finals 2022 wissen müssen

Für die Warriors von Steve Kerr ist es die sechste Finalteilnahme in acht Jahren, und diese Dynastie strebt nach ihrer vierten Larry-O'Brien-Trophäe, eine Leistung, die das Team zu einem der größten Teams aller Zeiten machen könnte.

Auf der anderen Seite steht das Team der Celtics unter der Leitung von Ime Ukoda, der im ersten Jahr als Cheftrainer das Team zu einer der besten Defensivmannschaften der Liga geformt hat, nachdem der Saisonstart etwas holprig war.

Angesichts des Niveaus, auf dem der Star der Warriors, Steph Curry, über weite Strecken der Saison gespielt hat - vor kurzem gewann er sogar die erste Magic Johnson Trophy als MVP der Eastern Conference Finals - wäre es töricht anzunehmen, dass dies die letzte Chance der Warriors sein könnte, eine Meisterschaft zu gewinnen.

Aber mit 34 Jahren - die Schlüsselspieler Draymond Green und Klay Thompson sind beide 32 Jahre alt - und mit einigen unterdurchschnittlichen Leistungen in diesem Jahr schließt sich das Fenster schnell.

Da hilft es auch nicht, dass die Celtics, ein junges, hungriges Team mit einem der größten Talente der Liga, dieses Fenster immer schneller schließen.

Mit Jayson Tatum scheinen die Celtics einen Superstar der nächsten Generation in ihren Reihen zu haben. Der 24-Jährige führte sein Team mit einer 26-Punkte-Leistung in Spiel 7 der Eastern Conference Finals gegen die Miami Heat in die NBA-Finals und sicherte sich damit die erste Larry Bird Trophy als MVP der Serie.

Doch Tatum hat es nicht allein geschafft; seine Teamkollegen Jaylen Brown, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal zum All Star gewählt wurde, und Marcus Smart, der aktuelle Defensivspieler des Jahres, sind die perfekten Gegenspieler für ihre Franchise-Säule.

Die Celtics haben in diesen Playoffs auch große Leistungen von ihren Rollenspielern gezeigt, insbesondere von Center Al Horford, der in 14 Spielzeiten einen NBA-Rekord von 141 Playoff-Spielen auf seinen ersten NBA-Finaleinzug warten musste.

In diesem Spiel trifft der junge Anwärter auf den etablierten Spieler. Das Ergebnis könnte das Ende einer Dynastie und der Beginn einer anderen sein.

Was sie sagten

Nach dem Sieg in Spiel 7 gegen die Heat hat Celtics-Cheftrainer Udoka die Feierlichkeiten schnell beendet und sich auf die Finals konzentriert.

Die Warriors und die Celtics haben sich die Saisonserie mit 1:1 geteilt, obwohl Boston in ihrem letzten Spiel im März Golden State mit 110:88 geschlagen hat.

"In der Organisation der Celtics werden Meisterschaften in der Eastern Conference nicht gefeiert", sagte Udoka gegenüber Reportern. "Wir sind jetzt hier und versuchen, das Geschäft zu beenden.

"Wir haben gegen Golden State in diesem Jahr ziemlich gut gespielt und sie am Ende der Saison ziemlich deutlich geschlagen. Ich weiß, dass es eine weitere harte Herausforderung ist.

"Aber wir wissen, dass die [Warriors] ein hochklassiges Team sind, ein Team, das eine Menge großartiger Schützen hat, großartige Spieler insgesamt, Jungs, die ich gut kenne. Wir sind bereit für diese Herausforderung."

Während der Saison mussten die Warriors verletzungsbedingt immer wieder auf einen ihrer drei Franchise-Stars Curry, Thompson und Green verzichten.

Golden State startete mit einem 18:2-Lauf fulminant in die Saison, wurde dann aber durch diese Ausfälle gebremst. Dies ermöglichte es Guard Jordan Poole, sich als eines der aufregendsten jungen Talente der Liga zu profilieren und sich einen Platz als wichtiges Mitglied der Rotation zu sichern.

Kerr bezeichnete den Weg des Teams bis zu den Finals als "steinig", glaubt aber, dass es für die vor ihm liegenden Herausforderungen gut gerüstet ist.

"Ich denke, wir hatten zu Beginn der Saison große Hoffnung und den Glauben, den wir in den letzten beiden Jahren nicht hatten", sagte Kerr gegenüber NBC. "Wir hatten das Gefühl, dass wir eine echte Chance hatten, wieder in den Kampf einzusteigen, und ich glaube, unsere Spieler haben das auch so empfunden.

"Ich hatte auch das Gefühl, dass wir unsere Tassen wieder aufgefüllt hatten, nachdem wir in den letzten beiden Jahren die Playoffs verpasst hatten. Wir sind alle sehr hungrig in diese Saison gegangen, und man konnte sehen, wie wir angefangen haben... wir sind aus den Toren geschossen, [es gibt] einen großartigen Zusammenhalt in diesem Team, eine tolle Kameradschaft.

"In der regulären Saison haben wir bis zu Spiel 1 der Denver-Serie nie unsere wichtigsten Spieler gleichzeitig auf dem Parkett gehabt. Es war also ein steiniger Weg, um hierher zu kommen, aber ich habe ein gutes Gefühl, was den Prozess und unser Potenzial angeht, wenn wir alle unsere Schlüsselspieler auf das Parkett bekommen."

Wie man es sieht

In den USA wird das Finale auf ABC oder ESPN3 zu sehen sein. Alternativ können Sie die Spiele in den USA und auf der ganzen Welt über den NBA League Pass live verfolgen.

Spielplan

Spiel 1: Donnerstag, 2. Juni - Boston gegen Golden State, 9 p.m. ET

Spiel 2: Sonntag, 5. Juni - Boston bei Golden State, 8 p.m. ET

Spiel 3: Mittwoch, 8. Juni - Golden State in Boston, 9 p.m. ET

Spiel 4: Freitag, 10. Juni - Golden State in Boston, 9 p.m. ET

Spiel 5 (falls erforderlich): Montag, 13. Juni - Boston bei Golden State, 9 p.m. ET

Spiel 6 (falls erforderlich): Donnerstag, 16. Juni - Golden State bei Boston, 9 p.m. ET

Spiel 7 (falls erforderlich): Sonntag, 19. Juni - Boston bei Golden State, 8 p.m. ET

Quelle: edition.cnn.com