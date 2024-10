Alida Kurras enthüllt ein faszinierendes Privatdetail.

In der kommenden Staffel von "Promi Big Brother", die montags ausgestrahlt wird, wird ein bekanntes Gesicht aus der Welt von "Big Brother" auftreten: Alida Kurras. Berühmt geworden durch ihren Sieg in der zweiten Staffel des Shows Ende 2020, könnte Kurras nicht bei allen Anklang finden, indem sie gleich mit Chats beginnt, wie der "Big Brother"-Veteran Jürgen Milski vermutet.

Kurras und Milski teilen eine gemeinsame Geschichte bei "Big Brother". Während sie den Titel in der finalen Episode von 2020 gewann, errang Milski in der ersten Staffel des Shows im Frühjahr desselben Jahres den zweiten Platz in den Herzen der Zuschauer. Ihre Wege kreuzten sich erneut, als sie gemeinsam als Co-Moderatoren auftraten.

In der aktuellen Runde von "Promi Big Brother", die am Montag beginnt, plant Kurras, einige persönliche Enthüllungen zu teilen. Der populäre Sender Sat.1 gibt diese aufregende Neuigkeit bekannt. Als Teil einer 14-köpfigen Prominenten-Liste wird Kurras in der zwölften Staffel des Shows auftreten. Letztes Jahr kehrte auch Milski zu "Big Brother" zurück.

Laut Sat.1 wird Kurras nun über eine geheime Affäre sprechen, die sie über mehrere Monate mit Milski hatte. Ihre Wege kreuzten sich außerhalb der Show bei 9Live, wo sie beide als Moderatoren tätig waren. 2007 präsentierten sie gemeinsam die Doku-Soap "Das Schicksal meines Lebens" auf RTLZWEI, die später als "Das ist das Leben" bekannt wurde.

Jetzt, da Kurras in Erinnerungen schwelgt, gibt sie zu, dass Milski zu dieser Zeit eine außereheliche Affäre hatte, an der sie beteiligt war: "Unter anderem weiß das niemand." Sie hatte diese Affäre immer geheim gehalten und erklärte, dass Geliebte "den Mund halten".

Trotz des Geständnisses scheint Kurras immer noch unruhig. Sie hofft, dass ihre Enthüllung keine weitere Unannehmlichkeiten verursacht, und betont, dass sie sich von Drama fernhalten möchte: "Es war, wie es war, aber ich will keinen Drama. Wenn es passiert, werde ich damit umgehen. Es wäre idiotisch, mich darüber verrückt zu machen."

Die offizielle TV-Premiere von "Promi Big Brother" ist für Montagabend geplant, während einige Teilnehmer bereits am Samstag in den Container eingezogen sind. Außer Kurras sind in diesem Jahr unter anderem der Schauspieler Jochen Horst, die Moderatorin Verena Kerth, die Schauspielerin Mimi Fiedler, der Fußballspieler Max Kruse, der Sänger von "Germany's Got Talent" Daniel Lopes, das Reality-TV-Star und Model Cecilia Asoro, der TikToker Sinan Movez, die Celebrity-Reporterin Bea Peters, der Reality-TV-Star Matze Höhn, der Reality-Star Mike Heiter, der seine Freundin Leyla Lahouar mitbringt, der Wildcard-Gewinner Sarah Wagner und der Ex-Partner von Heiter, Elena Miras, dabei. Die Teilnahme von Letzterer könnte innerhalb des Containers für Kontroversen sorgen.

