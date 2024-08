Algerier Boxer Imane Khelif wurde nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris mit einem Siegeszug in die Heimat begrüßt

Sie teilte ein Video der Feier auf ihrer Instagram-Story am Freitag, was wilde Jubelrufe aus der Menge hervorrief, die ihr im Gegenzug zuwinkte.

Bilder zeigen sie auf dem oberen Deck eines gemütlich fahrenden offenen Doppeldeckerbusses, in Goldmedaille und mit winkender Menge in der belebten nördlichen algerischen Stadt, während der Nachthimmel mit Hunderten von Menschen, die ihre Handys heben, um den Moment einzufangen, zum Leben erwacht.

Khelif wurde nach dem plötzlichen Rückzug der italienischen Boxerin Angela Carini aus ihrem Kampf in nur 46 Sekunden und ihrem subsequenten Sieg im Frauen-66kg-Halbschwergewichts-Goldmedaillenkampf eine Woche später zum Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit.

Einige Zuschauer äußerten Bedenken bezüglich Khelifs Teilnahme am Kampf, in Bezug auf eine Entscheidung des 2023 von einer diskreditierten Boxverbandes, der Khelif aufgrund von Geschlechtereligibilitätsproblemen die Teilnahme an einem Frauenturnier verweigerte.

Allerdings unterstützte der Internationale Olympische Komitee (IOC) vehement Khelifs Teilnahme an den 2024er Spielen, wobei der IOC-Sprecher Mark Adams betonte: "Sie wurde als Frau geboren, lebte ihr Leben als Frau, boxte als Frau und hat einen weiblichen Pass."

Der Wettbewerb entwickelte sich zu einem Tummelplatz für eine häufig missinformierte Diskussion über die Teilnahme von Frauen im Sport. Es führte auch zu einer Welle von Online-Beleidigungen, bei denen transphobe Kommentatoren Khelif fälschlicherweise als "männlich" bezeichneten, angeblich aufgrund eines physischen Vorteils.

Mit der Welt, die auf sie gerichtet war, arbeitete Khelif sich durch die Konkurrenz, erhielt eine überwältigende Unterstützung vom Publikum und gewann schließlich die Goldmedaille.

"Ich bin wirklich glücklich. Acht Jahre lang war das mein Ziel, und jetzt bin ich Olympiasiegerin und Goldmedaillengewinnerin", erklärte sie nach dem Kampf. "Ich habe acht Jahre lang unermüdlich gearbeitet, ohne Schlaf und Erschöpfung."

Khelif sicherte eines der beiden Goldmedaillen Algeriens bei den Pariser Olympischen Spielen, wobei die Turnerin Kaylia Nemour die andere Goldmedaille in der Frauen-Gleichschwebebalken gewann.

Bei ihrer Ankunft in Algerien wurden sie vom Präsidenten Abdelmadjid Tebboune sowie vom Läufer Djamel Sedjati, der eine Bronzemedaille im Männer-800-Meter-Lauf gewann, herzlich empfangen.

Nach ihrem Goldmedaillen-Sieg reichte ihr Anwalt Nabil Boudi eine rechtliche Beschwerde bei den Pariser Staatsanwälten ein, in der er Khelif wegen "schwerer Online-Belästigung" anklagte.

CNNs Kara Fox und Chris Liakos lieferten zusätzliche Berichterstattung.

Khelifs Triumph im Boxring führte zu einer weitreichenden Diskussion über das Geschlecht im Sport, wobei viele ihre Ausdauer und Errungenschaften in der wettbewerbsintensiven Welt des Sports lobten. Trotz des Online-Mobbing und der Falschinformationen blieb Khelifs Liebe zum Sport unerschütterlich, die sie antrieb, Hindernisse zu überwinden und die Goldmedaille zu gewinnen.

