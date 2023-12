Alexander Zverev sagt, dass es bei den Australian Open mit verstärkten Tests wahrscheinlich mehr" Fälle von Covid-19 geben würde

Am Mittwoch wurde der Franzose Ugo Humbert nach seiner Erstrundenniederlage gegen seinen Landsmann Richard Gasquet bei einem Test vor der Abreise positiv auf Covid-19 getestet.

"Eine ganze Reihe von Spielern hatte es, als sie ankamen, und ich glaube, eine ganze Reihe von Spielern hat es jetzt", sagte Zverev nach seinem Zweitrunden-Sieg gegen John Millman.

"Wir werden nicht getestet, also denke ich, wenn wir uns testen lassen würden, gäbe es wahrscheinlich mehr positive Ergebnisse als jetzt."

Alle Spieler müssen vollständig geimpft sein, um bei den Australian Open spielen zu können, es sei denn, sie haben eine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung.

In einem Interview mit Nine Network sagte Craig Tiley, der Leiter von Tennis Australia, am Donnerstag, dass sich die Spieler nach ihrer Ankunft in Australien und erneut fünf bis sieben Tage nach ihrer Ankunft testen lassen müssen.

Er fügte hinzu, dass Tests obligatorisch sind, wenn ein Spieler Symptome von Covid-19 aufweist.

CNN hat Tennis Australia bezüglich der Testprotokolle bei den Australian Open kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten.

Garbiñe Muguruza, die an Nummer drei gesetzte Spielerin, sagte nach ihrer Zweitrunden-Niederlage gegen Alize Cornet, sie habe sich alle zwei Tage in ihrem Hotelzimmer testen lassen, und auch Zverev erklärte, er habe zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

"Es gibt eine Menge Fälle in Melbourne, es gibt eine Menge Fälle in ganz Australien, also gehe ich nicht viel nach draußen. Ich war noch in keinem Restaurant, ich war nicht aus, ich war nirgends außer im Hotelzimmer und im Gericht", sagte er.

"Ich mache sozusagen eine Blase für mich selbst, einfach weil ich kein Risiko eingehen will und mir die bestmögliche Chance geben will, hier gut abzuschneiden. Wenn ich Covid bekomme, wird das natürlich nicht passieren."

Letzte Woche äußerte der australische Spieler Bernard Tomic seine Bestürzung über die Testprotokolle im Vorfeld der Australian Open und sagte: "Ich kann nicht glauben, dass niemand getestet wird. Sie erlauben den Spielern, mit Schnelltests in ihrem Zimmer auf den Platz zu kommen ... keine offiziellen PCR-Tests."

Nach Angaben von Victorias Chief Health Officer Brett Sutton wurden am Mittwoch 21.966 neue Fälle von Covid-19 registriert, womit sich die Zahl der aktiven Fälle auf 246.894 erhöht.

Die Australian Open werden am 31. Januar zu Ende gehen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com