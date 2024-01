Alec Baldwin einigt sich mit der Familie von Halyna Hutchins

In der im Februar in Santa Fe eingereichten Klage gegen Baldwin, die Produktionsfirmen des Films, seine Produzenten und andere wichtige Mitglieder der Filmcrew werden zahlreiche Verstöße gegen Branchenstandards vorgeworfen.

Matthew Hutchins, der Witwer von Halyna Hutchins, die bei den Dreharbeiten ums Leben kam, wird als ausführender Produzent am Film beteiligt sein, heißt es in der Erklärung weiter.

"Wir haben für unsere Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Produzenten von Rust, einschließlich Alec Baldwin und Rust Movie Productions, LLC, einen Vergleich erzielt, der noch von einem Gericht genehmigt werden muss. Als Teil dieser Einigung wird unsere Klage abgewiesen werden. Die Dreharbeiten zu Rust, die ich nun als ausführender Produzent leiten werde, werden im Januar 2023 mit allen ursprünglichen Hauptdarstellern wieder aufgenommen. Ich habe kein Interesse an gegenseitigen Schuldzuweisungen (an die Produzenten oder Herrn Baldwin). Wir alle glauben, dass der Tod von Halyna ein schrecklicher Unfall war. Ich bin dankbar, dass die Produzenten und die Unterhaltungsbranche zusammengekommen sind, um Halynas letztes Werk zu würdigen", sagte Hutchins in einer Erklärung.

"Während dieses schwierigen Prozesses hat jeder den besonderen Wunsch beibehalten, das Beste für Halynas Sohn zu tun. Wir sind allen dankbar, die zur Lösung dieser tragischen und schmerzhaften Situation beigetragen haben", sagte Alec Baldwins Anwalt, Luke Nikas von Quinn Emanuel, in einer Erklärung.

Es wird erwartet, dass der Regisseur Joel Souza, der bei der Schießerei ebenfalls verletzt wurde, zu den Dreharbeiten zurückkehrt.

"Diejenigen von uns, die das Glück hatten, Zeit mit Halyna zu verbringen, kannten sie als äußerst talentiert, freundlich, kreativ und eine Quelle unglaublicher positiver Energie. Ich wünschte nur, die Welt hätte sie unter anderen Umständen kennengelernt, was sie durch ihre erstaunliche Arbeit sicherlich getan hätte. Bei meinen eigenen Versuchen, zu heilen, konnte eine Entscheidung, zurückzukehren, um die Regie des Films zu beenden, für mich nur Sinn machen, wenn sie unter Einbeziehung von Matt und der Familie Hutchins getroffen wurde. Auch wenn es natürlich bittersüß ist, freue ich mich, dass wir nun gemeinsam vollenden werden, was Halyna und ich begonnen haben. Meine ganze Arbeit an diesem Film wird darauf ausgerichtet sein, Halynas Vermächtnis zu ehren und sie stolz zu machen. Es ist ein Privileg, dies in ihrem Namen durchzuziehen", sagte Souza in einer Erklärung.

Rust Movie Productions, LLC, sagte über seine Anwältin Melina Spadone von Pillsbury Winthrop Shaw Pittman: "Wir freuen uns, dass sich die Parteien auf eine Lösung geeinigt haben, die - vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung - einen wichtigen Schritt zur Würdigung von Halynas Leben und ihrer Arbeit darstellt".

In der Klage wird auch behauptet, dass die Produktionsfirmen und Produzenten "an der falschen Stelle gespart" und "die billigsten Mitarbeiter eingestellt haben", insbesondere, dass sie "wissentlich eine völlig unqualifizierte Waffenschmiedin eingestellt haben" und von ihr verlangt haben, dass sie ihre Zeit in einer zweiten Rolle als Assistentin des Requisiteurs aufteilt.

Jason Bowles, ein Anwalt von Hannah Gutierrez Reed, die als Waffenmeisterin bei "Rust" arbeitete, sagte, sie hoffe, dass der Vergleich als "Maßnahme der Gerechtigkeit" anerkannt werde.

"Hannah ist dankbar, dass dieser Vergleich der Familie Hutchins zugute kommen wird und dass die Parteien in der Lage waren, den Zivilprozess konstruktiv beizulegen. Wir hoffen, dass auch die Staatsanwaltschaft anerkennt, dass in Bezug auf diesen tragischen Unfall ein gewisses Maß an Gerechtigkeit erreicht wurde, und dass sie sich dafür entscheidet, keine strafrechtliche Anklage zu erheben", sagte Bowles.

Ein Sprecher der Bezirksstaatsanwaltschaft von Santa Fe erklärte gegenüber CNN, dass die Vergleichsvereinbarung keinen Einfluss auf die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen in diesem Fall habe.

"Während Zivilklagen privat beigelegt werden und oft mit finanziellen Entschädigungen verbunden sind, geht es bei Strafsachen nur um Fakten", sagte Heather Brewer, Sprecherin des Büros des ersten Bezirksstaatsanwalts von New Mexico, in einer Erklärung. "Wenn die Fakten und Beweise eine strafrechtliche Anklage nach dem Recht von New Mexico rechtfertigen, wird Anklage erhoben. Niemand steht über dem Gesetz."

