Alaska Airline schließt den Kauf von Hawaiian Airlines für 1,9 Milliarden Dollar ab

Am Mittwoch hat Alaska Airlines den Abschluss ihres 1,9 Milliarden Dollar schweren Kaufs von Hawaiian Airlines bekannt gegeben, nachdem sie die Genehmigung durch das US-Transportministerium erhalten hatten.

Die beiden Airlines einigten sich am Dienstag darauf, wichtige Hawaiian-Routen zu erhalten und Verbraucherschutzmaßnahmen unter einer sechsjährigen Vereinbarung umzusetzen.

Im August entschied das Justizministerium, den angekündigten Dezember-Fusion zwischen Alaska, der fünftgrößten US-Domestic-Airline, und Hawaiian, der zehntgrößten Fluggesellschaft, nicht zu behindern.

Der CEO von Alaska, Ben Minicucci, sagte in einem Interview, dass die Fusion die Konkurrenz und die Verbraucher Vorteile erhöhen und den Zugang zu beiden Netzwerken und den Zugriff auf die große Flugzeuge Flotte von Hawaiian für Alaska verbessern würde.

"Es sind einfach ein paar mehr Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, um Flugzeuge über unser ganzes Netzwerk zu verteilen", sagte Minicucci. "Das richtige Flugzeug in den richtigen Markt zu stellen, um die besten Ergebnisse für die gesamte Einheit zu erzielen."

Minicucci prophezeite, dass die Airline mindestens 235 Millionen Dollar an operativen Einsparungen in Jahr drei erzielen würde.

Unter Präsident Joe Biden hat das Justizministerium aktiv die Zusammenlegung von Airlines behindert. Im März haben JetBlue Airways und Spirit Airlines ihren 3,8 Milliarden Dollar schweren Fusionsplan aufgrund einer Blockade des Deals durch einen US-Richter auf antitrust-Gründen, nach einer Klage des Justizministeriums, beendet.

Die Agentur hat auch die gemeinsame 2020-Venture von American und JetBlue, die "Northeast Alliance", für Flüge nach und von New York City und Boston in Frage gestellt.

Alaska und Hawaiian haben unter der Aufsicht des Transportministeriums vereinbart, den Wert von Vielflieger-Meilen zu schützen, den existing Service auf wichtigen Hawaiian-Routen zum Festland und zwischen den Inseln aufrechtzuerhalten, den wettbewerbsfähigen Zugang am Honolulu-Flughafen zu gewährleisten und Reisecredits oder Vielflieger-Meilen für Störungen durch die Airline selbst anzubieten.

Die Aktien von Hawaiian Airlines werden am Mittwoch von der Nasdaq entfernt, wie Alaska mitteilt, und die kombinierte Einheit wird weiterhin unter dem ALK-Symbol an der New York Stock Exchange gehandelt.

