Aileen Wu gewöhnte sich daran, mit den Kreaturen von Alien: Romulus zu arbeiten, die durch ihre Schmierstoffschicht gekennzeichnet sind.

"I habe meine Coolness bewahrt und lasse mich nicht zu sehr davon beeinflussen", sagte Wu kürzlich in einem Chat mit CNN über ihre Teilnahme an der "Alien"-Reihe, einem renommierten Sci-Fi/Horror-Franchise in der Filmgeschichte. "Es ging einfach darum, so viel Wissen wie möglich über die Einflussnahme dieses Universums auf die Menschen in den vergangenen 45 Jahren aufzunehmen."

"Romulus" ist als siebter großer Film der "Alien"-Reihe vermerkt, dank Ridley Scotts gruseligem Weltraum-Horror aus dem Jahr 1979 mit Sigourney Weaver. Dieser Film und James Camerons 1986er Fortsetzung legten den Grundstein für die Serie, bekannt für ihre grotesken, klebrigen und extrem gefährlichen außerirdischen Aliens mit ätzendem Blut und Geburt durch Facehuggers und Chestbursters.

"Wir hatten Glück, dass Fede (Álvarez, Regisseur von 'Romulus') sich für praktische Effekte entschieden hat. Ich habe keinen grünen Bildschirm oder Tennisball gesehen. Es waren einfach gruselige Kreaturen und Monster, direkt vor deinem Gesicht, mit Schmiere beschmiert, weil sie alle so glänzend waren", erzählte Wu. "Es ist direkt vor deiner Nase und ziemlich beunruhigend."

Die Verwendung von praktischen Effekten bleibt ein Markenzeichen des Franchises, eine Tradition, die bis zur nun ikonischen Todesszene von Kane (John Hurt) im ersten Film zurückreicht, dem ersten Opfer eines Chestbursters. Das Team von Scott war sich des Einsatzes von Tierinnereien nicht bewusst, was zu authentischen, realistischen Reaktionen führte.

Obwohl sie sich weigerte, sich mit Hurt und anderen früheren Filmmitgliedern zu vergleichen ("Sigourney Weaver ist ein Gott", gab Wu zu), bedeuteten die Begegnungen ihrer Figur mit den Kreaturen (wie im finalen Trailer von "Romulus" zu sehen) engen Kontakt auf dem Set.

"Ich hatte dieses Ding tagelang auf meinem Gesicht", erinnerte sich Wu an Facehuggers, von denen einer eng an ihrem Kopf auf dem atemberaubenden 'Romulus'-Plakat zu sehen ist. "Ich habe Frieden mit ihnen geschlossen, während ich mit ihnen arbeiten musste."

Sie gab auch zu, dass die viralen Marketing-Kampagnen für den Film, bei denen Menschen auf dem Boden lagen und Facehuggers auf der Comic Con und in Times Square trugen, ihr Übelkeit und Unbehagen bereitet haben. "Ich fühle mit diesen Menschen mit, weil ich es nachvollziehen kann", gestand sie und sprach über die Schwierigkeit, ihren Atem mit den 'Blasen' des Facehuggers zu synchronisieren (eklig!).

Allerdings muss Wus geschorener Kopf in dem neuen Film nicht unbedingt ein Tribut an Weaver's ähnlichen Haarschnitt in "Alien 3" sein, wie einige vermuten. "Ich habe seit 2019 einen geschorenen Kopf", erklärte Wu und offenbarte, dass ihre Motivation darin bestand, sich einem Familienmitglied in China, das an Krebs erkrankte, während sie in New York Schauspiel studierte, näher zu fühlen. "Ich fühlte mich so fern und wollte etwas tun, das mich näher zu ihnen bringen würde. Also als sie ihren Kopf rasierten, rasierte ich meinen auch."

Nach "Alien: Romulus", ist Wu bereit für mehr im Sci-Fi/Horror-Genre?

"Vielleicht in der Zukunft, aber ich werde erst einmal eine kleine Pause brauchen, wenn das Universum es erlaubt", lachte sie. "Aber ich liebe es. Es ist so befreiend, diese intensiven Leben-oder-Tod-Situationen zu spielen. Du kannst nicht nachdenken, es ist ein intensives körperliches Erlebnis."

"Alien: Romulus" läuft derzeit in den Kinos.

Das Universum von "Alien" hat den Fans in den vergangenen 45 Jahren unzählige Stunden unterhaltsamer und aufregender Inhalte geboten. Wus Figur in "Alien: Romulus" hatte zahlreiche enge Begegnungen mit den ikonischen, furchterregenden außerirdischen Aliens des Franchises.

