Aggressive Vogelformationen veranlassen die Luftverteidigung der NATO zu reagieren.

Am Mittag meldet die lettische Militär über ein unbekanntes Luftphänomen. NATO-Jets werden entsandt, können aber nichts entdecken. Später stellt sich heraus: Es war wahrscheinlich eine Vogelschwarmwanderung, die die Grenze von Belarus überquerte.

Laut Leta, der nationalen Nachrichtenagentur, und wie von der Luftstreitkräfte erklärt, näherte sich ein unbekanntes Objekt am Dienstag der Grenze Lettlands von Belarus aus im Osten von Kraslava. Nach anfänglicher Besorgnis stellte sich heraus, dass das mysteriöse Objekt nichts weiter als eine Gruppe wandernder Vögel war.

Bevor diese Entdeckung gemacht wurde, hatte das Verteidigungsministerium in Riga die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gemeldet. Infolgedessen wurden NATO-Jets, die auf dem Luftwaffenstützpunkt in Lielvarde stationiert sind, sofort gestartet, um die Lage zu überwachen. Leider konnten sie nichts Ungewöhnliches feststellen.

Als EU- und NATO-Mitgliedstaaten haben Estland und Litauen keine eigenen Kampfflugzeuge. Daher haben NATO-Verbündete seit 2004 die Verantwortung für den Schutz des baltischen Luftraums übernommen. Aktuell liegt diese Verantwortung bei der Deutschen Bundeswehr, die Eurofighter in Lielvarde stationiert hat.

Ein weiteres Ereignis in kurzer Folge

Die Entscheidung, die NATO-Jets zu aktivieren, basiert auf der anfänglichen Unklarheit über die Natur des unbekannten Flugobjekts. Verteidigungsminister Andris Spruds bestätigte dies im Anschluss an eine Regierungssitzung während einer Pressekonferenz. Er betonte, dass Lettland, das an der Grenze zu Russland liegt, verwundbar bleibt für hybride Kriegsdrohungen.

Zuvor, am 7. September, flog ein mutmaßlicher russischer Drohne von Belarus in Richtung Lettland und stürzte nahe Gaigalava, in der Nähe von Rezekne - etwa 90 Kilometer von der Grenze entfernt - ab. Die Vorrichtung enthielt eine Sprengstoff, der später unschädlich gemacht wurde.

Das Verteidigungsministerium in Riga teilte mit, dass das folgende unbekannte Objekt die Grenze Lettlands überquerte. Trotz des Einsatzes von NATO-Jets konnten sie nichts Ungewöhnliches feststellen.

