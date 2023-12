AFL-Star Jamarra Ugle-Hagan macht die ikonische Anti-Rassismus-Geste nach, nachdem er in einem früheren Spiel rassistisch beleidigt wurde

Der 20-Jährige, der für die Western Bulldogs spielt, lüftete sein Hemd und zeigte auf seine Haut, nachdem er am Donnerstag sein erstes Tor gegen die Brisbane Lions geschossen hatte.

Damit erinnerte er an die Geste seines indigenen Mitspielers Nicky Winmar im Jahr 1993, die als ein Meilenstein im Kampf der AFL gegen Rassismus gilt.

Nachdem Winmars ikonisches Bild 1995 eine Debatte ausgelöst hatte, führte die Liga eine Aufklärungskampagne mit dem Titel "Racism: The Game is Up" (Das Spiel ist aus) ein und forderte die Schiedsrichter auf, rassistische Übergriffe zu melden, wie das National Museum of Australia berichtet.

Während eines Spiels gegen St. Kilda am vergangenen Samstag rief ein Fan Ugle-Hagan eine rassistische Bemerkung zu.

Beide Teams verurteilten den Vorfall und erklärten, sie arbeiteten mit der AFL-Integritätsabteilung zusammen, um die Täter zu ermitteln.

Am Donnerstag zeigte Ugle-Hagan eine der besten Leistungen seiner Karriere, als er den Sieg gegen die Brisbane Lions mit fünf Toren beendete.

Nach dem Spiel wurde er von seinen Mannschaftskameraden umringt und gefeiert.

"Ich wollte ein Zeichen setzen, ich wollte meine Präsenz zeigen", sagte ein emotionaler Ugle-Hagan in seinem Interview auf dem Spielfeld nach dem Spiel vom Donnerstag.

"Offensichtlich war das, was letztes Wochenende passiert ist, eine ziemlich harte Zeit.

"Ich wollte einfach nur da rausgehen und zeigen, dass ich nur ein Junge bin, der versucht, Fußball zu spielen, genau wie die anderen indigenen Jungs."

Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass Winmar sein Trikot hochhielt und auf seine Haut zeigte, nachdem er während eines Spiels am 17. April 1993 rassistische Beschimpfungen von Anhängern der gegnerischen Mannschaft ertragen musste.

In einer Erklärung vom Freitag sagte Winmar, dass er "stolz" auf Ugle-Hagan sei, weil er Stellung bezogen habe, und dass es an der Zeit sei, "dass neue Generationen die Haltung, die ich eingenommen habe, bekräftigen".

"Ich bin immer noch hier und beschäftige mich immer noch mit dem Thema, aber es ist jetzt 30 Jahre her, es ist wie ein großer Staffellauf, Zeit, den Staffelstab weiterzugeben", sagte Winmar.

"Die Dinge werden besser, das Bewusstsein wächst, und die Kinder werden in den Schulen über Rassismus im Sport und in der Gesellschaft aufgeklärt, was großartig ist.

"Es gibt immer noch einige wenige, die ihre negative Einstellung nicht unter Kontrolle haben, aber alles, was wir tun können, ist, uns gegenseitig zu unterstützen und das Problem immer wieder anzusprechen.

Die AFL veröffentlichte am Sonntag eine Erklärung zur Unterstützung von Ugle-Hagan und verurteilte "die rassistische Verunglimpfung von Personen aus der Gemeinschaft im Fußball".

"Rassismus ist unentschuldbar und niemals in Ordnung", hieß es weiter.

