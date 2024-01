AFCON: Außenseiter Komoren muss ohne anerkannten Torhüter gegen Kamerun antreten

Der winzige Inselstaat, das viertkleinste Land Afrikas und auf Platz 132 der FIFA-Weltrangliste, setzte sich im letzten Gruppenspiel mit 3:2 gegen das Schwergewicht Ghana durch und sicherte sich damit den Einzug ins Achtelfinale.

Als Belohnung für diesen historischen Sieg treffen die Komoren auf den AFCON-Gastgeber Kamerun - einen weiteren Giganten des Kontinents - und als ob das nicht schon schwierig genug wäre, müssen sie dies auch noch ohne einen anerkannten Torhüter tun.

Nachdem der erste Torhüter Salim Ben Boina bereits verletzt ausgefallen war, mussten die beiden Ersatztorhüter der Komoren - Ali Ahamada und Moyadh Ousseni - nach positiven Covid-19-Tests isoliert werden.

Man hatte gehofft, dass Ahamada spielen könnte, nachdem er am Samstag einen negativen Test abgegeben hatte, doch die Protokolle der Afrikanischen Fußballkonföderation (CAF) schreiben vor, dass Spieler nach einem positiven Test mindestens fünf Tage warten müssen, bevor sie einen weiteren machen dürfen.

"In Übereinstimmung mit dem medizinischen Protokoll, das am 15. Oktober 2021 an die Mannschaften verschickt wurde, und in Übereinstimmung mit den medizinischen Protokollen der CAF wird Herr Ahamada für das Spiel am 24. Januar 2022 nicht spielberechtigt sein", teilte die CAF in einer Erklärung gegenüber CNN mit.

Das bedeutet, dass der Trainer der Komoren, Amir Abdou, der ebenfalls in die Isolation gezwungen wurde, für das Spiel am Montag einen Feldspieler im Tor aufstellen muss.

Für die Komoren, die mit ihrer ersten AFCON-Qualifikation und dem anschließenden Erreichen der K.o.-Runde bereits Geschichte geschrieben haben, ist dies eine unglückliche Wendung der Ereignisse.

Erschwerend kommt hinzu, dass derjenige, den die Komoren im Tor aufstellen werden, auf Vincent Aboubakar, den besten Torschützen des Turniers, treffen wird.

Aboubakar hat bisher fünf Tore in drei Spielen für die Gastgeber erzielt und füllt seine Rolle als Mannschaftskapitän erfolgreich aus.

Kein Druck also für den Spieler, der als Aushilfstorwart der Komoren ausgewählt wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com