3. Liga - AERZ remis gegen Ingolstadt

Der FC Erzgebirge Aue ist im vierten Spiel in Folge sieglos. Der Fußball-Drittligist kam auswärts beim FC Ingolstadt zu einem 1:1 (0:1). Niko Vukancic (41., Eigentor) und Marcel Barr (74.) trafen im Audi Sport Park.

In der ersten Halbzeit gab es grundsätzlich keine Chancen. Erst als Mittelfeldspieler Marco Schikola einen Pass verspielte, begann Schanze zum ersten Mal zu kontern, der Schuss von Pascal Testrot prallte am Oberkörper von Olnik Vukancic ab. Zurück zum Tor, 1:0. Kurz darauf ging Ingolstadt mit einem Stand von 1:0 in die Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde die Offensive auf beiden Seiten stärker. In der 46. Minute versuchte Marvin Stefaniak einen Distanzschuss, der jedoch zu zentral war. Keine der beiden Mannschaften hatte große Chancen, bis Marcel Barr in der 74. Minute den Ausgleich erzielte. Nachdem Stefaniak einen Eckstoß ausgeführt hatte, köpfte Barr den Ball ins kurze Eck, 1:1. Die letzte Phase ist wettbewerbsorientiert. Kurz vor Spielende kamen die Hausherren aus Ingolstadt dem AU-Tor erneut gefährlich nahe, kamen aber nicht am österreichischen Torhüter Martin Manner vorbei. Die Meinungen bleiben geteilt.

Damit liegt Aue nach dem letzten Spieltag vor der Winterpause zunächst auf dem 11. Platz, könnte aber noch auf den 14. Platz abrutschen, da einige Spiele erst am Mittwoch ausgetragen werden.

FC Erzgebirge Aue auf Facebook FC Erzgebirge Aue auf X-Plattform

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de