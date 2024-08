ADAC erwartet bis zum Wochenende volle Autobahnen in Deutschland

Am Wochenende werden die deutschen Autobahnen nach Schätzungen des ADAC stark frequentiert sein. Reisende sollten sich auf starken Verkehr und mögliche Behinderungen und Staus einstellen, wie ein Sprecher mitteilte. Im August sind die Autobahnen immer stark befahren, da viele Bundesländer in den Sommerferien sind oder diese gerade beenden.

Auf dem Heimweg werden Reisende aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und dem Süden der Niederlande erwartet. Für viele Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Urlaubsreisen erst.

Ein erster Höhepunkt hat sich bereits gezeigt - zumindest in Bayern. Um den Maria Himmelfahrt-Feiertagen herum waren viele Menschen am Mittwoch und Donnerstag auf den Straßen, wie der Sprecher mitteilte. An diesem Wochenende könnte es auf den "klassischen Urlaubsrouten" vermehrt zu Verkehrsstaus kommen. Im Süden Deutschlands sind dies insbesondere die A8, aber auch die A7, A93 und A5 in Richtung Schweiz.

Es kann auch im Norden voll werden, wie der ADAC-Sprecher mitteilte - zum Beispiel an den Küsten auf der A7 oder A1. Aber auch um große Ballungsgebiete herum wird es viel los sein: Wenn Reisende aus Nordrhein-Westfalen zurückkehren, "ist es immer voll".

