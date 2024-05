Abstimmung der Mitglieder des Repräsentantenhauses über den gescheiterten Versuch, den Präsidenten Johnson abzusetzen

Das 359:43-Votum, mit dem Greenes Vorschlag auf Eis gelegt wurde, bedurfte aufgrund der knappen Mehrheit des Sprechers der Unterstützung der Demokraten. Diese Entscheidung könnte die konservativen Hardliner besänftigen, die sich über Johnsons Unterstützung eines internationalen Hilfspakets in Höhe von 95 Milliarden Dollar aufgeregt haben, das im vergangenen Monat ratifiziert wurde.

Johnsons Fraktion innerhalb der Partei zeigte sich am Mittwoch deutlich: 11 Republikaner schlossen sich Greene an, 196 waren gegen sie. Allerdings schlossen sich 163 Demokraten zusammen, um Greenes Bemühungen zu stoppen und die Sprecherin zu schützen. 28 Mitglieder beider Parteien enthielten sich der Stimme oder gaben an, keine Meinung zu haben.

Diese Entscheidung kommt, nachdem Johnsons früherer Posten als republikanischer Sprecher, Kevin McCarthy aus Kalifornien, im Oktober von acht Mitgliedern seiner eigenen Fraktion entthront worden war. Nur zwei Republikaner stimmten sowohl gegen Johnson als auch gegen McCarthy: Reps. Andy Biggs und Eli Crane, beide aus Arizona.

Eine umfassende Analyse der Stimmabgabe der einzelnen Abgeordneten am Mittwoch finden Sie in der nachstehenden Tabelle, die Sie durchblättern oder ordnen können: [Tabelle]

Quelle: edition.cnn.com