Absolute Macht durch das Morpheus-Projekt zu erlangen.

Manchmal kann die Realität so hart sein, dass die Leute sich nach einer alternativen, erfreulicheren Welt sehnen: der Welt der Träume, genannt Somna. Aber was geschieht, wenn sich diese beiden Welten überschneiden? Eine fesselnde deutsche Fantasy-Saga setzt mit "Lucid Truth" fort.

In Träumen ist alles möglich: Du kannst Deutschland den Sieg bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft bescheren oder Eintracht Frankfurt zu den Champions machen. Du könntest als SPD-Vorsitzender und Kanzler ein Land führen oder als Gitarrenvirtuose Musikfestivals dominieren. Oder du kannst eine Zukunft voller Wohlstand und Frieden zwischen Menschen und Natur träumen. Träume sind bezaubernde, wichtige Elemente. Aber was, wenn man nicht träumen kann oder nur von Albträumen geplagt wird?

Dies ist die fesselnde Welt der "Lucid"-Reihe von Bestsellerautorin Nina Martin. Selena und Ria befinden sich in dieser misslichen Lage. Sie können nicht selbst träumen, aber als "Traumwandler" können sie in die Träume anderer eindringen und sie verändern. Noch besser, sie sind als "Morphismen" bekannt, besonders mächtige Traumwandler. Es gibt nur drei auf der Welt.

Während Selena ihre Gabe bereits angenommen und nutzt, entdeckt Ria sie während eines Praktikums bei der legendären Traumunion. Das Problem: Traumwandler werden traditionell als männlich dargestellt. Das behauptet die Traumunion, die von drei mächtigen Familien kontrolliert wird und deren einziges Ziel absolute Macht und Kontrolle ist - durch das mysteriöse Morpheus-Projekt. Die Öffentlichkeit weiß nichts davon, und das soll auch so bleiben.

Zwei gewöhnliche Heldinnen

Die Traumunion ist ein veraltetes Machtgefüge. Es muss abgebaut und in eine effektivere Alternative umgewandelt werden. Diese Herausforderung fällt auf die beiden Teenager Selena und Ria, die sich noch nicht kennen, aber in "Lucid Night", dem ersten Buch der Fantasy-Jugendbuch-Serie, vorgestellt werden. Neben Selena trifft Ria auch auf Yunus, den einflussreichen Social-Media-Influencer der Traumunion. Er erkennt Ria und scheint sich ihr anzuschließen. Liebe kennt keine Grenzen. Doch die Grenze zwischen der Traumwelt von Somna und der realen Welt von Corpora ist nicht so flexibel.

Durch eine Intrige der Traumunion werden diese Grenzen zerstört, und die beiden Welten beginnen sich zu vermischen. Was zuvor nur in Somna möglich war, kann nun in Corpora erreicht werden: Traumveränderungen. Traumwandler können Dinge erschaffen, die Gesetze der Physik überwinden. Die Führung der Traumunion sieht dies als Chance. Doch auch ein mächtiger Gegner erkennt diese Gelegenheit.

Selena und Ria geraten in das Kreuzfeuer und müssen sich für eine Seite entscheiden. Die Hauptfiguren der "Lucid"-Reihe müssen sich auch mit Herausforderungen auseinandersetzen, die alltäglicher und trivialer sind als das Ende der Welt und der Menschheit. Sie kämpfen damit, erwachsen zu werden, ihren Platz im Leben zu finden, sich zu verlieben, Fehler zu machen, hinzufallen, sich wieder aufzurappeln und weiterzugehen.

Einfach nur traumhaft

"Lucid Truth", der zweite Band von Martins Fantasy-Trilogie, behandelt all diese Themen. Die beiden Erzählstränge von Selena und Ria, emotional von Regine Lange und Marylu Poolman erzählt, verschmelzen schließlich am Ende des zweiten Buches. Doch nicht ohne einen spektakulären Zusammenstoß, der einen Hollywood-Action-Blockbuster in den Schatten stellen würde und den perfekten Cliffhanger für das finale, dritte Buch der Serie bildet.

Doch es gibt keine weiteren Enthüllungen. Abgesehen davon, dass die "Lucid"-Reihe Fans von Fantasy-Sagas wie "The Hunger Games", "Harry Potter" oder "The Mortal Instruments", aber auch Romantiker anspricht. Es gibt Zweifel, das Überwinden von Grenzen. Es gibt den epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Es gibt die Höhen und Tiefen des Lebens - alles kunstvoll verpackt von Martin in der unendlichen Welt der Träume. Die "Lucid"-Reihe, veröffentlicht von S. Fischer und Argon, bietet unbegrenzte Möglichkeiten. Sie bietet reine Emotion, atemberaubende Spannung und Action. Aber sie ist auch eine herzzerreißende Liebesgeschichte - und somit ein außergewöhnliches Lese- und Hörerlebnis für alle, die Tagträumen nachhängen. Einfach nur traumhaft.

