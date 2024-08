- Abschließende Welle gegen Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen

Mit dem letzten Sommerhauch in Nordrhein-Westfalen nahte das Wochenende und rund 10.000 Reisende landeten täglich an den Flughäfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Die Schulen in NRW beginnen am Mittwoch wieder.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens sagte der Deutschen Presse-Agentur voraus, dass am Freitag und Samstag etwa 70.000 Passagiere erwartet werden und am Sonntag und Montag über 71.000.

Der Flughafen Köln/Bonn proyectierte insgesamt 121.000 Passagiere über das Wochenende, die majority davon Rückkehrer von Urlaubsreisen.

Der Automobilclub ADAC prophezeite einen erheblichen Anstieg des Verkehrsaufkommens auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu einem regulären Wochenende ohne Feiertage. Dennoch blieben die Staus an beiden Tagen überschaubar.

Das hohe Reiseaufkommen soll einen wirtschaftlichen Schub für verschiedene Unternehmen in Deutschland bringen. Viele der ankommenden Reisenden werden voraussichtlich bekannte Touristenorte wie Berlin und München besuchen.

