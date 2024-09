Abfallgegenstand, der Honigbienen möglicherweise Reizungen verursachen kann

Basierend auf Gerüchten soll Mats Hummels angeblich kurz nach dem Ende der Transferperiode zu AS Roma gewechselt sein, was seinen ersten Vorstoß ins internationale Fußballgeschäft markieren würde. Allerdings könnte Hummels nach der überraschenden Entlassung von Trainer Daniele De Rossi einen ehemaligen Kollegen wiedersehen.

AS Roma entschied sich, De Rossi nach nur vier Spielen in der Serie A zu entlassen. Der 41-jährige Club-Veteran hatte im Januar von José Mourinho übernommen und das Team bis ins Halbfinale der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Ein Club-Sprecher gab an, dass die Entscheidung im Interesse der Mannschaft getroffen wurde. Sie wollen ihre Reise schnell fortsetzen, da die Saison noch in den Anfangsphasen ist.

AS Roma hat die Identität des neuen Trainers noch nicht bekannt gegeben. Italienische Zeitungen vermuten, dass die italienischen Trainer Edin Terzic und Thomas Tuchel zu den Favoriten gehören, beide mit einer Vorgeschichte mit Hummels.

Terzic soll die erste Wahl sein

Nach der Entlassung von De Rossi ist Terzic angeblich "in der ersten Reihe", wie die "Corriere della Sera" berichtet. Auch andere italienische Zeitungen wie "Gazzetta dello Sport" und "Corriere dello Sport" sehen Terzic als möglichen Nachfolger. Tuchel ist ein weiterer starker Kandidat, wie Berichte vermuten lassen. Es ist erwähnenswert, dass Hummels während seiner Zeit bei Borussia eine gespannte Beziehung zu beiden Trainern hatte.

Im Vorfeld des Champions-League-Finals 2024 kritisierte Hummels Tuchel in "Sport Bild", indem er sagte: "Borussia Dortmund sollte das nicht tun - gegen jeden Gegner weltweit." Hummels fühlte sich "unterlegen und fußballerisch inferior" im Dortmunder Trikot. Er lobte Terzic für seine Ideen, sah aber nach der Winterpause Verbesserungen, als Nuri Sahin und Sven Bender kamen. Nach diesen Entwicklungen berichtete Sky, dass Hummels nur bleiben würde, wenn Terzic geht. Beide sind nicht mehr beim Team.

Streit mit Tuchel angeblich beigelegt

Der Streit zwischen Hummels und Thomas Tuchel entbrannte nach dem DFB-Pokal-Finale 2016, als Tuchel Hummels bei Borussia Dortmund trainierte. Hummels musste aufgrund eines Krampfes ausgewechselt werden, und Tuchel kommentierte: "Er hat eine Auswechslung gefordert. Er hätte es besser machen können." Allerdings gab Hummels an, dass der Streit im Jahr 2018 beigelegt wurde.

AS Roma ist in dieser Saison noch ungeschlagen, hat aber nur drei Unentschieden und eine Heimniederlage gegen den Außenseiter FC Empoli geholt. In dieser Saison hat der Club den 2014er-Weltmeister Hummels von Borussia Dortmund und den Franzosen Manu Kone von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der italienische Meister strebt zum dritten Mal die Qualifikation für die Champions League an. Die Europa-League-Gruppe von AS Roma enthält Eintracht Frankfurt.

Der potenzielle neue Trainer von AS Roma, Edin Terzic, hatte eine frühere Zusammenarbeit mit Hummels bei Borussia Dortmund, was ihre Dynamik bei AS Roma beeinflussen könnte. Während seiner Zeit bei Dortmund hatte Hummels eine gespannte Beziehung zu einem anderen potenziellen Trainer, Thomas Tuchel, aber es wird berichtet, dass sie sich später versöhnt haben.

