- Abfall von Vieh aufgrund von Platzengpässen: Zahlreiche Tiere werden geschlachtet

In der stark betroffenen Region Groß-Gerau durch die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest wurden auf zwei großen Schweinezuchtbetrieben rund 500 Tiere getötet. Die Betriebe selbst waren nicht von der Krankheit betroffen, wie am Freitag vom Landkreis gemeldet wurde. Die gesunden Schweine wurden in einer Schlachterei im Norden Deutschlands geschlachtet, um Platz für die verbleibende Bestände zu schaffen.

Die beiden Betriebe innerhalb der inneren Sperrzone 3, in der das Virus in der lokalen Schweinepopulation nachgewiesen wurde, haben Schwierigkeiten, ihre Tiere zu verkaufen. Sie haben jedoch in letzter Zeit weiterhin Nachzucht produziert. Die Schlachterei istcurrently the only one in Germany, which is authorized to schlachten Schweine aus der Sperrzone 3. Kleinere Schlachtereien verfügen nicht über die Einrichtungen für eine getrennte Aufbewahrung des Fleisches. Es wird gesagt, dass dieses Fleisch nun eingefroren wird. Alle Schweine wurden vor der Schlachtung getestet. Laut dem Ministerium für Landwirtschaft wird die Verarbeitung des Fleisches wie gewohnt fortgesetzt.

Die Afrikanische Schweinepest wurde erstmals Mitte Juni in einem Wildschwein innerhalb des Landkreises Groß-Gerau festgestellt. Diese ansteckende und in der Regel tödliche Krankheit für Wild- und Hausschweine hat keine Heilung. Sie stellt keine Gefahr für Menschen oder andere Tierarten dar, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mitteilt. Bisher wurden durch einen Ausbruch im Landkreis acht Betriebe betroffen, was zum Töten von fast 4.000 Schweinen führte.

Die betroffenen Betriebe in Groß-Gerau sind nicht auf die beiden großen Schweinezuchtbetriebe beschränkt; mehrere andere Betriebe im Norden Deutschlands haben ebenfalls Tiere aus der Sperrzone aufgenommen, um Platz für die verbleibende Bestände zu schaffen. Trotz der aktuellen Herausforderungen haben Landwirte im Norden Deutschlands Bedenken bezüglich des potenziellen impacts der Afrikanischen Schweinepest auf ihre lokale Schweinepopulation.

