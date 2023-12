Aaron Judges 62. Homerun-Ball wird nach Expertenmeinung zwischen 1 und 2 Millionen Dollar wert sein

Der Schlagmann der New York Yankees hat am Dienstag mit seinem 62. Homerun den Rekord von Roger Maris für eine Saison in der American League eingestellt, und Cory Youmans, der im linken Feld in der ersten Reihe saß, war der glückliche Fan, der das historische Souvenir im Globe Life Field fing.

Youmans, der in Dallas wohnt und Fan der Texas Rangers ist, sagte, er wisse noch nicht, ob er den Ball behalten werde. Nachdem er den Ball gefangen hatte - ein Ereignis, das euphorischen Jubel auslöste - wurde er vom Sicherheitspersonal aus dem Sitzbereich begleitet.

Sollte Youmans den Ball verkaufen, könnte ihm ein stattlicher Zahltag bevorstehen.

"In der letzten Woche haben unsere Kollegen vom Auktionshaus Memory Lane demjenigen, der den Ball fängt, garantiert 2 Millionen Dollar gezahlt", sagte Bobby Livingston, Executive Vice President von RR Auction, gegenüber CNN.

"Bei der ganzen Publicity und Aufregung sowie der Tatsache, dass es sich um Aaron Judge von den Yankees handelt, würde es mich nicht überraschen, wenn ein anderes Auktionshaus oder eine Sport-Investmentgruppe den Ball für 5 Millionen Dollar kauft, und das bei der derzeitigen Lage auf dem Markt für Sportmemorabilien.

"Angenommen, Judge spielt heute Abend [gegen die Rangers] nicht, wird dieser Ball für immer in die Geschichte der New York Yankees eingehen."

Ken Goldin, der Gründer von Goldin Auctions, bezeichnet den Preis von 2 Millionen Dollar jedoch als "drastisch überhöht" und "eher als Werbegag" und schätzt den Ball stattdessen auf 1,25 Millionen Dollar.

"Es handelt sich um eine historische Leistung, die durch die Tatsache, dass er ein beliebter Spieler ist und für die New York Yankees spielt, noch verstärkt wird", sagte Goldin gegenüber CNN und fügte hinzu, dass dieser Ball mit 1,25 Millionen Dollar der zweitteuerste jemals verkaufte Baseball wäre.

Im Jahr 1999 erzielte der Baseball von Mark McGwire, der seinen 70. Homerun schaffte, bei einer Auktion 3 Millionen Dollar einschließlich Provision und war damit der teuerste Baseball, der je für ein Sportexponat bezahlt wurde.

David Hunt, Präsident von Hunt Auctions, stimmt zu, dass höhere Schätzungen als Mittel zur "Markenbildung und Medienberichterstattung" für Auktionshäuser eingesetzt werden, und dass Judges 62. Home-Run-Ball "vom geschätzten Standpunkt aus eher ein 500.000- bis 1-Million-Dollar-Stück" ist.

"Aber um es klar zu sagen", sagte Hunt zu CNN, "ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er eine Million oder vielleicht sogar zwei Millionen einbringen könnte, wenn die richtigen Bieter mitmachen würden. Das ist nicht unmöglich."

In einer Erklärung, die CNN zugesandt wurde, bezeichnete das Auktionshaus Lelands Judges 62. Homerun-Ball als "den wertvollsten Baseball-Hit der letzten Jahre ... mit einem geschätzten Preis im siebenstelligen Bereich."

"Es ist einfach unglaublich, dass sich ein 20-Dollar-Baseball mit einem Schlag in einen siebenstelligen Betrag verwandeln kann", heißt es in der Erklärung weiter.

Wir werden sehen, was passiert

Als Judge letzte Woche mit seinem 61. Homerun den Rekord von Maris einstellte, war kein Fan in der Lage, den Ball zu fangen, als er in den Bullpen fiel und schließlich an Judge weitergegeben wurde, der ihn dann seiner Mutter gab.

Michael Kessler, der 20-jährige Fan, der Judges 60. Homerun fing, tauschte den Ball gegen ein Treffen mit dem Yankees-Schläger im Clubhaus, vier signierte Baseballs und einen signierten Schläger ein, berichtet MLB.com.

"Ich weiß nicht, wo er ist", sagte Judge zu Reportern, als er nach dem Schicksal seines 62. Homerun-Balls gefragt wurde.

"Wir werden sehen, was damit passiert. Es wäre toll, ihn zurückzubekommen, aber das ist ein Souvenir für einen Fan. Sie haben da draußen einen tollen Fang gemacht und sie haben jedes Recht dazu.

Seitdem Judge mit seinem 391-Fuß-Schlag im ersten Inning des Dienstagsspiels gegen die Rangers den 61 Jahre alten Rekord von Maris gebrochen hat, hat er viel Lob erhalten - auch von Präsident Joe Biden.

"Gratulation @TheJudge44 zum 62. Geschichte gemacht, mehr Geschichte zu machen", schrieb Biden auf Twitter.

Barry Bonds hält den Major-League-Rekord für eine Saison mit 73 Homeruns, aber viele haben diesen Meilenstein angezweifelt, da er - wie auch andere Spieler dieser Ära - in leistungssteigernde Dopingskandale verwickelt war und angeblich Steroide verwendet hat. Bonds hat diese Anschuldigungen bestritten.

Besonderes, historisches Stück

Es ist zwar noch unklar, ob Judge am Mittwoch im letzten Spiel der regulären Saison spielen wird, aber er hat gute Chancen, die Triple Crown der American League zu gewinnen, denn er führt die Liga bei Schlagdurchschnitt, Runs und Homeruns an.

Er führt bei den Homeruns und RBIs, liegt aber beim Schlagdurchschnitt hinter dem Star der Minnesota Twins, Luis Arráez, zurück.

Sollte Judge am Mittwoch spielen und einen weiteren Homerun schlagen, würde dies den Wert des Balls von Dienstagabend wahrscheinlich verändern.

"Es ist nicht sein letzter Homerun-Ball, es ist nicht der, mit dem er einen neuen Rekord aufgestellt hat, und daher ist er nicht annähernd so wertvoll", erklärte Hunt.

Aber es gibt auch ein Szenario, in dem Youmans' Fang nur an Wert gewinnt.

"Wenn wir noch 15, 20, 30 Jahre weitergehen und niemand den Rekord bricht, könnte dies ein sehr, sehr spezielles, historisches Stück werden, was auf einen höheren Wert hinweisen würde", sagte Hunt.

Steve Almasy und Wayne Sterling von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

