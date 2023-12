Unfall - A8-Lkw-Kollision: Ein Fahrer verletzt und getötet

Ein Fahrer kam am Mittwoch ums Leben, als drei Lastwagen auf der Autobahn 8 zusammenstießen. Die Polizei Augsburg teilte am Abend mit, dass der andere Fahrer schwer verletzt worden sei. Der Zusammenstoß bei Friedberg/Derching in Richtung München gegen 19:18 Uhr war die Folge eines weiteren Unfalls. Die Autobahn A8 Richtung München ist abends gesperrt. Der Verkehr wird an der Kreuzung Friedberg umgeleitet. Weitere Informationen zum Absturz gab es zunächst nicht.

Quelle: www.stern.de