89-jähriger Mann bei Hausbrand in Elsdorf getötet

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) ist am Dienstag eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein 84-jähriger Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.