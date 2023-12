Verkehr - 84-jähriger Autofahrer kommt bei Unfall im Weinberg ums Leben

Ein 84-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagabend bei einem Unfall in einem Weinberg in der Gemeinde Fell im Kanton Mosel ums Leben. Aus zunächst unklaren Gründen kam der Mann laut Polizei von der Straße ab und rollte Hunderte Meter einen Weinberg hinunter. Dann überschlug sich das Auto. Nach Angaben der Polizei starb der Fahrer noch am Unfallort.

Polizeibericht

Quelle: www.stern.de