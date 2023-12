Im vergangenen Jahr hatten nur etwa zehn Prozent der Familien in Sachsen-Anhalt drei oder mehr Kinder. Das gab das Amt für nationale Statistik am Donnerstag bekannt. Von den rund 275.200 Haushalten mit Kindern sind die meisten Ein-Kind-Haushalte (58 %). Daten zeigen, dass im Jahr 2022 in 88.800...