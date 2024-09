8:46 Uhr: Die Zeugen der Ukraine haben wiederholt die Sumy-Kraftwerke angegriffen

08:27 Ukrainische Streitkräfte: 1130 russische Verluste gestern

Die Ukrainische Armee meldet, dass innerhalb der letzten 24 Stunden 1130 russische Soldaten verwundet oder getötet wurden. Seit dem Beginn der vollständigen russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine insgesamt 637.010 Feindverluste gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden behaupten ukrainische Truppen, 25 Artillerie-Systeme, 45 Transport- und Treibstofffahrzeuge sowie sechs Panzer zerstört zu haben.

07:55 Ukraine enthüllt F-16-Einsatzpläne

Die ukrainische Luftstreitkräfte haben die Einsatzpläne für westliche F-16-Kampfjets abgeschlossen. Alle zugewiesenen Verantwortlichkeiten für die Streitkräfte und das Verteidigungsministerium wurden zugewiesen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache mitteilte. Es wurden auch Diskussionen mit dem Luftwaffenkommando über Möglichkeiten geführt, die Flugzeugflotte zu erweitern und die Pilotenausbildung zu verbessern. Menschen in Kiew fordern eine verbesserte grundlegende Pilotenausbildung, da die aktuelle Ausbildung nur 40 Tage dauert. Ukraine erwartet etwa 60 F-16-Jets, aber bisher sind nur wenige geliefert worden.

07:19 Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen

Russland behauptet, dass ukrainische Drohnen mehrere Regionen angegriffen haben. Das Luftabwehrsystem hat 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen während der Nacht zerstört, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet. Fast die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenzregion Kursk abgeschossen, während die restlichen Drohnen über die Grenzregionen Bryansk und Belgorod sowie die westlichen Regionen Smolensk und Oryol abgeschossen wurden. Die Agentur erwähnt nicht die Region Tver nordwestlich von Moskau, die lokale Behörden und Militärblogger als Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs auf ein großes Munitionsdepot benennen, was ein Feuer in der Stadt Toropets auslöste und die Evakuierung von Einwohnern erforderte.

06:57 Ukrainische Militärblogger: Angriff zerstört russischen Munitionsdepot

Ukrainische Militärblogger behaupten, dass der ukrainische Angriff auf die russische Stadt Toropets in der Region Tver ein Munitionsdepot in Brand gesetzt hat, das mit Tausenden Tonnen Munition und Raketen gefüllt war. Das Depot, das die Blogger als in letzter Zeit stark erweitert beschreiben, verfügt über 42 verstärkte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Der ehemalige russische FSB-Kolonel Igor Girkin behauptet laut seinem Telegram-Kanal, dass die Situation in der Region unter Kontrolle bleibt. Ukrainische Militärblogger schätzen, dass insbesondere an neueren Bunkern schwerer Schaden entstanden ist.

06:20 Deutscher Grünen-Abgeordnete: AfD und BSW verbreiten russische Propaganda

Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, hat eine aktuelle Debatte im Bundestag über russische Einflussoperationen in Deutschland beantragt. "Interne Papiere der russischen Propagandamaschinerie SDA zeigen klar die hinterhältigen Strategien, die russische Agenturen anwenden, um unsere Demokratie, öffentliche Diskussionen und Wahlen zu manipulieren", sagt der innenpolitische Experte. "Mit AfD, BSW und anderen beteiligten Akteuren, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und im Parlament verbreiten, werden schädliche Allianzen geschlossen, um deutsche Interessen gemeinsam zu schwächen. Menschen, die sich für die Ukraine einsetzen, werden Ziel von Überwachung und Versuchen, sie öffentlich zu diskreditieren."

05:42 Russische Trolle verbreiten irreführende Videos über Kamala Harris

Laut Untersuchungen des Software-Riesen Microsoft verstärken russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Eine Gruppe, die mit dem Kreml in Verbindung steht und als "Storm-1516" bekannt ist, hat seit Ende August zwei gefälschte Videos produziert, um die Kampagnen von Harris und ihrem Laufgefährten Tim Walz zu untergraben. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen angeblichen Teilnehmer einer Trump-Kundgebung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die erfundene Behauptung verbreitet, dass Harris 2011 ein Mädchen in einem Unfall verletzt und paralysiert hat und von der Unfallstelle geflohen ist. Beide Videos sollen Millionen von Aufrufen erhalten haben.

05:19 Russisches Tver: Feuer durch ukrainischen Drohnenangriff

Ein ukrainischer Drohnenangriff, wie russische Quellen behaupten, hat ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst. Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen haben ein Feuer im westlichen Teil der Region Tver ausgelöst, was teilweise zur Evakuierung von Bewohnern führte, wie der Gouverneur der Region, Igor Rudenya, auf der Telegram-Nachrichtenplattform mitteilt. Feuerwehrleute versuchen derzeit, das Feuer zu löschen. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Russische Luftabwehr-Einheiten sollen angeblich noch einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abwehren. Die Siedlung mit einer Bevölkerung von etwas über 11.000 Menschen wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur RIA 2018 als Standort eines russischen Arsenals für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff bezeichnet.

02:56 Dreiecksverkehr: US untersucht potenziellen Trick Chinas beim Uranium-ImportverbotDie US-Behörden untersuchen mögliche Taktiken, die China nutzt, um das Verbot des Uranium-Kaufs aus Russland zu umgehen, das auf die USA abzielt. Es gibt Vorwürfe, dass China angereichertes Uran aus Russland bezieht, während es gleichzeitig sein selbstproduziertes Uran in die USA exportiert. "Wir sind besorgt über die Möglichkeit, dass das russische Uran-Importverbot umgangen wird", sagte Jon Indall von der U.S. Uranium Producers Association (UPA). "Wir wollen nicht das russische Angebot verlieren und stattdessen alles von China bekommen. Wir haben das Handelsministerium gebeten, diese Angelegenheit weiter zu untersuchen." Das U.S. Commerce Department äußerte sich nicht auf eine Anfrage hin.

01:54 Insider: US plant Aufstockung der ÖlreservenEin Insider teilte Bloomberg mit, dass die US-Regierung plant, ihre strategischen Ölreserven aufzustocken. Die USA erwägen den Kauf von bis zu sechs Millionen Barrel Öl, angesichts der derzeit niedrigen Preise, wie die Quelle angibt. Wenn dies abgeschlossen wird, wäre dies der größte Kauf seit einer bedeutenden Freisetzung im Jahr 2022. Im Jahr 2022 verkaufte die US-Regierung massive Mengen an Öl aus ihren strategischen Reserven nach einem Anstieg der Benzinpreise aufgrund des russischen Einmarschs in die Ukraine, was damals der "größte Ausstoß von Ölreserven in der Geschichte" war.

00:45 Zwei Tote und fünf Verletzte bei Angriff auf SaporischschjaRussland hat während der Nacht einen Angriff auf die Saporischschja-Region gestartet, was mindestens zwei Zivilisten das Leben kostete und fünf weitere verletzte, wie Gouverneur Ivan Fedorov berichtete. Fedorov klärte später auf, dass Russland einen intensiven Angriff auf die Gemeinde Komyshuvakha in der Region durchgeführt hat. Several homes and an infrastructure facility were also damaged. Emergency services are still on the scene, investigating the full extent of the damage, "Kyiv Independent" reported.

23:38 US-Botschafterin bei den UN: Wir haben Zelenskys Friedensplan betrachtetDie US-Botschafterin bei den UN, Linda Thomas-Greenfield, sagte, dass die USA den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky betrachtet haben. Dies wurde von "European Pravda" gemeldet, das eine Pressekonferenz bei den UN-Hauptquartier zitiert. "Wir haben Präsident Zelenskys Friedensplan betrachtet. Wir glauben, dass er Potenzial hat. Wir müssen untersuchen, wie wir zu seiner Umsetzung beitragen können", fügte sie hinzu. Die US-Botschafterin zeigte sich optimistisch Regarding the peace process, without offering further details on her intended strategy. Thomas-Greenfield likely referred to the "victory plan" announced by Zelensky last month.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Mysteriöses fliegendes Objekt war nur eine Schar VögelFalscher Alarm in Lettland: Berichte über eine mögliche Invasion des Luftraums des baltischen NATO-Staates durch ein verdächtiges fliegendes Objekt erwiesen sich als harmlos. Das unidentified object, which had approached the border from neighboring Belarus and crossed it in the eastern part of Kraslava, was eventually pinpointed as a flock of birds, the Latvian news agency Leta reported, citing the air force. Earlier, the Defense Ministry in Riga had expressed concern over an anomalous flying object and deployed NATO interception aircraft based at the Lielvarde airbase. Unfortunately, they were unable to locate any suspect objects.

21:59 Moldau und Deutschland enthüllen Cybersecurity-PaktMoldau und Deutschland planen, ihre Verteidigung gegen "Putins hybride Kriegsführung" mit einer Cybersecurity-Zusammenarbeit zu stärken. Der russische Präsident Vladimir Putin setze weiterhin hybride Kriegsführungstaktiken gegen Europa ein, insbesondere gegen Moldau, als Mittel der Störung, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in Chisinau. "Aber genau deshalb verstärken wir unsere Verteidigung." Durch die Bereitstellung von IT-Ausrüstung, Informationsaustausch und Schulungen wollen sie Moldau vor Cyberangriffen schützen und Desinformation aufdecken.

