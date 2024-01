72-jähriger Mann aus Florida wegen Morddrohung gegen einen Kongressabgeordneten und dessen Kinder angeklagt

Michael Shapiro rief den Gerichtsunterlagen zufolge am Abend des 19. Dezember von seinem Haus in Greenacres aus im Büro des Mitglieds an und hinterließ fünf bedrohliche Sprachnachrichten. Das Mitglied wird in den Gerichtsdokumenten nicht genannt.

"Ich werde dich verfolgen und töten", sagte er laut Gerichtsunterlagen in einer Nachricht.

"Ich werde deine Kinder umbringen", drohte Shapiro in einer anderen Sprachnachricht, so die Ermittler in den Gerichtsunterlagen.

In einigen der mit Schimpfwörtern gespickten Nachrichten bezeichnete Shapiro das Mitglied als "chinesischen Spion" und "Schmierfink", heißt es in den Unterlagen.

Ein Ermittler der US Capitol Police Investigations Division, Threat Assessment Section, schrieb in den Gerichtsunterlagen, dass die Telefonaufzeichnungen das Telefon, das das Büro des Abgeordneten anrief, mit einem Telefon im Besitz von Shapiro übereinstimmte.

Shapiro erschien am Mittwoch zum ersten Mal vor Gericht im südlichen Bezirk von Florida und wurde als mittellos eingestuft, wie es in der Gerichtsakte heißt. Das Büro des Pflichtverteidigers wurde beauftragt, ihn zu vertreten.

CNN hat das Büro des Pflichtverteidigers um eine Stellungnahme gebeten.

Das Justizministerium sagte in einer Pressemitteilung, dass "die Beschwerde weiter behauptet, dass Shapiro sich vor einem Bundesgericht im Jahr 2019 für schuldig bekannt hat, Drohungen gegenüber einem anderen Opfer ausgesprochen zu haben".

