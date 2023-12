5 Wissenswertes zum 29. Dezember: Trump, Gaza, Ukraine, kalifornische Wellen, SpaceX

Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch wissen müssen, um Ihren Tag in Schwung zu bringen.

1. Trump

Der oberste Wahlleiter des Bundesstaates Maine hat den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von den Vorwahlen 2024 gestrichen und sich dabei auf das Verbot des 14. Mit dieser Entscheidung ist Maine der zweite Bundesstaat, der Trump von der Wahl ausschließt, nachdem der Oberste Gerichtshof von Colorado Anfang des Monats ein überraschendes Urteil gefällt hat, das ihn von den Wahlzetteln ausschließt. Trumps Team kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Diese Entwicklung ist ein Sieg für Trumps Kritiker, die der Meinung sind, dass seine Rolle bei den Unruhen im Kapitol am 6. Januar 2021 gegen den vierzehnten Verfassungszusatz verstieß. Der 14. Zusatzartikel wurde nach dem Bürgerkrieg ratifiziert und besagt, dass amerikanische Beamte, die sich an einem Aufstand beteiligen, in Zukunft kein Amt mehr bekleiden dürfen. Die meisten Rechtsexperten gehen davon aus, dass sich der Oberste Gerichtshof der USA in den kommenden Monaten in dieser Frage für das ganze Land äußern wird.

2. Gaza

Die Vereinten Nationen erklärten, dass etwa 150.000 Menschen im Zentrum des Gazastreifens "nirgendwo hingehen" können, nachdem die israelischen Streitkräfte die Bewohner gewarnt hatten, dass sie dringend das Gebiet verlassen müssten. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem das israelische Militär seine Operationen im südlichen Gazastreifen ausweitet und die Hamas mit Scharfschützen und Panzerbeschuss im Gebiet von Khan Younis bekämpft. Unterdessen hat das israelische Militär in einem seltenen Eingeständnis von Fehlern erklärt, es bedauere, dass bei den Luftangriffen im Zentrum des Gazastreifens am 24. Dezember Zivilisten "unbeabsichtigt zu Schaden" gekommen seien. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen etwa 70 Menschen getötet. Die Zahl der seit dem 7. Oktober im Gazastreifen getöteten Menschen übersteigt nach Angaben des Gesundheitsministeriums 21.300, fast 60.000 Menschen wurden verletzt.

3. Ukraine

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland seinen größten Luftangriff auf die Ukraine seit Beginn seiner umfassenden Invasion gestartet und heute eine Reihe von Angriffen im ganzen Land geflogen. Die Angriffswelle begann in der Nacht und schlug landesweit zu, wobei Explosionen in der Hauptstadt Kiew, der zentralen Stadt Dnipro, der östlichen Stadt Charkiw, der südöstlichen Hafenstadt Odesa und der westlichen Stadt Lwiw - weit entfernt von den Frontlinien - gemeldet wurden. Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden mindestens 12 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Der massive Angriff in der Nacht erfolgte nur wenige Tage, nachdem die Ukraine ein Landungsschiff der russischen Marine auf der Krim angegriffen und schwer beschädigt hatte - ein weiterer Schlag gegen Moskaus Schwarzmeerflotte.

4. Wellen in Kalifornien

Ein starker Sturm vor der Küste Kaliforniens treibt gewaltige Wellen an die Küste, die zu Überschwemmungen und Warnungen vor schädlichem Seegang führen, nachdem am Donnerstag mehrere Menschen von einer Welle am Strand von Ventura verletzt wurden. Mindestens eine große Welle überspülte eine Barriere und rammte Autos, die versuchten, schnell wegzufahren. Fast 20 Menschen wurden bei dem Vorfall kurzzeitig weggeschwemmt, acht Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, so die Behörden von Ventura. Für einen großen Teil der Westküste gelten bis zum Wochenende Hochwasserwarnungen und Warnungen vor zu hohem Wellengang, da mit Hochwasser und gefährlichen Strömungen zu rechnen ist.

5. SpaceX

Die Falcon-Heavy-Rakete von SpaceX hob am Donnerstag in Florida mit einem geheimnisvollen Raumschiff für das US-Militär ab. Das unbemannte Raumflugzeug X-37B wird möglicherweise tief in den Kosmos vordringen, wo es Spitzenforschung betreiben soll. Zu den Studien an Bord dieser Mission gehört ein NASA-Experiment, das darauf abzielt, Wege zu finden, um Astronauten auf zukünftigen Weltraummissionen zu versorgen, einschließlich der Frage, wie man Nahrung in rauen und bodenlosen Umgebungen anbauen kann. Dies könnte für Astronauten auf langen Missionen zum Mond oder darüber hinaus von entscheidender Bedeutung sein - Orte, an denen es schwierig ist, frische Lebensmittel zu liefern.

FRÜHSTÜCK

Wie viel Trinkgeld man an diesem Feiertag geben sollteDie Trinkgeldkulturhat sich in den letzten Jahren stark verändert, und viele Amerikaner sind verwirrt, wie viel Trinkgeld man geben sollte. Es gibt zwar keine festen Regeln, aber hier sind ein paar Vorschläge für das Trinkgeld in der Weihnachtszeit.

Die versteckte Bedeutung dieses königlichen SchalsMehrereMitglieder der britischen Königsfamilie wurden gesehen, wie sie zu Weihnachten denselben Schal in der Kirche trugen. Lesen Sie warum.

Gesetzentwurf zur Sonntagsöffnung von Chick-fil-A hat einen kulturellen Konflikt ausgelöstNeuYorker Gesetzgeber wollen einige Chick-fil-A-Filialen dazu verpflichten, sonntags zu öffnen. Die Fast-Food-Kette, die seit langem mit dem christlichen Konservatismus in Verbindung gebracht wird, schließt sonntags aus religiösen Gründen, was zu heftigen Reaktionen führt.

L'Oreal-Erbin ist die erste Frau mit einem Vermögen von 100 Milliarden DollarFrancoiseBettencourt Meyers, die L'Oreal-Erbin und reichste Frau der Welt, ist laut Bloomberg Billionaire's Index die erste Frau mit einem Vermögen von 100 Milliarden Dollar.

Detroit Pistons stellen NBA-Rekord mit 28 Niederlagen in Folge einDiePistons setzten ihre Niederlagenserie am Donnerstag mit einer Niederlage nach Verlängerung gegen die Boston Celtics fort. Es war die 28. Niederlage in Folge.

QUIZZEIT

Im Jahr 2023 ist viel passiert, von Kriegen über Waldbrände bis hin zu Massenerschießungen. Aber nicht alle Schlagzeilen waren schlecht. Es gab große Momente in der Musik, im Film und im Sport, die für ein wenig Heiterkeit und die dringend benötigte Ablenkung sorgten. Machen Sie das CNN-Jahresrückblick-Quiz, um herauszufinden, wie gut Sie die Nachrichten dieses Jahres beachtet haben!

DIE ZAHL VON HEUTE

1.370Soviele Boeing 737 Max werden derzeit auf ein möglicherweise fehlendes Teil untersucht. Die Inspektion findet statt, nachdem eine ungenannte internationale Fluggesellschaft eine fehlende Schraube im Seitenrudersystem eines Flugzeugs gefunden hat - und eine weitere Schraube, die in einem noch nicht ausgelieferten Flugzeug nicht richtig angezogen war. Das Seitenruder eines Flugzeugs dient der Steuerung und Stabilisierung des Flugzeugs während des Flugs. Boeing teilte mit, dass das Problem behoben wurde, will aber sicherstellen, dass alle seine 737 Max, die weltweit im Einsatz sind, auf ähnliche Probleme überprüft werden.

ZITAT VON HEUTE

"Die Tatsache, dass das Programm eingestellt wird, wird für Patienten, Familien und Ärzte ein großer Schock sein.

-Dr. Robyn Cohen, Lungenfachärztin am Boston Medical Center, über die Umstellung von Asthma-Inhalatoren in den USA im nächsten Monat. Der beliebte Markeninhalator Flovent wird am 1. Januar aus den Apothekenregalen verschwinden, und die Ärzte sind besorgt, dass es für die Patienten zu Verzögerungen bei der Umstellung auf Alternativen und deren Übernahme durch die Versicherung kommen könnte.

DAS WETTER VON HEUTE

UND SCHLIESSLICH ...

Silvesterball Drop erklärtDerTimes Square Ball Drop ist seit 1907 eine New Yorker Tradition! Sehen Sie sich dieses kurze Video an und erfahren Sie mehr über das aufsehenerregende Ritual, das am Sonntagabend stattfindet!

