5 Wissenswertes für den 27. Dezember: Gaza, Einwanderung, China, Krankenhauspflege, Apple Watch

1. Gaza

Israels Verteidigungsminister sagt, das Land befinde sich in einem "Multikrieg" und sei Angriffen aus verschiedenen Richtungen ausgesetzt. An der diplomatischen Front traf sich ein Verbündeter von Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag mit US-Vertretern, um den Übergang zur nächsten Phase des Konflikts zu erörtern und dabei unter anderem die Konzentration auf hochrangige Ziele der Hamas zu maximieren. Unterdessen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen nach wie vor katastrophal. Beamte der Weltgesundheitsorganisation haben nach jüngsten Besuchen in Krankenhäusern im Gazastreifen erschütternde Schilderungen des Leids gegeben - und die Kommunikations- und Internetdienste sind ausgefallen. Nach der Resolution des UN-Sicherheitsrats von letzter Woche wurde ein erfahrener niederländischer Diplomat damit beauftragt, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Während Israels Krieg im Gazastreifen weiter wütet, lassen Angriffe auf US-Truppen und Handelsschiffe in der Region sowie andere Vorfälle neue Befürchtungen über eine Ausweitung des Nahostkriegs aufkommen .

2. Einwanderung

Mehr als 11.000 Migranten warten in Unterkünften und Lagern in Mexiko auf die Einreise in die USA, während die Nation mit einem noch nie dagewesenen Anst urm an der Südgrenze zu kämpfen hat. In den letzten Wochen haben täglich Tausende von Migranten die Grenze überquert, wodurch die Bundesbehörden überfordert sind und die US-Grenzstädte unter Druck geraten. Trotz der Hoffnung, die viele Migranten hegen, sind ihre Chancen gering. Die Bundesregierung hat seit Mai letzten Jahres mehr als 445.000 Migranten abgeschoben oder zurückgeschickt und Einreisehäfen in mehreren Bundesstaaten geschlossen, um Ressourcen für die Abfertigung der in den USA wartenden Migranten bereitzustellen. Dennoch sagten viele Migranten in einer Unterkunft in Eagle Pass, Texas, kürzlich gegenüber CNN, dass sie keine andere Wahl hätten, als ihre Heimatländer zu verlassen.

3. China

Der chinesische Präsident Xi Jinping bezeichnete in einer Rede am Dienstag die "Wiedervereinigung" Taiwans mit China als "unvermeidlich". Xi, der die Übernahme der Kontrolle über Taiwan zu einem Eckpfeiler seines Ziels gemacht hat, Chinas Macht und Ansehen auf der ganzen Welt zu stärken, hat sich schon früher ähnlich geäußert - doch gerade jetzt, nur wenige Wochen bevor Taiwan in einer äußerst folgenreichen Wahl einen neuen Präsidenten wählen wird, sind diese Äußerungen besonders aktuell. Die Wahlen in der selbstverwalteten Inseldemokratie sind oft ein Lackmustest für die öffentliche Meinung gegenüber Peking, und Taiwan sieht sich im Vorfeld der Wahl einer Flut von Desinformationen aus China ausgesetzt. Die Wahl findet zu einer Zeit erhöhter Spannungen statt, da Peking den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan erhöht hat.

4. Krankenhausversorgung

Private-Equity-Firmen haben in den letzten Jahren Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Gesundheitssysteme übernommen, und eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass dieser Trend die Pflege für die Patienten riskanter macht. Die Forscher untersuchten, wie oft Patienten in Krankenhäusern bestimmte unerwünschte Ergebnisse erlitten, bevor sie von Private-Equity-Firmen übernommen wurden, und wie oft danach - und fanden heraus, dass die Raten der im Krankenhaus erworbenen Komplikationen für Patienten in Krankenhäusern nach der Übernahme um 25 % gestiegen waren. Die Studie gibt keine Antwort auf die Frage, wie genau Private-Equity-Eigentum die Versorgung verschlechtert, aber einer der Autoren sagte, dass frühere Untersuchungen zeigen, dass diese Art von Übernahmen oft mit Personalabbau und dem Ersatz von Ärzten und Krankenschwestern durch schlechter bezahlte Mitarbeiter verbunden sind.

5. Apple-Uhr

Wenn Sie gehofft haben, die neueste Apple Watch in die Hände zu bekommen, wird es jetzt viel schwieriger. Präsident Joe Biden hatte bis zum Ende des ersten Weihnachtstages Zeit, eine Entscheidung der Internationalen Handelskommission der USA zu kippen, die dem Tech-Giganten den Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 - neben anderen neueren Modellen - untersagte, weil sie Patente eines anderen Unternehmens verletzten. Das Weiße Haus lehnte es jedoch ab, zu intervenieren. Apple hat die beanstandeten Modelle bereits von seiner Website und aus seinen Geschäften genommen, aber es gibt immer noch ein paar Orte, an denen man sie kaufen kann. Das Unternehmen hat Berufung eingelegt, um die Entscheidung der ITC aufzuheben.

ZUM GEDENKEN

Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyun, international bekannt für seine Rolle in dem Oscar-gekrönten Film "Parasite", ist gestorben, während gegen ihn wegen angeblichen illegalen Drogenkonsums ermittelt wurde, wie die Polizei am Mittwoch bestätigte. Er war 48 Jahre alt.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit Selbstmordgedanken oder psychischen Problemen zu kämpfen hat, rufen Sie bitte die 988 Suicide & Crisis Lifeline unter der Nummer 988 an, um mit einem geschulten Berater zu sprechen, oder besuchen Sie die Website der 988 Lifeline.

DIE HEUTIGE ZAHL

27Soviele Spiele haben die Detroit Pistons in Folge verloren und damit am Dienstag den traurigen Rekord für die längste Niederlagenserie in einer einzigen NBA-Saison aufgestellt.

ZITAT VON HEUTE

"Es war nie meine Absicht, zu verletzen oder respektlos zu sein, und ich bedauere zutiefst jeden Schmerz, den ich verursacht haben könnte.

-Ye, der Rapper, der früher als Kanye West bekannt war, entschuldigt sich in einem auf Hebräisch verfassten Instagram-Post beim jüdischen Volk. Ye hat sich im Laufe der Jahre wiederholt antisemitisch geäußert, so auch erst diesen Monat. Seine Entschuldigung kommt vor der Veröffentlichung eines Projekts namens "Vultures", das wegen beleidigender Texte über Juden in die Kritik geraten ist.

DAS WETTER VON HEUTE

UND SCHLIESSLICH ...

Woher 'OK' kommtDasWort mit zwei Buchstaben ist allgegenwärtig. Wie sich herausstellte, war es ein frecher Scherz aus den 1830er Jahren, der einfach hängen blieb. Klicken Sie hier zum Ansehen.

