5 Wissenswertes für den 26. Dezember: Gaza, Ukraine, Irak, Extremwetter, Serbien

1. Gaza

Wie das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurden im Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden mindestens 250 Menschen getötet und 500 weitere verletzt. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf mehr als 20.000, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass Israels Krieg gegen die Hamas in absehbarer Zeit beendet wird. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am Wochenende, dass das Militär seine Operationen innerhalb des Gazastreifens verstärken werde. In einer Rede am Montag versprach er einen "langen Kampf", während Familienangehörige von Israelis, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden, seine Rede unterbrachen, um ihre sofortige Rückkehr zu fordern. Ein enger Vertrauter Netanjahus soll heute mit US-Beamten zusammentreffen, um die nächste Phase des Krieges zu besprechen, so eine Quelle. In der Zwischenzeit hat Ägypten einen Drei-Phasen-Plan zur Beendigung der Kämpfe vorgeschlagen - es ist jedoch unklar, wie er von den Kriegsparteien aufgenommen wird.

2. Ukraine

Die Ukraine behauptet, einen Luftangriff auf der Krim durchgeführt zu haben, bei dem ein russisches Panzerlandungsschiff zerstört wurde. Sollte sich dies bestätigen, wäre es das dritte Mal in weniger als einer Woche, dass Russland einen größeren Verlust an militärischem Gerät hinnehmen musste. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass sein Novocherkask-Schiff bei einem ukrainischen Angriff "beschädigt" wurde. CNN war nicht in der Lage, den Verlust unabhängig zu bestätigen, aber es wäre ein willkommener Erfolg für die Ukraine, da ihre Gegenoffensive gegen Russland ins Stocken geraten ist und die internationale Unterstützung für ihre Kriegsanstrengungen schwächer wird. Mit Blick auf das Jahr 2024 schreibt Nick Paton Walsh von CNN in seiner Analyse, dass "es klar ist, dass Kiew im kommenden Winter vor einer existenziellen Krise steht."

3. Irak

Das US-Militär hat im Irak Luftangriffe auf drei Einrichtungen durchgeführt, die von der Kataib Hisbollah und ihr nahestehenden Gruppen genutzt werden, wobei nach Angaben von US-Beamten wahrscheinlich mehrere Kämpfer getötet wurden. Die Luftangriffe waren eine Vergeltungsmaßnahme, nachdem sich die vom Iran unterstützte militante Gruppe zu einem Angriff auf die US-Streitkräfte am Montag bekannt hatte, bei dem drei Soldaten verletzt wurden, so das Weiße Haus. Die Kataib Hisbollah will die US- und Koalitionstruppen aus dem Irak vertreiben und dort eine mit dem Iran verbündete Regierung einsetzen, so die Website des US Director of National Intelligence. Die Gruppe operiert auch in Syrien.

4. Extremes Wetter

Ein heftiger Wintersturm bringt Schneestürme über die Plains und den oberen Mittleren Westen und sorgt für gefährliche Reisebedingungen in dieser arbeitsreichen Ferienwoche. Für Teile von Nebraska, South Dakota, Kansas, Colorado und Wyoming gilt eine Schneesturmwarnung. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes könnten der schwere Schnee und die starken Winde Bäume und Stromleitungen umstürzen und zu Schneestürmen führen, die das Reisen "schwierig bis fast unmöglich" machen. Es wird erwartet, dass sich der Sturm bis heute Abend abschwächt, aber der Wetterdienst sagte, dass Teile der nördlichen Plains und des oberen Mittleren Westens bis Mittwoch mit einem winterlichen Gemisch rechnen müssen.

5. Serbien

Tausende von Demonstranten versammelten sich am Sonntag in der serbischen Hauptstadt Belgrad, um die Annullierung der Ergebnisse der Parlamentswahlen von letzter Woche zu fordern. Die Demonstranten versuchten, die Stadtverordnetenversammlung in Belgrad zu stürmen, wurden jedoch von der Polizei unter Einsatz von Tränengas abgewehrt. Medienberichten zufolge wurden mindestens 35 Personen verhaftet. Die Massenproteste ereigneten sich, nachdem die regierende Serbische Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vucic in einer Stichwahl in der vergangenen Woche 47 % der Stimmen erhalten und damit seine jahrzehntelange Machtübernahme gefestigt hatte. Eine internationale Überwachungsorganisation bezeichnete die Wahlen als "ungerecht" und warf Vucic und seiner Partei vor, die Medienfreiheit zu unterdrücken, Wähler einzuschüchtern und zu bestechen.

ZITAT VON HEUTE

"In einer Zeit, in der die Konflikte auf der Welt immer tragischer werden, bete ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu schützen.

König Karl III. ruft in seiner Weihnachtsansprache zur Barmherzigkeit auf. Vor einem wiederbepflanzten und nachhaltig geschmückten Weihnachtsbaum rief er die Menschen dazu auf, sich um den Planeten zu kümmern.

