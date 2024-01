5 Wege zum Stressabbau in diesem Jahr

Stress ist eine normale Reaktion auf riskante oder unvorhersehbare Situationen, aber chronischer Stress wird mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Bluthochdruck, Depressionen und Angstzustände, so die Wellness-Expertin Dr. Leana Wen, Notfallärztin und Professorin für Gesundheitspolitik und -management am Milken Institute School of Public Health der George Washington University.

Stress kann sich auch als Frustration oder Wut äußern, was sich auf unsere Beziehungen auswirken kann", erklärte die klinische Psychologin Dr. Karmel Choi, Assistenzprofessorin für Psychologie an der Harvard Medical School in Boston, per E-Mail.

Glück oder kontrollierter Stress hingegen "entsteht, wenn wir uns ausgeglichen fühlen und in der Lage sind, die Unebenheiten auf der Straße zu bewältigen, die unser Energieniveau manchmal bis an die Grenze belasten", so Dr. Monica Vermani, klinische Psychologin aus Toronto und Autorin von "A Deeper Wellness: Stress, Stimmung, Ängste und Traumata überwinden".

"Die Maximierung unseres Energieniveaus ... ermöglicht es uns, präsent und fähig zu sein, mit allem umzugehen, was auf uns zukommt", so Vermani weiter. "Es gibt keinen besseren Weg, das neue Jahr zu beginnen, als mit einer Verpflichtung zu einer guten Selbstfürsorge.

Fünf Routinen, die Sie heute in die Praxis umsetzen können, könnten Ihnen dabei helfen, genau das zu tun.

1. Spielen Sie herum

Das Leben wird real , wenn man erwachsen wird, aber das bedeutet nicht, dass man die Freude am Spielen in der Kindheit zurücklassen muss. Tatsächlich ist das Spielen auch im Erwachsenenalter wichtig für die Bewältigung von Stress und die Verbesserung der Lebenszufriedenheit.

Eine im März 2013 veröffentlichte Studie mit fast 900 Universitätsstudenten ergab, dass diejenigen, die mehr spielten, ein niedrigeres Stressniveau aufwiesen als Teilnehmer, die weniger spielten. Spielerische Studenten nutzten auch eher als weniger spielerische Studenten gesunde Bewältigungsstrategien, die sich auf ihre spezifischen Stressoren konzentrierten, anstatt zu versuchen, sich besser zu fühlen, indem sie ihre Probleme vermeiden oder ihnen entkommen.

Wie Sie das Spielen in Ihr Leben integrieren, liegt an Ihnen. Gibt es Aktivitäten aus Ihrer Kindheit, die Sie vermissen? Gibt es ein neues Hobby, das Sie begonnen haben, für das Sie aber noch keine Zeit gefunden haben? Das Nachdenken über diese Dinge kann Ihnen einen Weg weisen, ebenso wie die Teilnahme am Quiz des National Institute of Play zur Bestimmung Ihrer Spielpersönlichkeit.

Wenn Sie das herausgefunden haben, sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrem Zeitplan regelmäßig Zeit für das Spielen einplanen.

2. Machen Sie etwas Sinnloses

Der Gedanke, vor dem Fernseher zu vegetieren, um Stress abzubauen, klingt vielleicht sehr gesundheitsfeindlich, aber manchmal ist es genau das, was Sie brauchen.

Für Menschen, die ihr Gehirn nicht so leicht abschalten können und denen es schwer fällt, zu meditieren oder andere Achtsamkeitspraktiken anzuwenden, können Freizeitaktivitäten wie Couch-Potatoes hilfreich sein, erklärte Dr. Victoria Garfield gegenüber CNN. Garfield ist Senior Research Fellow an der Medical Research Council Unit for Lifelong Health and Aging am University College London.

Achten Sie nur darauf, dass Sie innerhalb einer Stunde vor dem Schlafengehen keine Bildschirme benutzen, damit Sie sich nicht den Schlaf verderben , der Ihnen auch hilft, Stress besser zu bewältigen und darauf zu reagieren.

3. Seufzen

Seufzen mag sich wie eine nachsichtige Reaktion auf Stress anfühlen, doch eine im Januar veröffentlichte Studie legt das Gegenteil nahe.

Eine Art der Atmung - das zyklische Seufzen - erwies sich von allen untersuchten Atem- und Meditationstechniken als am hilfreichsten. Sie können das zyklische Seufzen üben, indem Sie durch die Nase einatmen, bis sich Ihre Lungen halbwegs gefüllt anfühlen, kurz innehalten, erneut einatmen, um Ihre Lungen vollständig zu füllen, und dann langsam durch den Mund ausatmen.

"Das zyklische Seufzen ist eine ziemlich schnelle Methode, um sich zu beruhigen", sagte Dr. David Spiegel, Studienautor und Direktor des Center on Stress and Health an der Stanford University School of Medicine, im März gegenüber CNN. "Viele Menschen können dies etwa dreimal hintereinander tun und spüren eine sofortige Linderung von Angstgefühlen und Stress."

4. Versuchen Sie die progressive Muskelentspannung

Die progressive Muskelentspannung ist eine hochwirksame Entspannungsmethode für Körper und Geist, die überall dort durchgeführt werden kann, wo man sich für nur fünf Minuten hinsetzen oder hinlegen kann. Mit der aktiven, systematischen An- und Entspannung der Muskeln ist die progressive Muskelentspannung eine weitere Technik, die für Menschen geeignet ist, die etwas Hilfe bei der Konzentration auf meditative Atemübungen benötigen.

Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie hier.

5. Dankbarkeit üben

Studien zufolge kann das Praktizieren von Dankbarkeit sogar in schwierigen Zeiten Stress abbauen und die Stimmung verbessern. Dies kann auf vielerlei Weise geschehen, z. B. indem Sie ein Dankbarkeitstagebuch führen, in das Sie jeden Abend vor dem Schlafengehen einige Dinge notieren, oder ein Fotoalbum der Dankbarkeit auf Ihrem Handy anlegen. Die Fotos können von allem Möglichen stammen, z. B. von geliebten Menschen, Erfolgen, einem schönen Sonnenuntergang oder bedeutungsvollen Textnachrichten. Versuchen Sie, sie in stressigen Momenten anzuschauen , anstatt in Schwarzmalerei zu ver fallen oder Ihr Leben mit dem von anderen zu vergleichen.

"Stress verengt unseren Blick", so Choi, und lässt uns alles Gute im Leben nicht mehr wahrnehmen.

Aber "wenn wir uns weniger gestresst fühlen", fügte Choi hinzu, "sind wir in der Lage, unseren Blick zu weiten und positive Momente und die verschiedenen Möglichkeiten um uns herum wahrzunehmen."

Quelle: edition.cnn.com