1. Naher Osten

Ein Tag der Trauer hat in Israel begonnen, um den einjährigen Jahrestag der Hamas-Angriffe am 7. Oktober zu gedenken. Tausende versammelten sich an einer Vigil in Tel Aviv, während Hunderte von Familienmitgliedern und Freunden an der Stelle des Nova-Musikfestivals im südlichen Israel zusammenkamen, um denjenigen zu gedenken, die an jenem verhängnisvollen Tag ihr Leben verloren oder gefangen genommen wurden. Viele bei den Gedenkfeiern weinten und trösteten einander, während sie sich an die letzten Momente ihrer Lieben erinnerten. Die Hamas-Angriffe resultierten in mehr als 1.200 Todesopfern und ließen andere in den Händen der militanten Gruppe zurück. Die Angriffe lösten auch politische Unruhen auf der ganzen Welt in den USA aus. Israels anschließender Krieg in Gaza forderte mehr als 41.000 Menschenleben und führte zu einer humanitären Krise, die einen weiteren regionalen Konflikt entfachte.

2. Hurrikan Milton

Die Bewohner Floridas bereiten sich auf einen weiteren schweren Sturm vor. Milton wird am Mittwoch als gefährlicher und potenziell tödlicher Kategorie-3-Hurrikan an der Golfküste Floridas erwartet, mit Windgeschwindigkeiten von 120 mph. Es wird erwartet, dass er zwischen Cedar Key und Naples aufschlägt, was den Tampa-Bereich einschließt. Der Sturm wird aufgrund niedriger Windscherung und außergewöhnlich warmer Meerestemperaturen weiter an Stärke zunehmen. Bestimmte Gebiete des Staates könnten mehr als 15 Zoll Regen sehen, laut dem Nationalen Hurrikan-Zentrum. Die Gebiete erholen sich noch von den Auswirkungen von Helene, die als Kategorie-4-Hurrikan im Big Bend Floridas landete und mindestens 232 Menschen im Südosten das Leben kostete.

3. Präsidentschaftswahl

Die Vizepräsidentin Kamala Harris und der ehemalige Präsident Donald Trump verstärken ihre Kampagnen- und Medienauftritte im Vorfeld des Wahltags, der nur noch einen Monat entfernt ist. Trump rief seine Unterstützer am Sonntag auf, dass es die "letzte Wahl" sein könnte, wenn die Demokraten an der Macht bleiben. Der Milliardär Elon Musk äußerte ähnliche Ansichten auf einer Trump-Rally in Pennsylvania am Samstag. Harris erlangte Aufmerksamkeit durch ein Interview auf dem "Call Her Daddy"-Podcast, das am Sonntag veröffentlicht wurde, in dem sie die republikanische Kritik an ihrer Entscheidung, keine biologischen Kinder zu haben, zurückwies. "Es ist nicht mehr das Jahr 1950", sagte sie im Interview. Der demokratische Präsidentschaftskandidat kritisierte auch Trump für seine Haltung zur Abtreibungsrechts und dafür, sich als "Schutz" der Frauen zu präsentieren.

4. Frontier-Airlines-Schreck

Rauch wurde unter einem Frontier-Airlines-Flug entdeckt, als er am Samstag hart auf dem Harry Reid International Airport in Las Vegas aufsetzte. Flug 1326 näherte sich der Landebahn, als Rauch im Cockpit gemeldet wurde und die Piloten einen Notfall meldeten. Das Flugzeug erlebte dann eine "harte Landung mit platzen Reifen", laut Flughafenbehörden. Feuerwehrleute eilten an den Schauplatz, und alle 190 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder wurden sicher zum Flughafen evakuiert. Das National Transportation Safety Board und Frontier Airlines untersuchen den Vorfall.

5. Papst Franziskus

Papst Franziskus hat 21 neue Kardinäle ernannt, um den Pool potenzieller Kandidaten für die Wahl seines Nachfolgers zu erweitern. Kardinäle rangieren nur hinter dem Papst in der Hierarchie der katholischen Kirche, haben wichtige Rollen im Vatikan und dienen als wichtigste Berater des Papstes. Die meisten der neuen Kardinäle werden eine Rolle bei der Wahl des nächsten Papstes spielen. Franziskus, 87, verkündete die Überraschung nach einer Ansprache über den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten. Unter den neuen Kardinälen ist der Erzbischof von Teheran, Dominique Mathieu, ein belgischer Missionar, und Franziskus' Entscheidung, einen Kardinal aus dem Iran zu ernennen, ist wahrscheinlich Teil seiner Bemühungen, den Dialog mit dem Islam und den Frieden im Nahen Osten zu fördern. Franziskus wählte auch einen ukrainischen Bischof, Mykola Bychok, der mit 44 Jahren der jüngste Kardinal werden wird. Seine Auswahl umfasst auch Bischöfe aus Indonesien, Algerien, Japan und der Elfenbeinküste.

Ein Blick in das beste neue Hochhaus der Welt Ein singapurisches Hochhaus wurde zum "besten neuen Hochhaus der Welt" gekürt und bietet eine lagunenartige Schwimmbad und eine Reihe von imposanten Sky-Terrassen.

Ellen DeGeneres outete sich vor fast 30 Jahren als lesbisch. Das Fernsehen war nie wieder dasselbe Ohne diesen Meilenstein im Jahr 1997 hätten ikonische Serien wie "Will & Grace", "Modern Family" und "Orange Is the New Black" vielleicht nie unsere Bildschirme erhellt.

Die Menschen können nicht genug von dem Babyflusspferd Moo Deng bekommen Die New Yorkerin Molly Swindall wurde online von dem Baby-Pygmäen-Flusspferd Moo Deng begeistert und flog von New York nach Thailand, um es persönlich kennenzulernen. Entdecken Sie, warum das kleine Flusspferd so viel Aufmerksamkeit erhält.

New York Liberty eliminiert Las Vegas Aces und zieht in die WNBA-Finals ein Die New York Liberty beendete den historischen Dreiersieg der Las Vegas Aces und sicherte sich einen 76:62-Sieg im vierten Spiel ihrer Halbfinalserie am Sonntag.

Madonna gedenkt ihres Bruders Christopher Ciccone Pop-Legende Madonna trauert um den Verlust ihres jüngeren Bruders. "Es wird nie jemanden wie ihn geben", sagte sie in einer herzergreifenden Gedenkfeier.

1,1 Milliarden - Das ist der Betrag, den die Kampagnen von Kamala Harris und Donald Trump für Werbung von Mitte Juli bis Ende September ausgegeben haben. Davon entfallen etwa 930 Millionen Dollar auf sieben Schlüsselstaaten, darunter Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, North Carolina und Nevada.

"Mit deinem Sohn auf dem Platz zu stehen, glaube ich, ist eines der erfüllendsten Dinge, die ein Vater sich je erträumen oder wünschen könnte."

– LeBron James, nachdem er am Sonntag während des Saisonvorbereitungsspiels der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns mit seinem Sohn Bronny James auf dem Platz stand. Dieser historische Moment machte LeBron, 39, und Bronny, 20, zum ersten Vater-Sohn-Duo, das in einem NBA-Team spielt.

Details zum NobelpreisVictor Ambros und Gary Ruvkun wurden heute mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet für ihre bahnbrechende Entdeckung von microRNA und dessen Funktion bei der posttranskriptionellen Genregulation. Mehr über diese renommierte Auszeichnung erfahren Sie in diesem Video.

