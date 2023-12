4 einfache tägliche Gesundheitsvorsätze, die wichtiger sind, als Sie denken

In einem Jahr nahm ich mir vor, jeden Sonntag die Mahlzeiten für unsere Familie vorzubereiten. Ich kaufte Behälter zur Aufbewahrung der einzelnen Mahlzeiten, erstellte einen Speiseplan und eine Einkaufsliste, ging einkaufen und kam dann mit all den Lebensmitteln nach Hause, nur um festzustellen, dass ich völlig unmotiviert war, meinen Sonntagnachmittag zu opfern, um die Mahlzeiten einer ganzen Woche auf einmal zu kochen. Stattdessen beschloss ich, jede Mahlzeit nach Bedarf zuzubereiten, wie ich es immer tat.

Wie viele andere Menschen auch, scheiterte mein hehrer Vorsatz, bevor er überhaupt begonnen hatte.

Es erfordert Selbstbeherrschung und Disziplin, um bestehende Gewohnheiten und Routinen zu ändern und beizubehalten. Wenn Ihr Vorsatz mehrere Schritte umfasst, eine beträchtliche Zeitspanne in Anspruch nimmt oder keine unmittelbare Befriedigung bietet, ist es noch schwieriger, ihn einzuhalten.

Um Ihnen dabei zu helfen, stelle ich Ihnen vier einfache Gesundheitsvorsätze vor, die nur einen begrenzten täglichen Aufwand erfordern, aber weitreichende gesundheitliche Vorteile bieten - und auch eine Art von sofortiger Befriedigung.

Diese Vorsätze erfordern zwar immer noch tägliche Konsequenz, aber sie erfordern nur einen einzigen Schritt mit minimalem Zeitaufwand. Erwägen Sie, einen oder mehrere davon zu Ihren gesunden Gewohnheiten für 2024 hinzuzufügen!

1. Verwenden Sie täglich Zahnseide

Da nur ein Drittel der Amerikaner täglich Zahnseide benutzt, gehören Sie vielleicht zu der Mehrheit, die davon profitieren könnte, wenn Sie diese Gewohnheit in Ihre Zahnpflegeroutine aufnehmen.

Laut meiner Zahnärztin Dr. Victoria Spindel Rubin verwenden zu viele Menschen nur Zahnseide, wenn sie Popcorn essen oder wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen Lebensmittel zwischen den Zähnen stecken. "In Wirklichkeit bleibt immer etwas zwischen den Zähnen hängen... Wenn Sie keine Zahnseide benutzen, verpassen Sie die Reinigung von 40 % der Zähne", so Spindel Rubin.

Neben der Bekämpfung von Zahnfleischerkrankungen weist Spindel Rubin darauf hin, dass die Verwendung von Zahnseide mit einer besseren Herzgesundheit und einer verbesserten Kontrolle von Diabetes in Verbindung gebracht wird. Aber nur mit der richtigen Technik kann man von den Vorteilen profitieren.

Spindel Rubin sagte, dass die richtige Technik der Zahnseide darin besteht, "die Zahnseide um den Zahn zu wickeln und ein paar Mal auf und ab zu gehen, um den Plaque und den Biofilm zu entfernen".

Lassen Sie sich von ein wenig Blut nicht von der Verwendung von Zahnseide abhalten. Es ist normal, dass Ihr Zahnfleisch zu Beginn blutet, aber das lässt nach, wenn Sie regelmäßig Zahnseide benutzen, so Spindel Rubin. "Wenn das Bluten nicht aufhört, suchen Sie Ihren Zahnarzt auf, um eine Parodontalerkrankung auszuschließen", fügt sie hinzu.

Der Vorgang mag kompliziert klingen, aber die Verwendung von Zahnseide erfordert nur ein paar zusätzliche Minuten vor dem Schlafengehen. Für diejenigen, die sich jeden Abend die Zähne putzen, aber die Verwendung von Zahnseide danach auslassen, empfiehlt Spindel Rubin die Verwendung von Zahnseide vor dem Zähneputzen. Dabei handelt es sich um eine Technik zum Stapeln von Gewohnheiten - wenn man die neue Aktivität unmittelbar vor der eingefahrenen Gewohnheit ausführt, ist es einfacher, die neue Gewohnheit beizubehalten.

Wo ist die erwähnte unmittelbare Befriedigung? Wenn Sie nach der Verwendung von Zahnseide mit der richtigen Technik mit Ihrer Zunge über Ihre Zähne gleiten, werden Sie feststellen, wie viel sauberer sie sich anfühlen, als wenn Sie nur putzen. Das ist etwas, worüber man lächeln kann!

2. Stehen Sie auf und bewegen Sie Ihren Körper einmal pro Stunde

Haben Sie einen sitzenden Beruf, bei dem Sie die meiste Zeit des Tages sitzen müssen? Langes Sitzen wird mit einem erhöhten Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Gesamtmortalität in Verbindung gebracht.

Die gute Nachricht ist, dass eine kleine Anstrengung, um langes Sitzen mit kurzen Steh- und Bewegungspausen zu unterbrechen, einen großen Unterschied für Ihre allgemeine Gesundheit machen kann. Laut einer im Januar veröffentlichten Studie der Columbia University, in der untersucht wurde, wie wenig Bewegung nötig ist, um die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von übermäßigem Sitzen auszugleichen, sind stündliche Steh- und Bewegungspausen von nur fünf Minuten wirksam. Schon eine Minute Gehen pro Stunde verbessert die Gesundheit, wie die Senkung des Blutdrucks bei den Studienteilnehmern zeigt.

Damit Sie Ihren Vorsatz, stündlich aufzustehen, leichter einhalten können, stellen Sie auf Ihrem Handy oder anderen Geräten einen Alarm ein.

Sie werden sich geistig und körperlich besser fühlen, wenn Sie nach langem Sitzen aufstehen und sich strecken, und schon ein wenig Herz-Kreislauf-Aktivität kann Ihre Stimmung heben.

3. Drücken Sie täglich Ihre Dankbarkeit aus

Es braucht nur ein wenig Mühe, um Gründe zu finden, dankbar zu sein. Tägliches Danken bringt viele Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden mit sich, unter anderem steigert es die Lebensfreude und senkt den Stresspegel. Mehrere Studien auf dem Höhepunkt der Pandemie haben gezeigt, dass Dankbarkeit Stress abbauen und die Stimmung verbessern kann. Dankbarkeitsübungen können auch Depressionen verringern und das Selbstwertgefühl steigern.

Wie kann man also täglich Dankbarkeit prakt izieren? Es kann ganz einfach sein, sich bei jedem zu bedanken, der Ihnen seine Zeit und Energie schenkt. Für mehr Beständigkeit und Routine können Sie ein Dankbarkeitstagebuch führen und darin jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die Sie an diesem Tag dankbar waren. Seit über zehn Jahren führen mein Mann und ich ein Dankbarkeitstableau in unserem Badezimmer. Jeden Abend schreibt jeder von uns drei Dinge darauf, für die er an diesem Tag dankbar war.

Wenn man erkennt, dass man Gründe hat, dankbar zu sein, ist das allein schon erfreulich. All die gesundheitlichen Vorteile sind das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

4. Kuscheln Sie mehr mit Ihrem Haustier

Nach Angaben der National Institutes of Health haben rund 68 % der US-Haushalte ein Haustier. Wenn Sie ein Haustier besitzen, kennen Sie die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, die sie durch Gesellschaft und emotionale Unterstützung bieten. Insbesondere Hunde können auch einen aktiven Lebensstil fördern, und manche erkennen sogar drohende epileptische Anfälle und Krebs bei ihren menschlichen Begleitern.

Wenn Sie Ihr Haustier nicht nur im Haushalt haben, sondern auch Zeit mit ihm verbringen, können Sie Stress und Ängste abbauen. Haben Sie beim Streicheln Ihres Haustieres schon einmal bemerkt, dass Sie beide sofort ein Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit überkommt?

In einer kleinen Studie mit 242 Studenten fanden Forscher heraus, dass sich der Kontakt mit Hunden positiver auf das Stressniveau, das Glücksgefühl und das Wohlbefinden der Studenten auswirkte als die bloße Beobachtung von Hunden, wobei die positiven Auswirkungen auf die psychische Gesundheit mit der Dauer des Kontakts zunahmen. Die Wissenschaft bestätigt dies: Sie sollten sich vornehmen, Ihren Hund öfter zu streicheln.

Wenn Sie keine Allergien oder andere Probleme haben, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um über ein Haustier nachzudenken. Die Tierheime sind voll von Hunden und Katzen, die darauf warten, Sie mit gesundheitlichen Vorteilen zu verwöhnen. Allerdings ist die Aufnahme eines Haustiers in Ihren Haushalt eine große, langfristige emotionale, körperliche und finanzielle Verantwortung - kein einfacher Neujahrsvorsatz.

Als jemand, zu dessen Familie fünf Rettungshunde gehören, kann ich sowohl die zusätzliche Verantwortung als auch die enormen Vorteile bestätigen. Es ist nicht immer einfach, aber für meinen Haushalt ist es das mehr als wert. Vergewissern Sie sich, dass es die richtige Entscheidung für Sie und Ihre Familie ist, bevor Sie sich dazu entschließen.

Quelle: edition.cnn.com