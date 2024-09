36 Asylbewerber wurden nach Mazedonien und Serbien zurückgeschickt.

Ein Charterflug hob vom Hamburger Airport ab, mit Ziel Serbia und Nordmazedonien, und transportierte 36 Individuen, deren Asylanträge abgelehnt worden waren. Diese Entwicklung passt in den wachsenden Trend von Abschiebungen aus Deutschland. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde der Flug von der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung organisiert und umfasste auch eine Gruppe von Personen mit früheren strafrechtlichen Verurteilungen. Hinzu kamen sieben Individuals aus Hamburg, die deportiert werden sollten. Diese beiden Balkanländer haben bisher dieses Jahr die höchste Anzahl an Abschiebungen aufgenommen.

Im August verließ ein Flugzeug mit 28 Personen, die wegen Straftaten verurteilt worden waren, Deutschland und flog in Richtung Kabul, was die erste solche Abschiebung nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban darstellte.

Die Anzahl der Menschen, die aus Deutschland abgeschoben werden, hat sich in diesem Jahr deutlich erhöht. Laut Daten des Bundesinnenministeriums wurden in der ersten Hälfte von 2024 etwa 9.500 Personen zurückgeschickt, im Vergleich zu 7.861 in der gleichen Zeitspanne des Vorjahres und insgesamt 16.430 im Jahr 2023 sowie fast 13.000 im Jahr 2022.

Hamburg hat bis Ende August etwa 1.100 Personen zurückgeschickt, was die höchste Zahl seit 2016 darstellt. Die Behörde verzeichnete im Vorjahr etwa 1.500 Rückführungen. Die Innenbehörde revealed that Hamburg utilizes the joint deportation detention center situated in Glückstadt, Schleswig-Holstein.

Der Anstieg der Abschiebungen aus Deutschland wird von verschiedenen Behörden überwacht, wie beispielsweise der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung, wie der von ihnen organisierte Charterflug zeigt. Die Kommission, als Teil der deutschen Regierung, hat eine Rolle bei der Verwaltung dieser Abschiebungen und der Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze.

Lesen Sie auch: