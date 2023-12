23:30 Zelensky: Die Ukraine hofft, die Wirksamkeit von Drohnen zu verbessern

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Ukraine setze zunehmend auf eine Vielzahl von Drohnen, um sich gegen russische Einfälle zu verteidigen. „Dies ist eine offensichtliche Priorität für das Land und ein sehr konkreter Weg, das Leben unserer Soldaten zu retten“, sagte Selenskyj am Abend. In einer Videoansprache besprach ich mit dem Militär die vorrätigen Drohnen und die an der Frontlinie benötigten Drohnen. „Die Logistik wird schneller“, versprach der Präsident. Man arbeite auch daran, Drohnen effizienter zu machen. Drohnen aller Größen haben in den fast 22 Kriegsmonaten dramatisch zugenommen. Ukrainische und russische Soldaten nutzen kleine Drohnen, um ihre Feinde auf dem Schlachtfeld zu beobachten. Flugzeuge können auch kleine Sprengstoffe auf Panzer oder Schützengräben abwerfen. Damit kompensierten die Ukrainer teilweise ihren Mangel an Artilleriemunition.

21:30 Putin soll „privat“ mit dem ehemaligen kasachischen Präsidenten über seinen Neffen gesprochen haben Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass der russische Staatschef Wladimir Putin „private“ Gespräche mit dem ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew geführt habe. Kasachische Medien berichteten, das Treffen mit dem russischen Diktator habe am Dienstag stattgefunden und sei von Nasarbajew initiiert worden. Laut UlysMedia sagten ungenannte Quellen, dass das ehemalige Staatsoberhaupt Kasachstans Putins Unterstützung bei der Strafverfolgung von Samat Abish, einem ehemaligen kasachischen Politiker und Neffen Nasarbajews, gesucht habe. Gegen Abish wird in Kasachstan wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an den Protesten im Januar 2022 in Kasachstan strafrechtlich ermittelt.

20:29 Ukrainisches Militär bestätigt, dass die Russen in der Nähe von Awdiwka Fortschritte gemacht haben Das ukrainische Militär bestätigt, dass die Russen bei einer zweimonatigen Bodenoffensive im Südosten der Ukraine Fortschritte gemacht haben. „Seit dem 10. Oktober, als der Feind aktiver wurde, hat Oberst Alexander Shtupan, der Ein Heerespressesprecher für diesen Frontbereich sagte: „Er kam an manchen Stellen zwischen eineinhalb und zwei Kilometern Vormarsch ums Leben.“ „Aber es hat ihn viel gekostet“, fügte er hinzu. „Der Angriff konzentrierte sich auf die Industriestadt Avdiivka in der Nähe von Donezk, der Hauptstadt des von Russland kontrollierten Donbas. Shtupan gab in der regelmäßigen Nachrichtensendung des ukrainischen Fernsehens zu, dass der Feind an Arbeitskräften im Vorteil sei. American War Research (ISW) setzte Soldaten ein Panzertechnologie in der Region sowie große russische Verluste. Ihre Berichte zeigen auch, dass die Russen vorrücken, was die Ukraine, insbesondere in Avtivka, unter Druck setzt.

20:02 „Nach 45 Tagen bricht fast jeder Soldat zusammen“ Kriegserlebnisse verarbeiten und einen Weg zur Wiederauferstehung finden: Der Psychotherapeut Oleg Hukovsky setzt sich dafür ein, ukrainischen Soldaten in der aktuellen Situation zu helfen, sagte er jedoch voll Eine Wiederherstellung ist nahezu unmöglich. Die Zustände, von denen die Menschen an der Front berichten, sind der pure Horror.

19:33 London: Die Ukraine „nimmt eine defensivere Haltung ein“ und errichtet Zäune an der Grenze zu Weißrussland Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums konzentrieren sich die ukrainischen Streitkräfte auf die Stärkung ihrer Verteidigungspositionen an weiten Teilen der Frontlinie. Das Verteidigungsministerium sagte, der Schritt sei erfolgt, nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj Ende November 2023 dazu aufgerufen hatte, „beschleunigte Verstärkungen in Schlüsselbereichen“ sicherzustellen. „In den letzten Wochen hat die Ukraine konzertierte Anstrengungen unternommen, um die Feldbefestigungen zu verbessern, und ihre Truppen sind in den meisten.“ Das ukrainische Verteidigungsministerium nahm eine defensivere Haltung ein und sagte: „Ab Mitte Dezember 2023 arbeitet die Ukraine daran, die Verteidigungsanlagen entlang der Grenze zu Weißrussland zu verbessern, einschließlich Drachenzähnen, Stacheldraht und Panzergräben. "

18:59 Bericht: Sechs Schiffe mit 5 Millionen Barrel russischem Öl erreichten ihr Ziel nicht Sechs Schiffe mit fast fünf Millionen Barrel russischem Öl erreichten ihr Ziel in Indien nicht und einige strandeten wochenlang ohne Erklärung kilometerweit vor der Küste, berichtete Bloomberg, inmitten der jüngsten US-Sanktionen wegen Verstößen gegen die 60-pro-Barrel-Vorschriften. Der Dollarpreis Die Sanktionen könnten zum Teil auf die jüngsten US-Sanktionen gegen Verstöße gegen die Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel zurückzuführen sein. Als Grund vermutet die chinesische Nachrichtenagentur, dass das US-Finanzministerium am 16. November Sanktionen gegen das Schiff NS Century der russischen Reederei Sovcomflot wegen Verstoßes gegen die Preisobergrenze verhängte.

18:24 Minister: Die Ukraine hat im Dezember 50.000 First-Person-View-Drohnen hergestellt Die Ukraine hatte im Dezember bereits 50. Der Minister für strategische Industrie Oleksandr Kamyshin sagte, dass 000 First Person View (FPV)-Drohnen produziert wurden. FPV-Drohnen sind günstig in der Herstellung und können ihre Ziele präzise anfliegen. Sie seien in der Lage, teurere Militärausrüstung zu zerstören, und die Ukraine hoffe, die Drohnenproduktion deutlich auf Zehntausende pro Monat steigern zu können, erklärte Kamyschin im Oktober. Am 10. Dezember fügte er hinzu, dass die Ukraine im Jahr 2024 die Kapazität habe, 10.000 Mittelstreckendrohnen und 1.000 Langstreckendrohnen mit einer Flugreichweite von mehr als 1.000 Kilometern zu produzieren.

17:42 Wie Ukrainer in sowjetischen Hubschraubern ihr Leben riskierten Im Krieg gegen die russischen Aggressoren bereitete die feindliche Luftüberlegenheit der Ukraine große Probleme. Piloten der ukrainischen Streitkräfte müssen die Konfrontation zwischen modernen und älteren Kampfflugzeugen überleben. Sowjetische Ausrüstung. Jede Mission ist ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

17:15 Kiew: Moskau verwendet verbrauchte Granaten aus Nordkorea – und verletzt seine eigenen Soldaten Die russischen Streitkräfte verwenden minderwertige Granaten aus Nordkorea, die oft defekt und manchmal sogar von schlechter Qualität sind. Gewehrläufe und Mörser beschädigten und verletzten sogar ihre eigenen Soldaten. Dies gelte insbesondere für russische Truppen in der Südukraine aus der Dnipro-Gruppe unter dem Kommando von General Michail Teplinsky, teilte der Generalstab mit. Der russische Staatschef Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un haben im September ihre Waffen- und Munitionslieferungen aus Nordkorea nach Russland erhöht, bestätigten die USA nach einem Treffen.Washington sagte, es sei „zutiefst besorgt“, dass Nordkorea im Gegenzug Zugang zu nuklearer oder ballistischer Raketentechnologie erhalten könnte.

16:51 Rechnungshof: Die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge bricht Integrationskurse erfolglos ab Bundesrechnungshof beklagt schlechte Bilanz von Integrationskursen für Ukrainer „Trotz hoher Ausgaben sind die Ergebnisse ernüchternd; zitiert aus dem Nachrichtenmagazin Der.“ Spiegel In einem Prüfungsbericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags heißt es, dass weniger als die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge Integrationskurse erfolgreich abgeschlossen haben. Einwanderer und Flüchtlinge wurden für Integrationskurse zugelassen, rund 198.000 Menschen erhielten einen Platz. Laut Spiegel wurde der Bericht des Rechnungshofs veröffentlicht Weiter heißt es, dass „mehr als die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge die Integrationskurse nicht erfolgreich abgeschlossen haben“, berichtete Weekly.

16:18 11 neue Russen erhielten unmittelbar nach der Einbürgerungszeremonie Musterbescheinigungen Nach offiziellen Angaben erhielten 11 Männer in Russland unmittelbar nach der Einbürgerung Musterbescheinigungen. Im Rahmen der feierlichen Übergabe der Einbürgerungsurkunden wurde den neuen Russen in St. Petersburg im Namen der Behörden eine schriftliche Aufforderung überreicht, sich umgehend beim örtlichen Inkassobüro anzumelden. Das gab die Polizei der Stadt bekannt, die ein Video veröffentlichte. Im Videoclip ist zu sehen und zu hören, wie viele Männer zunächst einen Eid auf die Einhaltung der russischen Verfassung leisteten und dann Versammlungsurkunden in den Händen hielten. Zum Schluss singen alle die russische Nationalhymne. Einwanderer aus Nachbarländern schworen, „Russlands Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen“. Es heißt, dass zur Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft „in diesem Sinne Vertreter des regionalen militärischen Alternativbüros, die bei der Zeremonie anwesend waren, dem Preis (…) eine Vorladung zur militärischen Registrierung ausgestellt haben.“

15:44 Russland warnt vor einer „Eskalation“ der in Litauen stationierten deutschen Brigade.Russland kritisiert Deutschlands Plan, ab 2027 eine Brigade in Litauen zu stationieren. Eine Person sagte, dies würde zu „militärischen Spannungen“ zwischen Russland und der NATO führen. Die Spannungen eskalieren. Sprecher des russischen Außenministeriums Im Rahmen der Vereinbarung wird Deutschland eine Brigade von rund 4.800 Soldaten in Litauen stationieren.

15:19 Lettland kauft sechs Mehrfachraketenwerfer von den USA für 164 Millionen Euro Im Kontext der russischen Aggression in der Ukraine rüstet Lettland weiter auf: Das baltische EU- und NATO-Land kauft sechs amerikanische Mehrfachraketenwerfer Das Verteidigungsministerium von Riga gab bekannt, dass es einen Kaufvertrag für Himas-Raketen im Wert von rund 180 Millionen US-Dollar (ca. 164 Millionen Euro) unterzeichnet hat, die mit Munition und Ausrüstung ausgestattet sind. Die Auslieferung der ersten Raketensysteme ist für 2027 geplant. Lettland grenzt an Russland, seinen engen Verbündeten Weißrussland, und der Krieg in der Ukraine gilt in den baltischen Ländern als unmittelbare Gefahr. Aus Gründen der nationalen Sicherheit haben die baltischen Republiken im Nordosten Europas ihre Militärausgaben deutlich erhöht und ihre Streitkräfte aufgerüstet.

14:58 Russland hat 16 Kandidaten, die für das Präsidentenamt kandidieren – Putin wird immer noch gewinnen Russland hat laut Wahlbehörden bisher 16 Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr angemeldet. „Bisher haben wir 16 Kandidaten erhalten können ihre Bewerbungen bis zum 27. Dezember einreichen. Anschließend müssen die Bewerber die Zahlen sammeln. Um tatsächlich an der Wahl teilzunehmen, sind die Unterschriften von tausend Unterstützern erforderlich. Die dreitägige Wahl Mitte März in Moskau hat seit Jahren Oppositionelle vom Wahl- und politischen Leben ausgeschlossen; a Entwicklung, die sich seit Russlands Offensive in der Ukraine beschleunigt hat Ja. Präsident Wladimir Putin hat kürzlich seine Kandidatur bestätigt und wird voraussichtlich problemlos eine fünfte Amtszeit gewinnen.

14:21 „Allzeithoch“: Russland und China feiern Partnerschaft Der chinesische Präsident Xi Jinping bezeichnete die enge Beziehung zwischen China und Russland als „strategische Entscheidung“ beider Seiten. Dies beruhe auf den „grundlegenden Interessen beider Völker“, Während eines Treffens mit dem chinesischen Außenminister sagte Xi dem russischen Premierminister Michail Mischustin, der Peking besuchte, dass die beiden Länder „die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, Konnektivität und anderen Bereichen vertiefen“ sollten, so der staatliche Sender CCTV. Premierminister Li Qiang sagte am Dienstag, dass die Beziehungen zwischen Moskau und Peking laut Protokoll des Treffens nun einen „Allzeithoch“ erreicht hätten. Mischustins zweitägiger Besuch in China folgt auf eine seltene Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor zwei Monaten. Er traf sich in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

13:54 Russen halfen bei Raubüberfällen und Angriffen: Ukraine verurteilt zwei Kollaborateure Die Ukraine verurteilt zwei Kollaborateure, die während der Besetzung der Region Charkiw für die russische Armee arbeiteten, zu Gefängnisstrafen. Dieser Bericht „Neue Stimmen aus der Ukraine“ Zitat der ukrainische Geheimdienst. Einer der Kollaborateure, der zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, unterstützte die Russen bei der Razzia und Plünderung der Häuser der Anwohner nach der Einnahme von Chilkuni. Er soll den russischen Streitkräften dabei geholfen haben, Lebensmittel, Fahrzeuge, Generatoren und andere Gegenstände zu stehlen. Bei der zweiten Person handelte es sich um einen Bewohner der Region Kupjansk, der Informationen über die ukrainischen Streitkräfte an russische Geheimdienste weitergab. Sie sammelte insbesondere Daten über den Standort von Waffen und Munition, um den russischen Streitkräften dabei zu helfen, Lager für Raketen-, Artillerie- und Drohnenangriffe besser zu planen.

13:29 Immer mehr Ukrainer wollen, dass korrupte Politiker und Beamte schnell bestraft werden Eine Mehrheit der Ukrainer (55 %) möchte, dass korrupte Politiker und Beamte so schnell wie möglich bestraft werden, auch wenn dies einen Gesetzesverstoß bedeutet. Dies geht aus einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie hervor, aus der hervorgeht, dass 42 % der Ukrainer es für notwendig halten, Korruption gesetzlich zu bestrafen, auch wenn dies länger dauert. Anton Hrushetskyi, der Direktor des Instituts, sagte, die Ergebnisse seien vor dem Hintergrund eines äußerst geringen Vertrauens in Gerichte und Staatsanwälte zu sehen: „Je geringer das Vertrauen der Befragten in die Gerichte ist, desto größer ist die Notwendigkeit einer Bestrafung.“ Unterstützung für eine schnelle Bestrafung von Korrupten Die Zahl der Politiker und Beamten ist seit Kriegsbeginn gewachsen.

12:58 Britischer Geheimdienst hält großen russischen Durchbruch für unwahrscheinlich Das britische Verteidigungsministerium schätzte, dass es schwierig sei, die Richtung des Krieges in der Ukraine zu ändern, und Russland versuche weiterhin, einzelne Angriffe durchzuführen. „Russland wird wahrscheinlich keinen großen Durchbruch erzielen, und die gesamte Front befindet sich in einem Zustand der Stagnation.“ Das teilte das Verteidigungsministerium in London mit

12:25 Abramovich verliert Fall vor EU-Gericht Roman Abramovich, der russische Oligarch und ehemalige Besitzer des Chelsea Football Club, erlitt eine Niederlage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union, der die gegen ihn verhängten EU-Sanktionen für rechtmäßig erklärte und seine Klage in Luxemburg abwies. Bisher wurden im Rahmen der Sanktionen gegen die Ukraine gegen fast 2.000 Einzelpersonen und Organisationen Sanktionen verhängt. Im März 2022 froren sie außerdem Abus Vermögenswerte ein. Der Grund ist seine langjährige und enge Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach Angaben der EU war er in der russischen Staatswirtschaft aktiv und wurde zu einer wichtigen Einnahmequelle für Russland.

11:54 Putin fordert „harte“ Reaktion auf Vandalismus in Russland Der russische Präsident Wladimir Putin forderte eine „strikte“ Reaktion auf Aktionen ausländischer Agenten, die auf die Destabilisierung Russlands abzielten, und sagte in einer Videobotschaft, Kiew habe einen „terroristischen Weg mit direkter Unterstützung ausländischer Spezialeinheiten“ eingeschlagen. Der russische Staatschef beschrieb „Sabotageakte gegen zivile Einrichtungen, Verkehrs- und Energieinfrastruktur, Angriffe auf Zivilisten und Behördenvertreter“. Seit Russland im Februar 2022 seine Offensive in der Ukraine startete, seien russische Eisenbahnen und Drohnen mehrfach beschädigt worden Berichten zufolge wurde der Angriff von der Ukraine gestartet.

11:20 Russland hat seine eigenen Soldaten vom FSB bedroht In Russland appellierten Frauen öffentlich an ihre aus dem Krieg in der Ukraine zurückgekehrten Ehemänner. Ihre Aktionen und Forderungen erregten die Aufmerksamkeit der Behörden, aber ihre Ehemänner und Söhne an der Front reagierten nicht nur nicht auf ihre Forderungen, sondern wurden auch schikaniert . Laut Landesfernsehreporter Rainer Munz ist der Geheimdienst.

10:44 Kuleba: UN fordert Moskau auf, Zwangsabschiebungen zu beenden Ukrainischen Quellen zufolge hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine aktualisierte Resolution verabschiedet, in der die Menschenrechtsverletzungen Russlands in den besetzten Gebieten der Ukraine verurteilt werden. „Die aktualisierte Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen fordert Russland ausdrücklich auf, Zwangsabschiebungen zu stoppen und die sichere Rückkehr aller ukrainischen Kinder und Zivilisten zu gewährleisten.“ " ". Außenminister Dmytro Kuleba sagte: „Diese Geiseln sind das abscheulichste Verbrechen und müssen gestoppt werden.“ Anfang des Jahres stellte die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die Ukraine fest, dass Russland in der Ukraine mehrere Kriegsverbrechen begangen hatte. Zu den Straftaten zählen Angriffe auf die Energieinfrastruktur und gewaltsame Entführungen Kinder nach Russland zu schicken und Ukrainer einzusperren, zu foltern, zu vergewaltigen und zu töten.

10:09 Deutsche Behörden wollen 720 Millionen Euro von russischen Banken beschlagnahmen Deutsche Behörden wollen 720 Millionen Euro an Vermögenswerten einer russischen Bank beschlagnahmen.Die Behörden wollen 720 Millionen Euro an Vermögenswerten einer russischen Bank beschlagnahmen. Wie die Bundesanwaltschaft Karlsruhe mitteilte, wurde gegen die Vermögenswerte in Frankfurt am Main ein sogenanntes eigenständiges Einziehungsverfahren eingeleitet. Der Grund für die geplante Beschlagnahmung war ein Versuch, gegen die Sanktionen gegen Russland zu verstoßen – die Bank versuchte, Gelder nach Russland abzuheben.

09:47 Führender Telefonanbieter Kyivstar: Ausfälle in „mehreren Städten“ Wie die ukrainische Prawda schreibt, meldete der führende Telefonanbieter der Ukraine, Kyivstar, Stromausfälle in Städten im Westen und Süden des Landes. „In einigen Städten im Westen und Süden der Ukraine gibt es mittlerweile Kommunikationsschwierigkeiten. Die Experten des Unternehmens arbeiten daran, die Dienste wiederherzustellen“, sagte ein Unternehmenssprecher. Zur Ursache der Störung äußerte sie sich nicht. Erst vor wenigen Tagen erlitt die Ukraine einen massiven Cyberangriff gegen Kyivstar und eine der größten Banken des Landes, die Monobank. Menschen im ganzen Land berichteten von Problemen mit Internet- und Netzwerkausfällen sowie von Luftangriffswarnungen. Kyivstar hat mehr als 24 Millionen Mobilfunkkunden.

09:19 Wladimir Klitschko: „Die Rückeroberung besetzter Gebiete wird komplizierter“ Aus Sicht des ehemaligen Boxweltmeisters Wladimir Klitschko muss die „freie Welt“ besser auf den Krieg vorbereitet werden. „Denn das Böse kommt immer wieder. Und dann müssen wir es bekämpfen können“, sagte er der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Sein Land steht vor einem schwierigen Winter. „Generell wird die Rückeroberung der besetzten Gebiete komplizierter“, sagte der Ukrainer. „Im Moment ist es wie ein Boxkampf. Wir sind über die Mittelstufe hinaus. Aber wir haben noch viele Runden vor uns. Ich denke, der Krieg wird länger dauern, als wir alle erwarten.“

08:44 CNN: Die Ukraine wirft Russland den Einsatz von Schadgas vor Berichten zufolge haben ukrainische Soldaten Russland beschuldigt, bei Angriffen in der Südukraine Erdgas eingesetzt zu haben. CNN zitierte mehrere Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter der ukrainischen Fronttruppen. Es wird vermutet, dass die Russen offenbar Giftgas eingesetzt haben, um ukrainische Soldaten in Panik zu versetzen, bevor sie auf sie schossen.

08:03 Sollte Deutschland die Wehrpflicht wieder einführen? Die Diskussionen über die Wehrpflicht gehen weiter. Die sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Saskia Esken hat die Idee von Verteidigungsminister Boris Pistorius, die Wehrpflicht wieder einzuführen, abgelehnt. „Ich halte nichts davon, die Verantwortlichkeiten und Pflichten von Erwachsenen wieder einzuführen, was im Wesentlichen auf meiner Sicht auf die menschliche Natur beruht“, sagte Esken in einem Interview. „Ich glaube, dass die Bundeswehr inzwischen zu einer Berufsarmee geworden ist und weiterentwickelt werden muss.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte der Welt am Sonntag, er prüfe angesichts des Personalmangels der Bundeswehr ein Modell der Wehrpflicht und erwäge eine Wehrpflicht Wehrpflichtmodell in Schweden. was denken Sie?

07:40 USA verhängen Sanktionen gegen Iran Die USA haben drei Iraner und einen Indonesier auf ihre Sanktionsliste gesetzt, weil sie „westliche“ Komponenten für die Produktion iranischer Drohnen geliefert haben. Dies teilt das US-Finanzministerium mit. Auf der Sanktionsliste stehen außerdem vier iranische Unternehmen, vier in Malaysia registrierte Organisationen, ein Unternehmen aus Hongkong und ein indonesisches Unternehmen. Das US-Finanzministerium sagte, die Sanktionen würden sich gegen Einzelpersonen und Organisationen richten, die mit der Lieferung von Teilen an den Iran für die Produktion von in den USA und anderen Ländern hergestellten Drohnen in Zusammenhang stehen. Seit Russland im Jahr 2022 seine groß angelegte Invasion begann, hat sich die iranische Shahd-Drohne zu einer der Hauptwaffen russischer Luftangriffe entwickelt.

07:08 Litauen steht aufgrund der deutschen Brigade vor „großen finanziellen Problemen“ Die mit der dauerhaften Stationierung einer deutschen Kampfbrigade in Litauen verbundenen Kosten bereiteten den baltischen Staaten offenbar erhebliche Probleme. Der Spiegel berichtete darüber unter Berufung auf einen vertraulichen Brief der deutschen Botschaft in Vilnius an die Bundesregierung. Die Finanzierung der Infrastruktur in den nächsten zwei Jahren sei für Litauen „ein riesiges Haushaltsproblem“. Der Attaché der deutschen Botschaft in Litauen sagte: „Finanzierungsbedenken im Zusammenhang mit der Stationierung deutscher Brigaden in Litauen werden innerhalb der litauischen Regierung privat geäußert.“ Die Litauer sind fest davon überzeugt, dass sie nur für die militärische Infrastruktur bezahlen müssen. An den Wohnräumen der Bundeswehr würden sie sich nur „anteilig“ beteiligen, da die deutschen Einrichtungen „deutlich“ über den Standards litauischer Soldaten lägen.

06:33 Der tschechische Präsident rechnet mit einer „neuen Situation“ im Jahr 2024. Der tschechische Präsident Peter Pavel ist pessimistisch, was den Krieg in der Ukraine angeht. Er sagte dem tschechischen Portal Seznam Zpravy, dass er nächstes Jahr eine „neue Situation“ erwarte, die für Moskau günstig sein könnte. Der ehemalige Militärgeneral verwies auf die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024, bei denen der frühere Präsident Donald Trump an die Macht zurückkehren könnte, sowie auf eine sich verschlechternde Geopolitik im Nahen Osten, die dazu führen könnte, dass westliche Ressourcen von der Ukraine abgezogen werden.

06:08 Ukrainische Kampfpiloten beginnen bald mit der Ausbildung in Frankreich Frankreich will Anfang 2024 mit der Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten beginnen. „Die ersten Piloten werden Anfang 2024 eintreffen. Nach ihrer ersten Ausbildung in Frankreich werden sie ihre Kampfflugzeugausbildung durch Schulungen unserer Partner fortsetzen“, heißt es in einer Erklärung der französischen Luft- und Raumfahrtbehörde. Pariser Verteidigungsministerium. Das Ausbildungsprogramm der ukrainischen Armee wird auch auf andere Bereiche wie die Marine ausgeweitet. Das Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass bis Ende 2023 die Zahl der in Frankreich ausgebildeten ukrainischen Soldaten 8.000 erreichen werde.

05:30 Geheimdienst: Russische Truppen in der Nähe von Kupjansk entwickeln Fieber, nachdem sie von Ratten gebissen wurden Russische Truppen in der Frontregion Kupjansk leiden zunehmend unter Fieber, das durch Ratten und Rattenbisse übertragen wird. Das berichtet der ukrainische Geheimdienst HUR auf Telegram. Zu den Symptomen gehören starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Hautausschlag, niedriger Blutdruck, Augenbluten, Übelkeit, Erbrechen und starke Schmerzen im unteren Rückenbereich. Im Anfangsstadium ähnelte die Krankheit einer gewöhnlichen Grippe, sagten sie. Die Krankheit befällt dann die Nieren.Das Kommando ignorierte die Beschwerden seiner eigenen Soldaten und betrachtete sie als einen Versuch, einen Krieg zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die russischen Streitkräfte inzwischen deutlich geschwächt.

03:47 Schwerer Schlag für die Ukraine: US-Kongress verschiebt milliardenschweren Hilfsvertrag bis 2024 Der US-Kongress wird in diesem Jahr keine neue Militärhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine genehmigen. Die Demokraten im Senat und die republikanischen Oppositionsführer Chuck Schumer und Mitch McConnell bestätigten dies in einer gemeinsamen Erklärung. Schumer und McConnell sagten, dass die Verhandlungsführer des Kongresses und der Regierung in den kommenden Tagen weiterhin offene Fragen klären werden. Es sei zu hoffen, dass Anfang nächsten Jahres „zügig“ Maßnahmen ergriffen werden. Dass bis Ende des Jahres keine Einigung über neue Hilfen für die Ukraine erzielt werden konnte, ist nicht überraschend, aber es ist ein symbolischer Schlag für die Ukraine.

02:27 Russische Luftangriffe auf Kiew Nach Angaben des Militärs wurde die ukrainische Hauptstadt Kiew in diesem Monat zum fünften Mal Ziel russischer Luftangriffe. „Nach vorläufigen Angaben gab es in der Hauptstadt keine Opfer und keine Schäden“, sagte Serhiy Popko, Chef der Kiewer Militärverwaltung, per Telegram. Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte zerstörten alle Raketen.

01:25 Putin beschlagnahmt Vermögenswerte von Wintershall Dea und OMV Gemäß einem Präsidialerlass werden die deutsche Wintershall Dea und die österreichische OMV offiziell ihre Anteile an russischen Gasproduktionsprojekten in der Arktis verlieren. Alle Aktivitäten mit russischer Beteiligung, darunter auch die Beteiligung von Wintershall Dea an der Gaspipeline Nord Stream und das Joint Venture mit Gazprom, werden durch ein vom Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret bis Mitte 2024 rechtlich getrennt.

00:25 Kiew: Will bis 2024 1 Million Drohnen produzieren Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angekündigt, dass im nächsten Jahr eine Million Drohnen produziert werden. „Nächstes Jahr werden wir eine Million Drohnen produzieren“, sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz zum Jahresende in Kiew. Im Krieg mit Russland setzt die Ukraine auf moderne Waffen aus eigener Herstellung: „Unsere Soldaten werden in ihren Truppen Drohnen aus ukrainischer Produktion erhalten.“

23:25 Selenskyj ist gegen NATO-Mitgliedschaft der geteilten Ukraine Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Idee eines NATO-Beitritts der Ukraine ohne das von Russland besetzte Gebiet abgelehnt. Er sagte in Kiew, dass die Ukraine einem gruppenweisen Beitritt nicht zustimmen werde. „Wir haben von keinem Partner ein solches Angebot erhalten. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das aussehen würde.“ Die stärkste Sicherheitsgarantie der Ukraine sei die Mitgliedschaft des gesamten Landes. Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagte, die Ukraine könne dem westlichen Militärbündnis beitreten, selbst wenn sie nicht ihr gesamtes Territorium kontrolliere. Dies würde Russland daran hindern, ukrainisches Territorium innerhalb der NATO anzugreifen.

22:03 Hyundai verkauft sein einziges russisches Werk für einen Nominalpreis von 77,74 € Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor hat angekündigt, sein einziges russisches Werk zu verkaufen. Ein Vertreter von Hyundai teilte Reuters mit, dass das Unternehmen das Werk in St. Petersburg für einen Nominalpreis von 7.000 Rubel (77,74 Euro) verkaufen werde. Das Unternehmen reiht sich in die Liste der großen Autohersteller ein, die Russland nach der Invasion in der Ukraine und einer Welle von Sanktionen verlassen haben, darunter Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota und andere. „Die Hyundai Motor Company hat heute auf ihrer Vorstandssitzung dem Plan zugestimmt, ihre gesamten Anteile an Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR LLC) an Art-Finance LLC zu verkaufen“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

